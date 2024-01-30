Орбан - не проросійський політик, а проугорський, - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що не вважає прем’єра Угорщини Віктора Орбана проросійським політиком.

Про це він заявив в інтерв'ю угорському порталу Telex, інформує Цензор.НЕТ.

Міністра запитали, чи вважає він заяви прем'єра Віктора Орбана та главу МЗС Петера Сійярто проросійськими.

"Якби це підтвердилося, це означало б великі проблеми як для ЄС, так і для Угорщини. Але я думаю, що вони налаштовані проугорськи. Якби вони були проросійськими, то Петер не заявив би на нинішній зустрічі, що поважає територіальну цілісність і суверенітет України", - відповів Кулеба.

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