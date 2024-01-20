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Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Добування нафти

Россия в 2023 году поставила в Китай 107 миллионов тонн нефти и стала крупнейшим нефтяным поставщиком Китая.

Об этом со ссылкой на таможню КНР сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

В прошлом году Россия поставила Китаю рекордные 107 миллионов тонн сырой нефти, что эквивалентно 2,14 млн баррелей в день (б/д), что гораздо больше, чем другие крупные экспортеры нефти, такие как Саудовская Аравия и Ирак.

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Импорт из Саудовской Аравии, которая в предыдущие годы была крупнейшим поставщиком этого ресурса в Китай, из-за более дешевой российской нефти упал на 1,8% до 85,96 млн тонн.

Российская нефть, от которой отказались многие международные покупатели после санкций Запада из-за вторжения России в Украину, в течение большей части прошлого года торговалась со значительными скидками по международным контрольным показателям.

Однако скачок спроса китайских и индийских нефтепереработчиков на дешевую российскую нефть марки ESPO привел к росту цен на нее. По данным торговых источников, поставки сырой нефти ESPO с доставкой в декабре были оценены со скидкой примерно от 50 до 20 центов за баррель до сравнительного показателя ICE Brent, в то время как за грузы с доставкой в октябре скидка была $1, а за поставки в марте – $8,50.

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Несмотря на геополитическую напряженность между Пекином и Вашингтоном, в 2023 году на 81,1% увеличились поставки сырой нефти в Китай из Соединенных Штатов на фоне роста добычи в США.

Общий импорт сырой нефти в Китай в прошлом году вырос до рекордных почти 564 млн тонн, или 11,3 млн баррелей в сутки.

Автор: 

Китай (2911) нефть (1917) россия (95365)


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Топ комментарии
+5
Китай є найбільшим ворогом. Це спонсор тероризму номер 1.
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20.01.2024 17:07
+4
.. і Китай захоче закінчення війни ???
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20.01.2024 17:08
+4
Китай не лише чимало економить на купівлі рашистської нафти і інших природних ресурсах, відтак, може ще й значно здешевлювати собівартість власних товарів, завдяки чому не лише захопив чималий кацапський ринок, а й успішно усуває конкурентів на всіх світових ринках, посилюючи власну економіку і послаблюючи економіки решти країн. Війна в Україні найбільш вигідна Китаю, він дав на неї добро і робитиме усе можливе, аби вона тривала якомога довше. Якщо Захід не схаменеться, то китайський дракон досить скоро проковтне і його.
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20.01.2024 18:15
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Правила форума Совет форумчан
Та нехай постачають, але за ціною не більше 30 долларів за барель
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20.01.2024 17:04 Ответить
"...Росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю..."

...и самым дешёвым.
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20.01.2024 17:29 Ответить
Пид..ри комуняцкие
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20.01.2024 17:04 Ответить
Китай є найбільшим ворогом. Це спонсор тероризму номер 1.
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20.01.2024 17:07 Ответить
.. і Китай захоче закінчення війни ???
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20.01.2024 17:08 Ответить
Москалі по всьому світі свою нафту та газ а ми людей
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20.01.2024 17:20 Ответить
Китай просто отримує нафту зі своєї 24-ї провінції.
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20.01.2024 17:21 Ответить
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20.01.2024 17:31 Ответить
Китай не лише чимало економить на купівлі рашистської нафти і інших природних ресурсах, відтак, може ще й значно здешевлювати собівартість власних товарів, завдяки чому не лише захопив чималий кацапський ринок, а й успішно усуває конкурентів на всіх світових ринках, посилюючи власну економіку і послаблюючи економіки решти країн. Війна в Україні найбільш вигідна Китаю, він дав на неї добро і робитиме усе можливе, аби вона тривала якомога довше. Якщо Захід не схаменеться, то китайський дракон досить скоро проковтне і його.
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20.01.2024 18:15 Ответить
Скажи-ка ванья,па чем юаня?
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20.01.2024 18:18 Ответить
Всі кричать "зрада", тільки ніхто не звертає уваги на один важливий факт: вартість цієї нафти зовсім не ринкова, а продають рашисти її майже по собівартості. Тобто заробляють підри - фактично ніхєра на цій нафті.
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20.01.2024 18:29 Ответить
тоді за які гроші вони воюють?
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20.01.2024 21:22 Ответить
Допоки в росії інші країни купуватимуть нафту і газ - до тих пір триватиме війна!
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20.01.2024 18:32 Ответить
Китай повинен бути ізольований від ******** технологій.
Нехай ще 200 років літає на Ту-16 з двигунами від Іл-76.
Те саме стосується і росї, аж докивона не стане контрольованою.
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20.01.2024 20:31 Ответить
 
 