Производитель Taurus опроверг заявление депутата СДПГ Арльта об ограниченном количестве ракет

Taurus Systems пополнит запас ракет в случае, если их начнут поставлять в Украину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В компании опровергли мнение, что запасы ракет в случае их поставки в Украину нельзя быстро пополнить. Taurus Systems готова как производить новые ракеты, так и модифицировать уже существующие в кратчайшие сроки.

Глава Taurus Systems Йоахим Кнопф отметил, что быстрое пополнение запасов ракет отнюдь не является проблемой.

"В случае соответствующего заказа производитель готов как можно скорее развернуть производство новых ракет Taurus, а также доработать существующие", – заверил он.

Производитель MBDA, которому принадлежит Taurus Systems в ноябре заявил, что сможет не только в кратчайшие сроки увеличить производство ракет Taurus, но и одновременно интегрировать в них новые технические достижения.

Как сообщалось ранее, депутат Бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), член Комитета по вопросам обороны Йоханнес Арльт заявил, что Бундесвер располагает ограниченным количеством Taurus.

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