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Производитель Taurus опроверг заявление депутата СДПГ Арльта об ограниченном количестве ракет

У Німеччині достатньо Taurus для відправки в Україну

Taurus Systems пополнит запас ракет в случае, если их начнут поставлять в Украину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В компании опровергли мнение, что запасы ракет в случае их поставки в Украину нельзя быстро пополнить. Taurus Systems готова как производить новые ракеты, так и модифицировать уже существующие в кратчайшие сроки.

Глава Taurus Systems Йоахим Кнопф отметил, что быстрое пополнение запасов ракет отнюдь не является проблемой.

"В случае соответствующего заказа производитель готов как можно скорее развернуть производство новых ракет Taurus, а также доработать существующие", – заверил он.

Производитель MBDA, которому принадлежит Taurus Systems в ноябре заявил, что сможет не только в кратчайшие сроки увеличить производство ракет Taurus, но и одновременно интегрировать в них новые технические достижения.

Как сообщалось ранее, депутат Бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), член Комитета по вопросам обороны Йоханнес Арльт заявил, что Бундесвер располагает ограниченным количеством Taurus.

Также читайте: Бундестаг будет еще раз голосовать за передачу Украине Taurus, - заместитель председателя комитета Верховной Рады Чернев

Автор: 

Германия (6929) крылатые ракеты (878)


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Топ комментарии
+14
Немцы долго запрягают но едут быстро. Долго все нарекали на Шольца, сегодня Германия одна из лидеров помощи Украине как физически, так и в моральном плане в ЕС
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20.01.2024 17:43
+14
Уявляю як цих "таурус сістемз" жаба душить. У виробника "сторм шедоу" робота кипить, ракети робляться, реклама за сприянням ЗСУ йде, замовників після кожної бавовни в Криму - натовп. А тут Шольц рогами вперся і все свято проходить мимо.
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20.01.2024 18:11
+9
Ракеты Таурус и другие ракеты от союзников прибудут в Украину вместе с F-16
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20.01.2024 17:35
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Ракеты Таурус и другие ракеты от союзников прибудут в Украину вместе с F-16
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20.01.2024 17:35 Ответить
никакой связи. таурусы, скальпы и стормшедоу не устанавливаются на Ф-16 и никогда не будут из-за слишком большой массы и габаритов
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20.01.2024 18:19 Ответить
Маса Тауруса 1360 кг. Максимальна маса підвісу F-16 складає 7,7 тонн. Габарити теж норм.
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20.01.2024 18:35 Ответить
чувак, які 7 тон, ти на приколі? маса всього Ф-16 десь 8-9 тон, ти хочеш ще пару літаків підвісити під крила? може ти це на якомусь форумі симмерів вичитав, але це повна дурня
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21.01.2024 01:04 Ответить
Пан Дийнега абсолютно правий. Ракети Таурус чипляти до совкого літака непродуктивно. Навіть якщо їх зробити сумісними, Таурус втрачає 50% і більше своїх можливостей. Ви ж розумієте, що таку страшенно дорогу ракету запускати з рогатки - ідіотизм. Німецькі інженери очікують саме F-16.
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20.01.2024 18:47 Ответить
F16 несумісний з цими ракетами, здається він взагалі не озброєний крилатими ракетами. у нас їх вішають під су-24, а це бомбардувальник. якщо дейнега шось таке казав, то це була експертиза рівня світана
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20.01.2024 19:41 Ответить
Ніт не може він нести крилаті ракети - і все тутка ( https://uk.wikipedia.org/wiki/AGM-158_JASSM - а ось це не читайте не тре ).
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21.01.2024 01:39 Ответить
німці використовують тауруси з двомісного торнадо і наче з тайфуна (не пам"ятаю), які нам не пропонують
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20.01.2024 19:42 Ответить
Мамкіни диванні експерди вже точно знають скільки там можливостей і скільки з них втратиться, якщо Таурус запускати з совкового літака. Мамкін експерд забув, що теж саме він белькотів своїм недолугим ротом дощо ракет AGM-88. А тепер запхав свого брудного язика в дупцю і не хоче лічити знищені в Криму літаки на аеродромах кацапських після того, як ЗСУ прорідило РЛС-и С-400 цими ракетами. А ще мамкін диванний експерд Анатолій не хоче помічати, що пишуть про інтеграцію радіолокаційних полів від "старих совкових" РЛС-ів, які забезпечують українські бригади С-300, та американських AN/MPQ-65 (для комплексів Patriot) та AN/TPQ-64 (для комплексів NASAMS).

