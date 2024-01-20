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Виробник Taurus спростував заяву депутата СДПН Арльта про обмежену кількість ракет

У Німеччині достатньо Taurus для відправки в Україну

Taurus Systems поповнить запас ракет на випадок, якщо їх почнуть постачати в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

У компанії спростували думку про те, що запаси ракет у разі їх постачання в Україну не можна швидко поповнити. Taurus Systems готова як виробляти нові ракети, так і модифікувати вже існуючі в найкоротші терміни.

Глава Taurus Systems Йоахім Кнопф наголосив, що швидке поповнення запасів ракет аж ніяк не є проблемою.

"У разі відповідного замовлення виробник готовий якнайшвидше розгорнути виробництво нових ракет Taurus, а також доопрацювати існуючі", - запевнив він.

Виробник MBDA, якому належить Taurus Systems в листопаді заявив що зможе не тільки в найкоротші терміни збільшити виробництво ракет Taurus, але і одночасно інтегрувати в них нові технічні досягнення.

Як повідомлялось раніше, депутат Бундестагу від правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), член Комітету з питань оборони Йоганнес Арльт заявив, що Бундесвер має у своєму розпорядженні обмежену кількість Taurus.

Читайте також: Німецькі ракети Taurus не змінять радикально ситуацію на полі бою, але значно розширять можливості ЗСУ, - Міноборони

Автор: 

Німеччина (7323) крилаті ракети (1070)


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Топ коментарі
+14
Немцы долго запрягают но едут быстро. Долго все нарекали на Шольца, сегодня Германия одна из лидеров помощи Украине как физически, так и в моральном плане в ЕС
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20.01.2024 17:43
+14
Уявляю як цих "таурус сістемз" жаба душить. У виробника "сторм шедоу" робота кипить, ракети робляться, реклама за сприянням ЗСУ йде, замовників після кожної бавовни в Криму - натовп. А тут Шольц рогами вперся і все свято проходить мимо.
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20.01.2024 18:11
+9
Ракеты Таурус и другие ракеты от союзников прибудут в Украину вместе с F-16
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20.01.2024 17:35
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Ракеты Таурус и другие ракеты от союзников прибудут в Украину вместе с F-16
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20.01.2024 17:35 Відповісти
никакой связи. таурусы, скальпы и стормшедоу не устанавливаются на Ф-16 и никогда не будут из-за слишком большой массы и габаритов
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20.01.2024 18:19 Відповісти
Маса Тауруса 1360 кг. Максимальна маса підвісу F-16 складає 7,7 тонн. Габарити теж норм.
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20.01.2024 18:35 Відповісти
чувак, які 7 тон, ти на приколі? маса всього Ф-16 десь 8-9 тон, ти хочеш ще пару літаків підвісити під крила? може ти це на якомусь форумі симмерів вичитав, але це повна дурня
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21.01.2024 01:04 Відповісти
Пан Дийнега абсолютно правий. Ракети Таурус чипляти до совкого літака непродуктивно. Навіть якщо їх зробити сумісними, Таурус втрачає 50% і більше своїх можливостей. Ви ж розумієте, що таку страшенно дорогу ракету запускати з рогатки - ідіотизм. Німецькі інженери очікують саме F-16.
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20.01.2024 18:47 Відповісти
F16 несумісний з цими ракетами, здається він взагалі не озброєний крилатими ракетами. у нас їх вішають під су-24, а це бомбардувальник. якщо дейнега шось таке казав, то це була експертиза рівня світана
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20.01.2024 19:41 Відповісти
Ніт не може він нести крилаті ракети - і все тутка ( https://uk.wikipedia.org/wiki/AGM-158_JASSM - а ось це не читайте не тре ).
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21.01.2024 01:39 Відповісти
німці використовують тауруси з двомісного торнадо і наче з тайфуна (не пам"ятаю), які нам не пропонують
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20.01.2024 19:42 Відповісти
Мамкіни диванні експерди вже точно знають скільки там можливостей і скільки з них втратиться, якщо Таурус запускати з совкового літака. Мамкін експерд забув, що теж саме він белькотів своїм недолугим ротом дощо ракет AGM-88. А тепер запхав свого брудного язика в дупцю і не хоче лічити знищені в Криму літаки на аеродромах кацапських після того, як ЗСУ прорідило РЛС-и С-400 цими ракетами. А ще мамкін диванний експерд Анатолій не хоче помічати, що пишуть про інтеграцію радіолокаційних полів від "старих совкових" РЛС-ів, які забезпечують українські бригади С-300, та американських AN/MPQ-65 (для комплексів Patriot) та AN/TPQ-64 (для комплексів NASAMS).

