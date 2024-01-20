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Новини
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Росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю

Добування нафти

Росія у 2023 році поставила до Китаю 107 мільйонів тонн нафти і стала найбільшим нафтовим постачальником Китаю.

Про це з посиланням на митницю КНР повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Торік Росія поставила Китаю рекордні 107 мільйонів тонн сирої нафти, що еквівалентно 2,14 млн барелів на день (б/д), що набагато більше, ніж інші великі експортери нафти, такі як Саудівська Аравія та Ірак.

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Імпорт із Саудівської Аравії, яка в попередні роки була найбільшим постачальником цього ресурсу до Китаю, через дешевшу російську нафту впав на 1,8% до 85,96 млн тонн.

Російська нафта, від якої відмовилися багато міжнародних покупців після санкцій Заходу через вторгнення Росії в Україну, протягом більшої частини минулого року торгувалась зі значними знижками до міжнародних контрольних показників.

Проте стрибок попиту китайських та індійських нафтопереробників на дешеву російську нафту марки ESPO призвів до зростання цін на неї. За даними торгових джерел, поставки сирої нафти ESPO з доставкою в грудні були оцінені зі знижкою приблизно від 50 до 20 центів за барель до порівняльного показника ICE Brent, тоді як за вантажі з доставкою в жовтні знижка була $1, а за поставки в березні – $8,50.

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Незважаючи на геополітичну напруженість між Пекіном і Вашингтоном, у 2023-му на 81,1% збільшилися поставки сирої нафти до Китаю зі Сполучених Штатів на тлі зростання видобутку у США.

Загальний імпорт сирої нафти в Китай минулого року зріс до рекордних майже 564 млн тонн, або 11,3 млн барелів на добу.

Автор: 

Китай (4504) нафта (5486) росія (64926)


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Топ коментарі
+5
Китай є найбільшим ворогом. Це спонсор тероризму номер 1.
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20.01.2024 17:07
+4
.. і Китай захоче закінчення війни ???
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20.01.2024 17:08
+4
Китай не лише чимало економить на купівлі рашистської нафти і інших природних ресурсах, відтак, може ще й значно здешевлювати собівартість власних товарів, завдяки чому не лише захопив чималий кацапський ринок, а й успішно усуває конкурентів на всіх світових ринках, посилюючи власну економіку і послаблюючи економіки решти країн. Війна в Україні найбільш вигідна Китаю, він дав на неї добро і робитиме усе можливе, аби вона тривала якомога довше. Якщо Захід не схаменеться, то китайський дракон досить скоро проковтне і його.
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20.01.2024 18:15
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Та нехай постачають, але за ціною не більше 30 долларів за барель
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20.01.2024 17:04 Відповісти
"...Росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю..."

...и самым дешёвым.
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20.01.2024 17:29 Відповісти
Пид..ри комуняцкие
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20.01.2024 17:04 Відповісти
Китай є найбільшим ворогом. Це спонсор тероризму номер 1.
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20.01.2024 17:07 Відповісти
.. і Китай захоче закінчення війни ???
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20.01.2024 17:08 Відповісти
Москалі по всьому світі свою нафту та газ а ми людей
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20.01.2024 17:20 Відповісти
Китай просто отримує нафту зі своєї 24-ї провінції.
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20.01.2024 17:21 Відповісти
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20.01.2024 17:31 Відповісти
Китай не лише чимало економить на купівлі рашистської нафти і інших природних ресурсах, відтак, може ще й значно здешевлювати собівартість власних товарів, завдяки чому не лише захопив чималий кацапський ринок, а й успішно усуває конкурентів на всіх світових ринках, посилюючи власну економіку і послаблюючи економіки решти країн. Війна в Україні найбільш вигідна Китаю, він дав на неї добро і робитиме усе можливе, аби вона тривала якомога довше. Якщо Захід не схаменеться, то китайський дракон досить скоро проковтне і його.
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20.01.2024 18:15 Відповісти
Скажи-ка ванья,па чем юаня?
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20.01.2024 18:18 Відповісти
Всі кричать "зрада", тільки ніхто не звертає уваги на один важливий факт: вартість цієї нафти зовсім не ринкова, а продають рашисти її майже по собівартості. Тобто заробляють підри - фактично ніхєра на цій нафті.
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20.01.2024 18:29 Відповісти
тоді за які гроші вони воюють?
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20.01.2024 21:22 Відповісти
Допоки в росії інші країни купуватимуть нафту і газ - до тих пір триватиме війна!
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20.01.2024 18:32 Відповісти
Китай повинен бути ізольований від ******** технологій.
Нехай ще 200 років літає на Ту-16 з двигунами від Іл-76.
Те саме стосується і росї, аж докивона не стане контрольованою.
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20.01.2024 20:31 Відповісти
 
 