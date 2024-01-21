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Новини
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Втрати армії РФ в районі Авдіївки останніми тижнями значно зросли, - Буданов

Бої під Авдіївкою

Намагаючись захопити Авдіївку, окупанти останнім часом зазнають значних втрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова української розвідки Кирило Буданов заявив в інтерв'ю Financial Times.

Коментуючи інформацію американської розвідки, що у жовтні у районі Авдіївки росіяни  втратили понад 13 тисяч людей, а також понад 220 бойових машин, Буданов заявив, що останніми тижнями ці цифри значно зросли. Проте конкретну кількість ліквідованих окупантів він не назвав.

"Україна мала сильну оборонну позицію навколо промислового міста, де знаходиться великий коксохімічний завод", – зазначив Буданов.

Джерело Financial Times наголосило, що Росія у листопаді минулого року щодня втрачала в середньому тисячу солдатів пораненими та загиблими.

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Автор: 

армія рф (17207) Буданов Кирило (491) ліквідація (3859) Авдіївка (2341)


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Топ коментарі
+6
Буданов........ А той факт, що за цей тиждень орки просунулися на півночі і півдні біля Авдіївки, як прокоментуєш?
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21.01.2024 09:59
+4
Навіщо уривки друкувати, напишіть просто Буданов в ударі, понесло
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21.01.2024 10:06
+1
Ше рік назад писав шоб вони не встигали потрібно шоб втрати були 1500+ -- нема зараз в нас стільки заліза
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21.01.2024 09:50
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Ше рік назад писав шоб вони не встигали потрібно шоб втрати були 1500+ -- нема зараз в нас стільки заліза
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21.01.2024 09:50 Відповісти
Буданов........ А той факт, що за цей тиждень орки просунулися на півночі і півдні біля Авдіївки, як прокоментуєш?
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21.01.2024 09:59 Відповісти
В тому-то і справа,що хлопці ідуть сліпими на нові території, дякуючи хоч дрони є, бо буданов не знає, вірніше забув, що таке розвіддані. Згадайте наступ і хибні, не перевірені мінні поля, а що було потім....рік позиційної війни а це крок назад для ЗСУ
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21.01.2024 10:12 Відповісти
На аэродроме в Актюбинске спутники засекли росийский стэлс- безпилотник С-70"Охотник'.
Длина-14м
Размах крыльев-19( больше чем у СУ).
Взлетная маса- 25т.
Боевое снаряжение- 2.8 тонн.
Дальность полета- 5000км.
Высота- до 18 км.
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21.01.2024 10:28 Відповісти
ты сдавайся...
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21.01.2024 11:55 Відповісти
опля ! мясорубка "Авдеевка" самая мясорубная !
красиво пуйлу на закусь поставляет консерву 200 из рашашвайнов !
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21.01.2024 10:03 Відповісти
Навіщо уривки друкувати, напишіть просто Буданов в ударі, понесло
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21.01.2024 10:06 Відповісти
сьогодні - день бАданова "приліпити сліпого до плота"!)
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21.01.2024 10:20 Відповісти
Втрати зросли, тому що хороший кацап - це дохлий кацап, і наші славні ЗСУ перетворюють кацапську погань в хороших людей, і ці хороші люди кацапи їдуть додому, пад раднія бярезки. в пакетах для сміття. Це кому повезе, а тих, кому не повезло, доїдають дикі звірі.
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21.01.2024 10:08 Відповісти
Єдиний очільник розвідки в усьому світі, який в частині в'ю журналістам віддувається за всіх своїх колег
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21.01.2024 11:03 Відповісти
Вибач - але ім"я справжнього начальника розвідки будь-якої воюючої країни зберігається в таємниці - хоча-б для запобіганню загроз їх рідним А "Будановим" "********** як червоною ганчіркою для притягнення уваги" Надіюся - так воно і є!
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21.01.2024 11:11 Відповісти
 
 