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9 ліквідованих окупантів розкидані по полю після невдалого штурму. ВIДЕО 18+

Українські поля буквально встелені тілами ліквідованих російських військових. Відео з наслідками одного з провальних російських штурмів опублікували наші воїни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться: Українські захисники вистежили та уразили ворожий ЗРК "Тор-М2". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17207) ліквідація (3859)


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Топ коментарі
+51
"красиво лежит эта группа в красных подвязках" ))
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20.01.2024 12:13
+33
Як для мене , то після такого перегляду дохлих кацапів ,
моя психіка стає надстійкою
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20.01.2024 12:23
+32
Судя по брехне извращенца Конашенкова у московитов потерь нет.
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20.01.2024 12:07
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20.01.2024 12:03 Відповісти
сусанины заблукалы малость попутали Вселенные
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20.01.2024 12:05 Відповісти
НЕ Х…Й ШАСТАТЬ‼️
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20.01.2024 13:24 Відповісти
Судя по брехне извращенца Конашенкова у московитов потерь нет.
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20.01.2024 12:07 Відповісти
Як в поліції - скоїв злочин......вуаля, виявляється звільнився за день, до. От і тут - здох, виявляється за день до....втратив громадянство рашки. Потєрь нєт.
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20.01.2024 12:14 Відповісти
Нє вєліка потєря. Здох вадім, да і *** с нім.
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21.01.2024 13:00 Відповісти
Шутки-шутками а они уже больше года воюют без мобилизации. Хватает зеков, нищих добровольцев и принудительно мобилизованных на оккупированых территориях.

Не понимаю откуда такой позитив. Будто украинским солдатам легко отбивать "мясные штурмы чмобиков дураков"
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21.01.2024 14:55 Відповісти
Воно ім треба -- брали б уже шинель . Гроші женуть вперед
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20.01.2024 12:08 Відповісти
"красиво лежит эта группа в красных подвязках" ))
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20.01.2024 12:13 Відповісти
!мальчікі в трусіках" уже нікуди не попливуть!
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20.01.2024 12:21 Відповісти
Как были красно-советскими большевицкими уродами, так и остались...

На кой хрен моцковсккие совки вообще поменяли красный советский флаг на голландский триколор ?
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22.01.2024 04:23 Відповісти
Красно-красівоє!
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20.01.2024 12:15 Відповісти
Дякую ! обідня перерва.
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20.01.2024 12:16 Відповісти
фієста!)
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20.01.2024 12:18 Відповісти
Для них сієста,а для нас фієста.
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20.01.2024 14:41 Відповісти
і повітряна тривога куревська по Україні
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20.01.2024 12:18 Відповісти
Значить спрацювали союзники...на румунуштами літає літак і просік моцковитів
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20.01.2024 12:39 Відповісти
такі відео замість ранкової кави - саме ТО!
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20.01.2024 12:17 Відповісти
Гарне відео, як на мене. Апетит розігрався не на жарт. Дякую Захисникам.
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20.01.2024 19:27 Відповісти
І воно їм треба було?
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20.01.2024 12:20 Відповісти
кредит не встигли "погасити"... Не фортануло...
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20.01.2024 12:22 Відповісти
санитарниє патєрі..
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20.01.2024 12:22 Відповісти
9 -й раз передивляюся - санітарів не бачу!)
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20.01.2024 12:27 Відповісти
Санітар з камерою, перераховує...
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20.01.2024 13:03 Відповісти
))) Респект санітару!))))
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20.01.2024 13:11 Відповісти
Як для мене , то після такого перегляду дохлих кацапів ,
моя психіка стає надстійкою
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20.01.2024 12:23 Відповісти
і не у Вас одного!!!!!
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20.01.2024 12:26 Відповісти
Дякую за компанію
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20.01.2024 13:02 Відповісти
Та отож ...ще для мене незрозуміле оте 18+ ...вісімка там точно зайва ...
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20.01.2024 14:26 Відповісти
Хороший кацап-дохлий кацап. Слава ЗСУ, бережіть себе хлопчики..
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20.01.2024 12:26 Відповісти
к чему эти плоские коментарии , наши так же лежат !!!! давайте воевать ,а не йорничать !!! они наступают , а мы отступаем , они оккупировали 20процентов нашей т-ии !!! нам не до юмора !!! совсем (((
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20.01.2024 12:32 Відповісти
Спдіваюсь що не так, ці як зайці сполохані в купі здохли.
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20.01.2024 12:43 Відповісти
Еге ж, калявур, все пропало!
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20.01.2024 13:26 Відповісти
Сподіваюсь що ви вже на фронті Василій? Доки українці шуткують вони непереможні. А вам Василій мабуть образливо що про фашистських кацапів кажуть??? Пробачте вам фашистам не співчуваю!!!
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20.01.2024 13:27 Відповісти
як там у Швейцаріїї , ракети не літають ?? не з бомбосховища пишеш ?? ще то бі падло комусь про фронт напоминать ...
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20.01.2024 14:11 Відповісти
Вже писав ще раз напишу особисто для тебе анаконда - то не Швейцарія то червоний хрест. І по друге, особисто для тебе, - я вже…. А ти?
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20.01.2024 20:02 Відповісти
Наконец-то сайт начинает прозревать. Я уже начинаю думать что те кто радуются видосикам под музыку с фпв дронов - неадекваты, потому что любой боец ЗСУ скажет что у московитов дронов не меньше.

