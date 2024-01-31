Путін погрожує європейським країнам серйозно. Україна перебуває під тиском, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що російський диктатор Володимир Путін "серйозно" погрожує країнам Європи. Якщо Захід зволікатиме з допомогою Україні, російські "Іскандери" можуть долетіти до Берліна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polskie Radio.

"Путін погрожував Польщі, Латвії та Фінляндії. А коли він погрожує якійсь країні, він робить це серйозно", - зазначив Сікорський.

Польський міністр зауважив, що країни Заходу дуже часто не сприймали погрози Путіна належним чином.

"Тепер російські танки в Білорусі, Росія також перемістила туди ядерну зброю, а ядерна зброя під Кенігсбергом, ракети "Іскандер", можуть долетіти до Берліна. Ми, в Польщі, відчуваємо загрозу від фізичної присутності російських танків за 250 км від нашої столиці. Мене завжди дивує, що в Німеччині цю тему не обговорюють", - наголосив Сікорський.

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Глава МЗС Польщі додав, що Європа має діяти швидко, тому що Україна перебуває під тиском.

"Захід у двадцять разів економічно сильніший. Але РФ лідирує у виробництві боєприпасів. Ми повинні мобілізувати свої сили. Якщо американці відмовляються від допомоги, ми опинимося перед серйозною дилемою: або замінити Америку, тобто подвоїти наші зусилля, або дозволити Путіну завоювати Україну", - наголосив Сікорський.

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