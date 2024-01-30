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Орбан - не проросійський політик, а проугорський, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що не вважає прем’єра Угорщини Віктора Орбана проросійським політиком.
Про це він заявив в інтерв'ю угорському порталу Telex, інформує Цензор.НЕТ.
Міністра запитали, чи вважає він заяви прем'єра Віктора Орбана та главу МЗС Петера Сійярто проросійськими.
"Якби це підтвердилося, це означало б великі проблеми як для ЄС, так і для Угорщини. Але я думаю, що вони налаштовані проугорськи. Якби вони були проросійськими, то Петер не заявив би на нинішній зустрічі, що поважає територіальну цілісність і суверенітет України", - відповів Кулеба.
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Тони лайна вилили шакали ОПи на Порошенка, якому сбу "шила" зустріч з "проросійським Орбаном"!
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https://lb.ua/news/2023/12/02/587157_sbu_poyasnila_chomu_poroshenka.html