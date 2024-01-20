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Україна й Словаччина працюють над трьома масштабними проєктами в енергетиці та логістиці, - Мінекономіки

свириденко

Україна та Словаччина працюють над реалізацією трьох масштабних енергетичних та інфраструктурних проєктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство економіки України.

Під час робочої поїздки у Братиславу Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко провела зустріч із Віцепрем’єр-міністром з питань відновлення, плану стійкості та використання фондів ЄС Словацької Республіки Петером Кмецем. Сторони обговорили реалізацію трьох масштабних проєктів у сфері інфраструктури та енергетики.

Зокрема, кроки, необхідні для пришвидшення реконструкції міждержавного електричного інтерконектора "Мукачево – Вельке Капушани", що дасть можливість посилити енергобезпеку України.

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Також сторони порушили питання створення нових прикордонних переходів та потенційні спільні зусилля для створення залізничного сполучення Київ – Кошице з використанням ширококолійної інфраструктури від станції Ужгород по території Словаччини.

Крім того, на зустрічі обговорили питання гуманітарного розмінування українських земель.

"Ми щиро вдячні за рішення Уряду Словаччини надати кошти на придбання двох машин розмінування "Божена-4" для гуманітарного розмінування звільнених територій Херсонської області. За минулий рік нам вдалось повернути у використання понад 10% територій або близько 18 тисяч квадратних кілометрів українських земель", - наголосила Юлія Свириденко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словаччина проти членства України в НАТО, це було б початком третьої світової війни, - прем’єр Фіцо

Ще однією темою для двостороннього обговорення стало повернення українських дітей, яких насильно вивезли до Росії з окупованих територій. Україна зацікавлена в активному залученні Словаччини до цього процесу.

Крім того, сторони обговорили важливість ухвалення Ukraine Facility від Європейської комісії для реалізації спільних проєктів.

 

Автор: 

міжнародна співпраця (62) Словаччина (1096) Свириденко (308) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (266)


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Суцільні ППР та міністерки...
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20.01.2024 16:01 Відповісти
Ну-ну... Вам Хуіцо набудує ...
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20.01.2024 16:22 Відповісти
буду до останнього блокувати членство України в НАТО, оскільки це означало б початок Третьої світової війни, - прем'єр Словаччини Фіцо

3,14с.
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20.01.2024 16:23 Відповісти
идиоты зеленые - этот фицер на зарплате у кремлядей против него тысячи словаков выходят на протесты а эти клоуны с ним договора подмахивают
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20.01.2024 16:31 Відповісти
Може саме тому і **********, що хазяїн у них один...
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20.01.2024 18:00 Відповісти
Нью-Васюки продовжуєтся ! Брехня як естафетна паличка !
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20.01.2024 17:50 Відповісти
а шо скажет таварищ фіцо?
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20.01.2024 18:46 Відповісти
 
 