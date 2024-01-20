Міністерка економіки Литви Армонайте запропонувала громадянам "вкласти заощадження в танк замість шкарпетки"

Міністерка економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте вважає, що одним з джерел фінансування оборони можуть стати інвестиції з боку громадян країни.

"Є способи (фінансування оборони, – ред.), наприклад, взяти гроші в кредит у жителів. Я чула критику ідеї таких облігацій, але ж є чимало фінансів, які ще є у людей. Може, краще не в шкарпетці тримати, а в танк вкласти", – сказала Армонайте, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Главком.

За її словами, треба роз'яснити ідею облігацій жителям.

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"Можливо, держава не дасть великі відсотки, але ж є люди, які добровільно підтримують Україну, думаю, вони зрозуміють, якщо буде ясно, кому, коли і скільки грошей потрібно", – додала Армонайте.