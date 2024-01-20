Microsoft заявила про атаку російських хакерів

Компанія Microsoft заявила, що деякі з її корпоративних облікових записів електронної пошти були зламані хакерським угрупованням, пов’язаним з російською розвідкою.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ЛІГА.net, про це повідомила компанія 19 січня.

Microsoft заявила про виявлення атаки 12 січня. Відповідальність – за хакерським угрупованням, відомим як Midnight Blizzard або Nobelium. Вона також стоїть за кібератакою SolarWinds у 2020 році. Microsoft і представники кібербезпеки США заявили, що Nobelium є частиною Служби зовнішньої розвідки Росії (СВР).

"Починаючи з кінця листопада 2023 року, зловмисник використовував атаку розпиленням пароля, щоб скомпрометувати застарілий невиробничий тестовий обліковий запис клієнта та закріпитись, а потім використав дозволи облікового запису для доступу до дуже невеликого відсотка корпоративних облікових записів електронної пошти Microsoft, включно з членами вищого керівництва та співробітниками нашої служби кібербезпеки, юридичних та інших функцій. Також були викрадені певні електронні листи та вкладені документи", - написала компанія в повідомленні у блозі.

Також читайте: Корпорація Microsoft з 30 вересня припинила продовжувати ліцензії російським компаніям, - ОП

Microsoft не зазначила, кого саме з топменеджерів атакували хакери. У компанії наразі не мають доказів того, що "клієнтські середовища, виробничі системи, вихідний код або системи ШІ" були скомпрометовані.

Хоча компанія зауважує, що атака не була результатом уразливості в продуктах або сервісах Microsoft, вона вживає заходів для негайного підвищення безпеки застарілих систем і внутрішніх бізнес-процесів Microsoft. Зміни можуть призвести до збоїв.

Також читайте: Microsoft надасть Україні технологічну допомогу на 100 мільйонів доларів