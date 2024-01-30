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Країни ЄС ще не домовилися про €50 млрд для України, тривають "важкі" дискусії, - Sky News
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Країни Європейського Союзу продовжують переговори щодо надання Україні допомоги у розмірі 50 млрд євро.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Неназваний високопосадовець заявив, що переговори між країнами ЄС щодо допомоги Україні залишаються "важкими" перед спеціальним самітом лідерів ЄС, який відбудеться у четвер, 1 лютого.
Така ситуація спостерігається попри те, що уряд Угорщини пом'якшив свою позицію щодо 50 млрд євро для України з умовою, що такий крок переглядатимуть щороку.
"Ми ще не дійшли згоди", - додав співрозмовник.
Топ коментарі
+7 Luk Viktor
показати весь коментар30.01.2024 16:00
+6 Ivanna Myroslavska
показати весь коментар30.01.2024 16:18
+3 Ан Мур
показати весь коментар30.01.2024 16:25
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В нас теж є такий - дЄрмак!
Ні за що не відповідає - але КОЛИШЕ ВСІХ!
А ОПа ЄрЗе навіть не підніметься з місця, щоб переконувати ключових донорів: Німеччину, Францію, Італію. Щоб в разі чого - забанити орбана нахер.
Черговий провал зовнішньої політики ЄрЗе - такий висновок.
Ви думаєте чомуу нам ніхто вже не допомагає? БО ЧИНОВНИКИ ВСЕ ********, А "МУДРИЙ НАРІД" СОСЕ *** І МОВЧИТЬ. А ТО Й САМІ КРАДУТЬ ВЖЕ НА МІСЦЯХ!!!