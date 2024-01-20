9 ліквідованих окупантів розкидані по полю після невдалого штурму. ВIДЕО 18+

Українські поля буквально встелені тілами ліквідованих російських військових. Відео з наслідками одного з провальних російських штурмів опублікували наші воїни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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