Я до чого - не варто розповідати якісь нісенітниці, якщо взагалі нічого не знаєш про ті Тауруси та їхні можливості. Зрозумів, мамкін експерд, Анатолій?
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20.01.2024 22:29 Відповісти
Ну і хто скаже шо це не правда, шо : німець коли не палить ,він бреше...тормознута політична німецька верхівка , таке велике бажання допомогти кремлю, ,закінчиться війною в німеччіні
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20.01.2024 17:39 Відповісти
Як виявилося, німці довго запрягають, але потім їх так само важко буде зупинити. На даний момент вони #1 за постачанням нам зброї. Більш того вони почали відкрито критикувати Францію, Іспанію і Італію за недостатню поміч))
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20.01.2024 18:43 Відповісти
Дуже хочеться вірити в німців...але всі війни розпочати були завжди ними , в Європі ...достатньо Меркель, як останній провокатор та ідеолог підтримки нападу на Україну , Таурусу ще нема і наші люди гинуть ,німеччина спостерігає ...звиздіти та вичікувати свій інтерес , це про німців
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20.01.2024 19:09 Відповісти
Немцы долго запрягают но едут быстро. Долго все нарекали на Шольца, сегодня Германия одна из лидеров помощи Украине как физически, так и в моральном плане в ЕС
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20.01.2024 17:43 Відповісти
То так, та одне але не дає спокою. Можна вже давно було задавити парашинську свиноту, надавши Україні потужну зброю. Іде домовляночка, де просто знищують населення нашої держави. І хто в цій грі головний, ще Дуже велике питання.
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20.01.2024 17:49 Відповісти
ППЦ. Кацапня на Цевже зовсім знахабніла. Пшел нах, кацап.
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20.01.2024 18:13 Відповісти
Гужва подібну хєрню несе у себе на каналі.
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20.01.2024 18:17 Відповісти
Таурус - це не ті штуки, якими будуть давити "парашинську свиноту". Це як скальпель, шоб з хірургічною точністю давити на болючі місця. для давити треба снаряди, хаймарси, бомби і т.д..
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20.01.2024 18:15 Відповісти
Ось тільки таке враження, що домовляночка між нашим ОП та кремлем, по-іншому пояснити дії ОП просто неможливо - вони роблять все, щоб знищити Україну.
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20.01.2024 18:31 Відповісти
Як кажуть на Кислобздійщині "любой капріз за ваши деньгі"
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20.01.2024 17:44 Відповісти
Шольц дуже обережний, він усе робить з оглядкою на Байдена, щоб уникнути критики.
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20.01.2024 17:49 Відповісти
Надіюсь,вони так вводять в оману хайльпутлера,а не один одного і нас.
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20.01.2024 17:57 Відповісти
ну які ще будуть відмазки німчура ?
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20.01.2024 18:07 Відповісти
Я вчора писав -- Арльт %%здить, як дихає.

