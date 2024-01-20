Міністерка економіки Литви Армонайте запропонувала громадянам "вкласти заощадження в танк замість шкарпетки"
Міністерка економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте вважає, що одним з джерел фінансування оборони можуть стати інвестиції з боку громадян країни.
"Є способи (фінансування оборони, – ред.), наприклад, взяти гроші в кредит у жителів. Я чула критику ідеї таких облігацій, але ж є чимало фінансів, які ще є у людей. Може, краще не в шкарпетці тримати, а в танк вкласти", – сказала Армонайте, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Главком.
За її словами, треба роз'яснити ідею облігацій жителям.
"Можливо, держава не дасть великі відсотки, але ж є люди, які добровільно підтримують Україну, думаю, вони зрозуміють, якщо буде ясно, кому, коли і скільки грошей потрібно", – додала Армонайте.
Топ коментарі
+13 ПП Уксусов
показати весь коментар21.01.2024 00:08
+8 Галина Боброва #582785
показати весь коментар21.01.2024 00:24
+4 Colt
показати весь коментар21.01.2024 06:16
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Наприклад облігації "третього рейху" до 45го року розкупалися краще ніж періжки у вербну неділю, після 45го року, вони майже нічого не коштували, але зараз, за них дають 20 до одного...
Доречі - воєнні облігації радянського союзу, просто "згоріли" до нуля вже у 48-53 році...
Тільки у людей з паспортом (який мали навіть не всі мешканці міст і майже ніхто з села) і з урахуванням "грошової реформи" 1961го року, 10 -1...
То були звичайні облігації госзайма ссср
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Я говорю об облигациях конца 40х- начала 50 х годов, наверное и военные там были. Был какой то указ Горбачева оплатить их
Цеж не хухра з мухрою, цеж цілий "УКАЗ"...))))
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Але була одна "лазейка", можна було з цією справкою, записатися у "комсомольскій строй-отряд", поїхати отарабанити певний термін, після кінця терміну якого, ви вже отримували паспорт і могли їхати поступати куди завгодоно....
https://****.gov.ua/istorychnyy-kalendar/gruden/27/1932-pryynyata-postanova-cvk-i-rnk-srsr-no84-pro-vstanovlennya-yedynoyi-pasportnoyi-systemy-po-srsr-i-obovyazkovu-propysku-pasportiv
Но все - таки не так креативно,как у нашего президента
НАШ ЧЕТЫРЕЖДЫ УХИЛЯНТ
Зовет народ на войну
И трендит про необходимость мобилизации
И не понимает ,почему его посылают нах....
А наш кабмин где и кем служил ?
Взяти хоча б тіж ощадбанківські ,,вклади,,!
Обдурили народ як 73%!
Горить газовий термінал
Їх, пам'ятаю, окремі наївні особи зберігали в шкатулках в затишних схованках. Майже як, власне, гроші...
Ну а наприкінці 80-х держава "сисисири" тих "окремих наївних", як завжди, НАЄ.АЛА.
Вкладаєш 500 бак, на виході Т - 90...