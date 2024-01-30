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Країни ЄС ще не домовилися про €50 млрд для України, тривають "важкі" дискусії, - Sky News

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

україна,єс

Країни Європейського Союзу продовжують переговори щодо надання Україні допомоги у розмірі 50 млрд євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Неназваний високопосадовець заявив, що переговори між країнами ЄС щодо допомоги Україні залишаються "важкими" перед спеціальним самітом лідерів ЄС, який відбудеться у четвер, 1 лютого.

Така ситуація спостерігається попри те, що уряд Угорщини пом'якшив свою позицію щодо 50 млрд євро для України з умовою, що такий крок переглядатимуть щороку.

"Ми ще не дійшли згоди", - додав співрозмовник.

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Топ коментарі
+7
Неназваний ????
В нас теж є такий - дЄрмак!
Ні за що не відповідає - але КОЛИШЕ ВСІХ!
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30.01.2024 16:00
+6
1 лютого ЄС покаже Україні великий хрен від допомоги, бо чекає дозволу надати допомогу від заокеанського дяді Сема, котрий сам вирішив показати нам свого великого хрена замість допомоги. Уявляю усю "важкість" їх дискусій - не можуть вибрати що випити і чим закусити, поки їх руснявий півень у дупу не клюнув.
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30.01.2024 16:18
+3
нічого там орбан не пом'якшив; і саме через це "дискусії".
А ОПа ЄрЗе навіть не підніметься з місця, щоб переконувати ключових донорів: Німеччину, Францію, Італію. Щоб в разі чого - забанити орбана нахер.

Черговий провал зовнішньої політики ЄрЗе - такий висновок.
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30.01.2024 16:25
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Неназваний ????
В нас теж є такий - дЄрмак!
Ні за що не відповідає - але КОЛИШЕ ВСІХ!
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30.01.2024 16:00 Відповісти
1 лютого ЄС покаже Україні великий хрен від допомоги, бо чекає дозволу надати допомогу від заокеанського дяді Сема, котрий сам вирішив показати нам свого великого хрена замість допомоги. Уявляю усю "важкість" їх дискусій - не можуть вибрати що випити і чим закусити, поки їх руснявий півень у дупу не клюнув.
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30.01.2024 16:18 Відповісти
нічого там орбан не пом'якшив; і саме через це "дискусії".
А ОПа ЄрЗе навіть не підніметься з місця, щоб переконувати ключових донорів: Німеччину, Францію, Італію. Щоб в разі чого - забанити орбана нахер.

Черговий провал зовнішньої політики ЄрЗе - такий висновок.
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30.01.2024 16:25 Відповісти
А хто переконувати має - кулеба, якиц на пару з дєрмаком відсмоктали сіярті, чи швондер/шмигаль, що відсмоктав фіці?
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30.01.2024 17:27 Відповісти
вариант начала войны. А вдруг все само. И с кацапами договориться.
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30.01.2024 16:51 Відповісти
не перетурбуйтесь там зненацька
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30.01.2024 16:58 Відповісти
Угорці здали трохи назад - почалися "важкі дискусії". Скажу чесно - підозрював, що мадяри (яких я не терплю так, як і москалів) були в ролі стрілочників. А тепер думають, як би ще Україну відшити. Ще б пак - з 50 мільярдами розставатися ой як не хочеться. Гнила європейська натура.
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30.01.2024 17:07 Відповісти
Вангую. Дискусії триватимуть ще мінімум два місяці. А далі все залежить чи пошле народ неначасі.
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30.01.2024 17:08 Відповісти
Угорці здали трохи назад - почалися "важкі дискусії". Скажу чесно - підозрював, що мадяри (яких я не терплю так, як і москалів) були в ролі стрілочників. А тепер думають, як би ще Україну відшити. Ще б пак - з 50 мільярдами розставатися ой як не хочеться. Гнила європейська натура.
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30.01.2024 17:18 Відповісти
ЄВРОПА ДУЖЕ ХОЧЕ СКУШТУВАТИ "Любові.. ху-ла"
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30.01.2024 17:33 Відповісти
Закликаю фізично знищити дєрмака, арахєрію, ********* і, якщо доведеться - зеленоголового! Поставити на чолі держави Залужного і все буде добре!

Ви думаєте чомуу нам ніхто вже не допомагає? БО ЧИНОВНИКИ ВСЕ ********, А "МУДРИЙ НАРІД" СОСЕ *** І МОВЧИТЬ. А ТО Й САМІ КРАДУТЬ ВЖЕ НА МІСЦЯХ!!!
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30.01.2024 18:05 Відповісти
********* угорців з ЄС і дискусії закінчаться
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30.01.2024 18:42 Відповісти
 
 