Але може на це якісь є причини.
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20.01.2024 18:09 Відповісти
дехто використовує Тауруси для внутрішньополітичного тиска в Німеччині на своїх опонентів. щось типу безуглої дойче вершн
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20.01.2024 18:16 Відповісти
тут потрібне рішення політичне. до того ж питання: хто платитиме за ракети, хто їх обслуговуватиме? я думаю що питання в ціні.
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20.01.2024 18:10 Відповісти
Уявляю як цих "таурус сістемз" жаба душить. У виробника "сторм шедоу" робота кипить, ракети робляться, реклама за сприянням ЗСУ йде, замовників після кожної бавовни в Криму - натовп. А тут Шольц рогами вперся і все свято проходить мимо.
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20.01.2024 18:11 Відповісти
Те, що той німак збрехав знали всі але цинічність цих щурів просто зашкалює! Чому я платник податків повинен утримувати ціле військове угруповання в Німеччині!? Федеральні податки самі високі! Від кого вони їх там захищають!?
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20.01.2024 18:11 Відповісти
Більше 35 тисяч персоналу тільки в Німеччині! Якого фуя вони там?
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20.01.2024 18:19 Відповісти
Ви це питаете у читаців сайту? Я не знаю що вам відповісти.
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20.01.2024 19:40 Відповісти
Для дебілів: риторичне питання це: Це питання, яке ставиться не з метою отримання відповіді, а з метою афористичного узагальнення загальновідомої або очевидної думки.
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20.01.2024 20:19 Відповісти
Немецкий производитель и плательщик налогов не может надавить на политических шлюх?
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20.01.2024 18:21 Відповісти
Виробник зацікавлений в нових контрактах та зростанні замовлень, відтак, цілком логічно, що спростовує неправдиві заяви політика. А якщо його продукція покаже ще й гарні результати в реальних бойових умовах - це гарантує великі контракти і чималі прибутки на багато років.
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20.01.2024 18:23 Відповісти
Тому й вивів брехливих політиків на чисту воду
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20.01.2024 18:38 Відповісти
Політики не брехливі, а просто їм німецькі інженери пояснили, що такою ракетою за мільйони доларів стріляти з "запорожця" безглуздо. Має бути відповідний літак. Очікують на F-16 і все буде.
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20.01.2024 18:51 Відповісти
Альт фальшивить
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20.01.2024 18:36 Відповісти
А тепер питання на мільйон євро - А за ці 2 роки, хтось просив з уряду зелених "геніїв", на чолі з Потужним, просив у Шольца дозвіл на придбання ракет у виробника Taurus Systems? Чи пани хочуть лише отримати їх безкоштовно? І чи пов'язана відсутність такого запиту з тим, що німці не дають відкатів і не хочуть продавати через усіляких посередників Гринкевичів-Розенблатів?
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20.01.2024 19:15 Відповісти
Оце так зморозив!😃 Та "посередники"
до ракет ще не дістались- ні англійських, ні французьких! Поки тільки харчування і амуніція для військових. Але суми - на мільярди гривень!
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20.01.2024 19:47 Відповісти
Посередники давно дістались до снарядів, мін, ракет до Градів, тощо. Не бачу проблем, щоб вони не забажали перепродувати і ракети Taurus.
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20.01.2024 20:01 Відповісти
Отак. Бізнес дав прямо в писок шольцодрочерам і не вперше.
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20.01.2024 20:07 Відповісти
А з Леопардами як було ? Бувша МО з шредерівського крила ходила, надувала щоки, Ми не дамо та й годі. А потім другий МО Пісторіус повідомив - у Бундесвера б/г танків аж цілий батальон 33 штуки і то частина на приколі. І збирали по інших країнах під заміну Абрамсами. І жабоїди з Цезарами в тій же ситуації, - нема у них самоходів. А прямо сказати невдобно, свої ж зразу ж спитають -ви курви на що тратите гроші.
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20.01.2024 20:08 Відповісти
Ровно туже историю мы слышали еще и с Мардерами, нет, мало, ограничено, самим нужно и поставить никак не можем!!! Потом производитель сказал может и есть, и 120 штук отгрузили...
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20.01.2024 20:21 Відповісти
Ось так - дубиною по мерзоті....
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20.01.2024 20:42 Відповісти
 
 