Путин угрожает европейским странам всерьез. Украина находится под давлением, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что российский диктатор Владимир Путин "серьезно" угрожает странам Европы. Если Запад будет медлить с помощью Украине, российские "Искандеры" могут долететь до Берлина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polskie Radio.

"Путин угрожал Польше, Латвии и Финляндии. А когда он угрожает какой-то стране, он делает это серьезно", – отметил Сикорский.

Польский министр отметил, что страны Запада очень часто не воспринимали угрозы Путина должным образом.

"Теперь российские танки в Беларуси, Россия также переместила туда ядерное оружие, а ядерное оружие под Кенигсбергом, ракеты "Искандер", могут долететь до Берлина. Мы, в Польше, чувствуем угрозу от физического присутствия российских танков в 250 км от нашей столицы. Меня всегда удивляет, что в Германии эта тема не обсуждается", - подчеркнул Сикорский.

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Глава МИД Польши добавил, что Европа должна действовать быстро, потому что Украина находится под давлением.

"Запад в двадцать раз экономически сильнее. Но РФ лидирует в производстве боеприпасов. Мы должны мобилизовать свои силы. Если американцы отказываются от помощи, мы окажемся перед серьезной дилеммой: либо заменить Америку, то есть удвоить наши усилия, либо позволить Путину завоевать Украину", - подчеркнул Сикорский.

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