Втрати армії РФ в районі Авдіївки останніми тижнями значно зросли, - Буданов

Намагаючись захопити Авдіївку, окупанти останнім часом зазнають значних втрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова української розвідки Кирило Буданов заявив в інтерв'ю Financial Times.

Коментуючи інформацію американської розвідки, що у жовтні у районі Авдіївки росіяни втратили понад 13 тисяч людей, а також понад 220 бойових машин, Буданов заявив, що останніми тижнями ці цифри значно зросли. Проте конкретну кількість ліквідованих окупантів він не назвав.

"Україна мала сильну оборонну позицію навколо промислового міста, де знаходиться великий коксохімічний завод", – зазначив Буданов.

Джерело Financial Times наголосило, що Росія у листопаді минулого року щодня втрачала в середньому тисячу солдатів пораненими та загиблими.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми продовжимо руйнувати російську логістику у Криму, - Буданов