Я до чого - не варто розповідати якісь нісенітниці, якщо взагалі нічого не знаєш про ті Тауруси та їхні можливості. Зрозумів, мамкін експерд, Анатолій?
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20.01.2024 22:29 Ответить
Ну і хто скаже шо це не правда, шо : німець коли не палить ,він бреше...тормознута політична німецька верхівка , таке велике бажання допомогти кремлю, ,закінчиться війною в німеччіні
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20.01.2024 17:39 Ответить
Як виявилося, німці довго запрягають, але потім їх так само важко буде зупинити. На даний момент вони #1 за постачанням нам зброї. Більш того вони почали відкрито критикувати Францію, Іспанію і Італію за недостатню поміч))
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20.01.2024 18:43 Ответить
Дуже хочеться вірити в німців...але всі війни розпочати були завжди ними , в Європі ...достатньо Меркель, як останній провокатор та ідеолог підтримки нападу на Україну , Таурусу ще нема і наші люди гинуть ,німеччина спостерігає ...звиздіти та вичікувати свій інтерес , це про німців
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20.01.2024 19:09 Ответить
Немцы долго запрягают но едут быстро. Долго все нарекали на Шольца, сегодня Германия одна из лидеров помощи Украине как физически, так и в моральном плане в ЕС
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20.01.2024 17:43 Ответить
То так, та одне але не дає спокою. Можна вже давно було задавити парашинську свиноту, надавши Україні потужну зброю. Іде домовляночка, де просто знищують населення нашої держави. І хто в цій грі головний, ще Дуже велике питання.
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20.01.2024 17:49 Ответить
ППЦ. Кацапня на Цевже зовсім знахабніла. Пшел нах, кацап.
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20.01.2024 18:13 Ответить
Гужва подібну хєрню несе у себе на каналі.
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20.01.2024 18:17 Ответить
Таурус - це не ті штуки, якими будуть давити "парашинську свиноту". Це як скальпель, шоб з хірургічною точністю давити на болючі місця. для давити треба снаряди, хаймарси, бомби і т.д..
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20.01.2024 18:15 Ответить
Ось тільки таке враження, що домовляночка між нашим ОП та кремлем, по-іншому пояснити дії ОП просто неможливо - вони роблять все, щоб знищити Україну.
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20.01.2024 18:31 Ответить
Як кажуть на Кислобздійщині "любой капріз за ваши деньгі"
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20.01.2024 17:44 Ответить
Шольц дуже обережний, він усе робить з оглядкою на Байдена, щоб уникнути критики.
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20.01.2024 17:49 Ответить
Надіюсь,вони так вводять в оману хайльпутлера,а не один одного і нас.
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20.01.2024 17:57 Ответить
ну які ще будуть відмазки німчура ?
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20.01.2024 18:07 Ответить
Я вчора писав -- Арльт %%здить, як дихає.

