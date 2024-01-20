Слабка координація та підготовка обмежують наступальні можливості росіян на лівому березі Дніпра, - британська розвідка

Погана підготовка і координація російських військ у цьому районі обмежує їхні наступальні можливості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

За інформацією розвідки, війська РФ не можуть досягти успіху в наступальних діях на лівому березі Дніпра, попри проблеми з логістикою в українських військових.

В повідомлені зазначається, що 16 січня 2024 року речник Сил оборони півдня України повідомив, що логістичне постачання на лівому березі Дніпра зіткнулося з труднощами.

"Придніпровське угруповання російських військ зазнало невдачі в усіх своїх спробах витіснити українських захисників, хоча майже напевно мало значну перевагу в балансі сил на цій осі. Дуже ймовірно, що погана підготовка і координація у цьому районі обмежує їхні наступальні можливості", - пише британська розвідка.

Пріоритетним завданням окупантів залишається змусити Україну вивести свої війська з лівого берега Дніпра.

"Дуже ймовірно, що Росія продовжуватиме наступальні дії в районі Кринок протягом наступних тижнів, незважаючи на зростаючі втрати особового складу", - додають у звіті.

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