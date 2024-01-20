9 ліквідованих окупантів розкидані по полю після невдалого штурму. ВIДЕО 18+
Українські поля буквально встелені тілами ліквідованих російських військових. Відео з наслідками одного з провальних російських штурмів опублікували наші воїни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+51 Fjall_Raven
показати весь коментар20.01.2024 12:13
+33 Amber
показати весь коментар20.01.2024 12:23
+32 Анатолий Козаков #584806
показати весь коментар20.01.2024 12:07
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Не понимаю откуда такой позитив. Будто украинским солдатам легко отбивать "мясные штурмы чмобиков дураков"
На кой хрен моцковсккие совки вообще поменяли красный советский флаг на голландский триколор ?
моя психіка стає надстійкою
Потому что неадевно было не протолкнуться от ура-патритов и "перемалывытелей" которые тем не менее обновлять данные в ТЦК не спешат
прі ньоммм..."
Якщо накаже хтось, кого вони боятимуться більше
https://www.youtube.com/watch?v=pr6AA8lwh8k
і не то шоб "їх"...
Але як казав мій інструктор з тактичної стрільби: - Усі хто у цьому винен - по той бік ствола"...
Зааявку орків, ВИКОНАНО!!
але як же США зорганізували напад росії на Україну - оце загадка !
ану розкажи нам, як це сталося ?
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Біля міста русня втрачає багато бронетехніки, але наступають. За три дні кацапи втратили 41 бронемашин