Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Россия в 2023 году поставила в Китай 107 миллионов тонн нефти и стала крупнейшим нефтяным поставщиком Китая.
Об этом со ссылкой на таможню КНР сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
В прошлом году Россия поставила Китаю рекордные 107 миллионов тонн сырой нефти, что эквивалентно 2,14 млн баррелей в день (б/д), что гораздо больше, чем другие крупные экспортеры нефти, такие как Саудовская Аравия и Ирак.
Импорт из Саудовской Аравии, которая в предыдущие годы была крупнейшим поставщиком этого ресурса в Китай, из-за более дешевой российской нефти упал на 1,8% до 85,96 млн тонн.
Российская нефть, от которой отказались многие международные покупатели после санкций Запада из-за вторжения России в Украину, в течение большей части прошлого года торговалась со значительными скидками по международным контрольным показателям.
Однако скачок спроса китайских и индийских нефтепереработчиков на дешевую российскую нефть марки ESPO привел к росту цен на нее. По данным торговых источников, поставки сырой нефти ESPO с доставкой в декабре были оценены со скидкой примерно от 50 до 20 центов за баррель до сравнительного показателя ICE Brent, в то время как за грузы с доставкой в октябре скидка была $1, а за поставки в марте – $8,50.
Несмотря на геополитическую напряженность между Пекином и Вашингтоном, в 2023 году на 81,1% увеличились поставки сырой нефти в Китай из Соединенных Штатов на фоне роста добычи в США.
Общий импорт сырой нефти в Китай в прошлом году вырос до рекордных почти 564 млн тонн, или 11,3 млн баррелей в сутки.
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...и самым дешёвым.
Нехай ще 200 років літає на Ту-16 з двигунами від Іл-76.
Те саме стосується і росї, аж докивона не стане контрольованою.