Але може на це якісь є причини.
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20.01.2024 18:09 Ответить
дехто використовує Тауруси для внутрішньополітичного тиска в Німеччині на своїх опонентів. щось типу безуглої дойче вершн
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20.01.2024 18:16 Ответить
тут потрібне рішення політичне. до того ж питання: хто платитиме за ракети, хто їх обслуговуватиме? я думаю що питання в ціні.
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20.01.2024 18:10 Ответить
Уявляю як цих "таурус сістемз" жаба душить. У виробника "сторм шедоу" робота кипить, ракети робляться, реклама за сприянням ЗСУ йде, замовників після кожної бавовни в Криму - натовп. А тут Шольц рогами вперся і все свято проходить мимо.
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20.01.2024 18:11 Ответить
Те, що той німак збрехав знали всі але цинічність цих щурів просто зашкалює! Чому я платник податків повинен утримувати ціле військове угруповання в Німеччині!? Федеральні податки самі високі! Від кого вони їх там захищають!?
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20.01.2024 18:11 Ответить
Більше 35 тисяч персоналу тільки в Німеччині! Якого фуя вони там?
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20.01.2024 18:19 Ответить
Ви це питаете у читаців сайту? Я не знаю що вам відповісти.
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20.01.2024 19:40 Ответить
Для дебілів: риторичне питання це: Це питання, яке ставиться не з метою отримання відповіді, а з метою афористичного узагальнення загальновідомої або очевидної думки.
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20.01.2024 20:19 Ответить
Немецкий производитель и плательщик налогов не может надавить на политических шлюх?
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20.01.2024 18:21 Ответить
Виробник зацікавлений в нових контрактах та зростанні замовлень, відтак, цілком логічно, що спростовує неправдиві заяви політика. А якщо його продукція покаже ще й гарні результати в реальних бойових умовах - це гарантує великі контракти і чималі прибутки на багато років.
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20.01.2024 18:23 Ответить
Тому й вивів брехливих політиків на чисту воду
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20.01.2024 18:38 Ответить
Політики не брехливі, а просто їм німецькі інженери пояснили, що такою ракетою за мільйони доларів стріляти з "запорожця" безглуздо. Має бути відповідний літак. Очікують на F-16 і все буде.
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20.01.2024 18:51 Ответить
Альт фальшивить
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20.01.2024 18:36 Ответить
А тепер питання на мільйон євро - А за ці 2 роки, хтось просив з уряду зелених "геніїв", на чолі з Потужним, просив у Шольца дозвіл на придбання ракет у виробника Taurus Systems? Чи пани хочуть лише отримати їх безкоштовно? І чи пов'язана відсутність такого запиту з тим, що німці не дають відкатів і не хочуть продавати через усіляких посередників Гринкевичів-Розенблатів?
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20.01.2024 19:15 Ответить
Оце так зморозив!😃 Та "посередники"
до ракет ще не дістались- ні англійських, ні французьких! Поки тільки харчування і амуніція для військових. Але суми - на мільярди гривень!
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20.01.2024 19:47 Ответить
Посередники давно дістались до снарядів, мін, ракет до Градів, тощо. Не бачу проблем, щоб вони не забажали перепродувати і ракети Taurus.
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20.01.2024 20:01 Ответить
Отак. Бізнес дав прямо в писок шольцодрочерам і не вперше.
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20.01.2024 20:07 Ответить
А з Леопардами як було ? Бувша МО з шредерівського крила ходила, надувала щоки, Ми не дамо та й годі. А потім другий МО Пісторіус повідомив - у Бундесвера б/г танків аж цілий батальон 33 штуки і то частина на приколі. І збирали по інших країнах під заміну Абрамсами. І жабоїди з Цезарами в тій же ситуації, - нема у них самоходів. А прямо сказати невдобно, свої ж зразу ж спитають -ви курви на що тратите гроші.
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20.01.2024 20:08 Ответить
Ровно туже историю мы слышали еще и с Мардерами, нет, мало, ограничено, самим нужно и поставить никак не можем!!! Потом производитель сказал может и есть, и 120 штук отгрузили...
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20.01.2024 20:21 Ответить
Ось так - дубиною по мерзоті....
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20.01.2024 20:42 Ответить
 
 