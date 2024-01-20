Виробник Taurus спростував заяву депутата СДПН Арльта про обмежену кількість ракет

Taurus Systems поповнить запас ракет на випадок, якщо їх почнуть постачати в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

У компанії спростували думку про те, що запаси ракет у разі їх постачання в Україну не можна швидко поповнити. Taurus Systems готова як виробляти нові ракети, так і модифікувати вже існуючі в найкоротші терміни.

Глава Taurus Systems Йоахім Кнопф наголосив, що швидке поповнення запасів ракет аж ніяк не є проблемою.

"У разі відповідного замовлення виробник готовий якнайшвидше розгорнути виробництво нових ракет Taurus, а також доопрацювати існуючі", - запевнив він.

Виробник MBDA, якому належить Taurus Systems в листопаді заявив що зможе не тільки в найкоротші терміни збільшити виробництво ракет Taurus, але і одночасно інтегрувати в них нові технічні досягнення.

Як повідомлялось раніше, депутат Бундестагу від правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), член Комітету з питань оборони Йоганнес Арльт заявив, що Бундесвер має у своєму розпорядженні обмежену кількість Taurus.

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