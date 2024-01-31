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Путін погрожує європейським країнам серйозно. Україна перебуває під тиском, - Сікорський

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сікорський,радослав

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що російський диктатор Володимир Путін "серйозно" погрожує країнам Європи. Якщо Захід зволікатиме з допомогою Україні, російські "Іскандери" можуть долетіти до Берліна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polskie Radio.

"Путін погрожував Польщі, Латвії та Фінляндії. А коли він погрожує якійсь країні, він робить це серйозно", - зазначив Сікорський.

Польський міністр зауважив, що країни Заходу дуже часто не сприймали погрози Путіна належним чином.

"Тепер російські танки в Білорусі, Росія також перемістила туди ядерну зброю, а ядерна зброя під Кенігсбергом, ракети "Іскандер", можуть долетіти до Берліна. Ми, в Польщі, відчуваємо загрозу від фізичної присутності російських танків за 250 км від нашої столиці. Мене завжди дивує, що в Німеччині цю тему не обговорюють", - наголосив Сікорський.

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Глава МЗС Польщі додав, що Європа має діяти швидко, тому що Україна перебуває під тиском.

"Захід у двадцять разів економічно сильніший. Але РФ лідирує у виробництві боєприпасів. Ми повинні мобілізувати свої сили. Якщо американці відмовляються від допомоги, ми опинимося перед серйозною дилемою: або замінити Америку, тобто подвоїти наші зусилля, або дозволити Путіну завоювати Україну", - наголосив Сікорський.

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Топ коментарі
+11
Не#уйовий такий тиск. Здається ще війну так не називали
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31.01.2024 09:55
+3
Європа живе ситно та спокійно поки Україна країна боронить ваші сраки.
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31.01.2024 09:56
+3
Були би в Європі всі такі пенсіонери, як оце Сікорський.
Цікався.
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31.01.2024 10:32
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Не#уйовий такий тиск. Здається ще війну так не називали
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31.01.2024 09:55 Відповісти
Європа живе ситно та спокійно поки Україна країна боронить ваші сраки.
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31.01.2024 09:56 Відповісти
ТАК МОЖЕ ТОБІ ЯК Й ЙОМУ НА ПЕНСІЮ ПОРА !?)
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31.01.2024 09:58 Відповісти
Були би в Європі всі такі пенсіонери, як оце Сікорський.
Цікався.
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31.01.2024 10:32 Відповісти
ПУТІН РОБИТЬ ЩОСЬ СЕРЙОЗНО ЗА РАХУНОК КОГОСЬ !)
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31.01.2024 10:00 Відповісти
а ще якісь "мудрі" думки є? Типу "КОГОСЬ ВСЕ РОБИТЬ ПУТІН!".. чи алгоритм генерації на такі речі ще не доробили?
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31.01.2024 11:15 Відповісти
Набридло вже читати цих європейських циніків.
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31.01.2024 10:01 Відповісти
нагнітання істерії євро політиками продовжується - потрібно налякати єврообивателя - щоб провести відповідні закони і пояснити збільшення видатків на оборону. краще пізно чим ніколи
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31.01.2024 10:29 Відповісти
Краще так, ніж "шашлики в травні"
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31.01.2024 11:16 Відповісти
Тому ви блокуєте українські товари на європейський ринок щоб лишити країну буфер від орків без фінансування.... і даєте Україні кредити на непонятних умовах щоб тільки у вас купляла озброєння за ці кредити
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31.01.2024 10:48 Відповісти
поляки так бояться путінських загроз, що аж позакривали кордони Україні аби та не могла отримувати допомогу, аби захистити у тому числі ті країни, яким загрожує путін.
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31.01.2024 10:56 Відповісти
Пуйло свідомо розпочав 3 світову війну на багато років
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31.01.2024 13:14 Відповісти
Згідно чинного законодавства в Україні не війна, а лише воєнний стан. Тому ВР працює і взагалі є лише прикрі випадки недружніжнів актів зі сторони сусідньої країни. То яка може буть загроза країнам ЄС?
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31.01.2024 13:40 Відповісти
 
 