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Орбан - не проросійський політик, а проугорський, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

орбан,сійярто

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що не вважає прем’єра Угорщини Віктора Орбана проросійським політиком.

Про це він заявив в інтерв'ю угорському порталу Telex, інформує Цензор.НЕТ.

Міністра запитали, чи вважає він заяви прем'єра Віктора Орбана та главу МЗС Петера Сійярто проросійськими.

"Якби це підтвердилося, це означало б великі проблеми як для ЄС, так і для Угорщини. Але я думаю, що вони налаштовані проугорськи. Якби вони були проросійськими, то Петер не заявив би на нинішній зустрічі, що поважає територіальну цілісність і суверенітет України", - відповів Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На зустрічі Сійярто пояснювали, чому зараз немає сенсу вести переговори із РФ, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+52
Все набагато простіше, Кулеба гарно лизнув дупу Орбану.
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30.01.2024 16:51
+51
Орбан покусав Кулебу
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30.01.2024 16:50
+41
А Лукашенко- пробелоруський політік !
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30.01.2024 16:50
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Можливо він і проугорський, але спекулює на москальських інтересах і тим самим допомагає москалям.
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30.01.2024 19:28 Відповісти
Зустрічаються два очильника МзС а шо там робить начальник ОПи? По-друге, може Орбан мріє про другу австро-угорську імперію? Так начебто австріяки, чехі, німці, поляки та інші колишні учасники про це не заявляли. Мені все ж таки здається що плешивий куйло йому місце у газпромі пообіцяв, а зараз за його підривну діяльність проплачує непогані баблоси…..
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30.01.2024 19:31 Відповісти
Кульоба віддячив орбана за те, що той лизнув добряче трампакса, назвавши його найкращим президентом США
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30.01.2024 19:45 Відповісти
Ну фсё, истины свет пролил.
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30.01.2024 19:45 Відповісти
Орбан прогорклый политик.
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30.01.2024 19:54 Відповісти
Наша кульоба цьомкає торбана в дупку і не соромиться. Це взірець дипломатії.
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30.01.2024 20:43 Відповісти
Кулебі інколи краще мовчати....
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30.01.2024 21:15 Відповісти
Не пророссийский, конечно, просто у рашки на него вагон компромата по делам тридцатилетней давности
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30.01.2024 21:40 Відповісти
Це називається не проросійський, просто так співпало, що в них однакові цілі, окупація України, а в Кулеби надіюсь проукраїнські.
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30.01.2024 22:39 Відповісти
Цікаво а "про"-чиї ці кулебани і таргани-лещено після таких виcepов? Коли для першого багато-десятирічні анті-українські дії і спічі це - проугорська політика (може далі виявиться, що пуйло в нас про-російську "політику" теж проводить?), а для другого - за щастя буде шоб українці помирали не тільки на батьківщині, але й з за кордоном від голоду. Замість допомоги біженцям з України ЄС виявляється має башляти таргану з зелей на карман.
Ця зелено-блювотна мразота вже всі края загубила здається..
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30.01.2024 22:45 Відповісти
значит вопрос с 50 млрд решен
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31.01.2024 01:12 Відповісти
З такою логікою тільки путін проросійський, а всі інші "промісцеві".
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31.01.2024 08:30 Відповісти
Та ти шо ....

Тони лайна вилили шакали ОПи на Порошенка, якому сбу "шила" зустріч з "проросійським Орбаном"!
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31.01.2024 10:51 Відповісти
"СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження.
"Євросолідарність" відреагувала.

Зустріч експрезидента з угорським прем'єром Орбаном Росія планувала використати в своїх ІПСО проти України, пояснили в спецслужбі.

"ЄС" каже, що Порошенко мав їхати лише до Польщі та США."

https://lb.ua/news/2023/12/02/587157_sbu_poyasnila_chomu_poroshenka.html
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31.01.2024 10:57 Відповісти
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