Потому что неадевно было не протолкнуться от ура-патритов и "перемалывытелей" которые тем не менее обновлять данные в ТЦК не спешат
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21.01.2024 14:57 Відповісти
Хольоні жмури, мабуть моби, це вам не дистрофани зі шторм зет.
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20.01.2024 12:40 Відповісти
Непромокаюча військова форма 😕
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20.01.2024 13:05 Відповісти
Кацап, заради такого висеру не варто було реєструватися...
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20.01.2024 13:06 Відповісти
23 сек. у "саперки"бамбуковий держак..
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20.01.2024 12:42 Відповісти
Made in China.. )
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20.01.2024 14:11 Відповісти
РОССИЯНИ ДОЛЖНЫ УБИТЬ СЕМЬЮ ПУТИНА ПРИ НЁМ И СНЯТЬ С НЕГО КОЖУ !!!
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20.01.2024 12:47 Відповісти
"..і, апаратура прі ньоммм,
прі ньоммм..."
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20.01.2024 13:05 Відповісти
вони легко таке зроблять.
Якщо накаже хтось, кого вони боятимуться більше
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20.01.2024 15:17 Відповісти
Тоже мені проблема. Собаки всі кацапські трупаки стягнуть в кучу і зроблять собі заначку. Ще тільки половина зими пройшла, , так що кацапська падаль їм пригодиться харчуватсь.
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20.01.2024 12:47 Відповісти
От чого дійсно шкода то це шлунково-кишечного тракту українських песів.
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20.01.2024 12:55 Відповісти
Штурм концертного залу Кобзона пройшов успішно.
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20.01.2024 13:11 Відповісти
Позор-2024: старенький БМП M2 Bradley деклассировал хваленый Т-90 «Подрыв»
https://www.youtube.com/watch?v=pr6AA8lwh8k
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20.01.2024 13:18 Відповісти
И что, мужикам в Бредли было так же весело как тебе? или завтра Байден проснется и скажет, я был дурак, нате вам 2000 Бредли, побеждайте?
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21.01.2024 14:59 Відповісти
Профі в Бредлі, на полі бою врятували свої життя та опустили ***** з його вундервафлеЮ. Щось підказує, що й Байдену буде приємно бачити, як амерканська зброя 1981 року затрьохсотила, а може й задвохсотила кацапский танк 2020 року випуску.
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21.01.2024 15:19 Відповісти
Обожнюю такі заспокійливі ролики. Але екіпіровка у жмурів непогана.
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20.01.2024 13:19 Відповісти
Ооо таке ми любим 🤩Слава ЗСУ!!!
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20.01.2024 13:27 Відповісти
Як це мило...)))
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20.01.2024 13:35 Відповісти
Пардон, мені здалося, чи там дійсно у самому початку лежить орченя у онучах?
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20.01.2024 13:37 Відповісти
Це мабуть путінський юнармієць з відбитим копитом.Оператор теж звернув увагу.
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20.01.2024 14:51 Відповісти
У "щасливих-загаварьонних продедовскіх" онучах...
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21.01.2024 00:23 Відповісти
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21.01.2024 12:10 Відповісти
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20.01.2024 13:42 Відповісти
Це їх вибір.
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20.01.2024 14:06 Відповісти
ну, не шоб "вибір"...
і не то шоб "їх"...
Але як казав мій інструктор з тактичної стрільби: - Усі хто у цьому винен - по той бік ствола"...
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21.01.2024 00:27 Відповісти
Отличное видео, супер, побольше бы таких! Только почему-то снега там нигде не видно, или, может, в том районе снег ещё не выпал..
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20.01.2024 14:10 Відповісти
Але ж вони не кінчаються , а ху....ло жене і жене
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20.01.2024 14:34 Відповісти
За чим вдерлися, рашисти ***** в Україну, те і отримали!!
Зааявку орків, ВИКОНАНО!!
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20.01.2024 15:05 Відповісти
Шось з ногою було у братана? З яких пір рашисти тобі братанами стали? Взагалі, я про інше. Нас використають і викинуть. Можете не вірити, банити, але я впевнена, що в цій війні є ще одна сторона, яка все це спровокувала та організувала. А тепер ця сторона, своїми діями, показує нам, що без їхньої допомоги і присутності, ми ніхто. Порожнє місце. Повірте, для США, 50 чи 100 чи 300 мільярдів доларів, це не сума. Вся ця муйня з голосуванням штучно влаштована. Їм треба, щоб Україна пішла на якісь поступки. Якщо не піде, то ніякої допомоги не буде. І забудуть про нас так само як про Афганістан. А будемо видьоргуватись, зроблять другу Югославію. Та шкода, що хтось в поовтику грається, а люди втрачають все: житло, землю, бізнес, близьких, здоров'я, життя.
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20.01.2024 15:40 Відповісти
ну то, що США з допомогою тягнуть, як республіканці так і демократи, - це очевидно для всіх

