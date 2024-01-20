"...Росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю..."

Росія у 2023 році поставила до Китаю 107 мільйонів тонн нафти і стала найбільшим нафтовим постачальником Китаю.

Про це з посиланням на митницю КНР повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Торік Росія поставила Китаю рекордні 107 мільйонів тонн сирої нафти, що еквівалентно 2,14 млн барелів на день (б/д), що набагато більше, ніж інші великі експортери нафти, такі як Саудівська Аравія та Ірак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українська сторона хоче організувати переговори Зеленського та Сі Цзіньпіна - Кулеба

Імпорт із Саудівської Аравії, яка в попередні роки була найбільшим постачальником цього ресурсу до Китаю, через дешевшу російську нафту впав на 1,8% до 85,96 млн тонн.

Російська нафта, від якої відмовилися багато міжнародних покупців після санкцій Заходу через вторгнення Росії в Україну, протягом більшої частини минулого року торгувалась зі значними знижками до міжнародних контрольних показників.

Проте стрибок попиту китайських та індійських нафтопереробників на дешеву російську нафту марки ESPO призвів до зростання цін на неї. За даними торгових джерел, поставки сирої нафти ESPO з доставкою в грудні були оцінені зі знижкою приблизно від 50 до 20 центів за барель до порівняльного показника ICE Brent, тоді як за вантажі з доставкою в жовтні знижка була $1, а за поставки в березні – $8,50.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США ввели санкції проти компанії з ОАЕ за порушення "стелі цін" на російську нафту

Незважаючи на геополітичну напруженість між Пекіном і Вашингтоном, у 2023-му на 81,1% збільшилися поставки сирої нафти до Китаю зі Сполучених Штатів на тлі зростання видобутку у США.

Загальний імпорт сирої нафти в Китай минулого року зріс до рекордних майже 564 млн тонн, або 11,3 млн барелів на добу.