але як же США зорганізували напад росії на Україну - оце загадка !

ану розкажи нам, як це сталося ?
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20.01.2024 16:39 Відповісти
Вы как самое умное растение в мире - хрен. Он все знает.
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20.01.2024 19:56 Відповісти
Без тиску США, і всіх союзників, обригоновські бандюки, які безкарно розікрали державу поховалися в мокшанських ібенях і тепер керують ЗЕшолупнню із мокселя, через пару місяців повернуться до Києва. А бубєнчік з коломойшами хутко зникнуть в Ізраїль, який "своїх" не видає. Ось така на даний час ситуація в нашій державі, дякуючи дебілізованій біомасі і люмпену дегенерату, який фактично привів до влади це ригинальне сміття.
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20.01.2024 23:26 Відповісти
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20.01.2024 16:05 Відповісти
Трєвожно !! https://www.youtube.com/watch?v=Nl4QLp19DA4
.
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20.01.2024 21:50 Відповісти
Деякі піаряться навіть після смерті! Красавчегі! Здобули!
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21.01.2024 05:33 Відповісти
На Куп'янському напрямку просуваються підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії Кацапстану (Західний військовий округ), а на Лиманському напрямку - підрозділи 20-ї загальновійськової армії (ЗВО).

Біля міста русня втрачає багато бронетехніки, але наступають. За три дні кацапи втратили 41 бронемашин
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21.01.2024 06:39 Відповісти
сплять лапти крепко!
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21.01.2024 19:19 Відповісти
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21.01.2024 19:30 Відповісти
 
 