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Новости Война
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Путин угрожает европейским странам всерьез. Украина находится под давлением, - Сикорский

сікорський,радослав

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что российский диктатор Владимир Путин "серьезно" угрожает странам Европы. Если Запад будет медлить с помощью Украине, российские "Искандеры" могут долететь до Берлина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polskie Radio.

"Путин угрожал Польше, Латвии и Финляндии. А когда он угрожает какой-то стране, он делает это серьезно", – отметил Сикорский.

Польский министр отметил, что страны Запада очень часто не воспринимали угрозы Путина должным образом.

"Теперь российские танки в Беларуси, Россия также переместила туда ядерное оружие, а ядерное оружие под Кенигсбергом, ракеты "Искандер", могут долететь до Берлина. Мы, в Польше, чувствуем угрозу от физического присутствия российских танков в 250 км от нашей столицы. Меня всегда удивляет, что в Германии эта тема не обсуждается", - подчеркнул Сикорский.

Читайте также: Когда Путин угрожает другим странам так, как он перед вторжением угрожал Украине, ему следует верить, - Сикорский

Глава МИД Польши добавил, что Европа должна действовать быстро, потому что Украина находится под давлением.

"Запад в двадцать раз экономически сильнее. Но РФ лидирует в производстве боеприпасов. Мы должны мобилизовать свои силы. Если американцы отказываются от помощи, мы окажемся перед серьезной дилеммой: либо заменить Америку, то есть удвоить наши усилия, либо позволить Путину завоевать Украину", - подчеркнул Сикорский.

Читайте: Сикорский о переговорах Украины и РФ: Когда женщину насилуют, то неуместно призвать ее "не разжигать"

Автор: 

россия (95393) Сикорский Радослав (401)


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Топ комментарии
+11
Не#уйовий такий тиск. Здається ще війну так не називали
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31.01.2024 09:55
+3
Європа живе ситно та спокійно поки Україна країна боронить ваші сраки.
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31.01.2024 09:56
+3
Були би в Європі всі такі пенсіонери, як оце Сікорський.
Цікався.
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31.01.2024 10:32
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Не#уйовий такий тиск. Здається ще війну так не називали
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31.01.2024 09:55 Ответить
Європа живе ситно та спокійно поки Україна країна боронить ваші сраки.
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31.01.2024 09:56 Ответить
ТАК МОЖЕ ТОБІ ЯК Й ЙОМУ НА ПЕНСІЮ ПОРА !?)
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31.01.2024 09:58 Ответить
Були би в Європі всі такі пенсіонери, як оце Сікорський.
Цікався.
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31.01.2024 10:32 Ответить
ПУТІН РОБИТЬ ЩОСЬ СЕРЙОЗНО ЗА РАХУНОК КОГОСЬ !)
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31.01.2024 10:00 Ответить
а ще якісь "мудрі" думки є? Типу "КОГОСЬ ВСЕ РОБИТЬ ПУТІН!".. чи алгоритм генерації на такі речі ще не доробили?
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31.01.2024 11:15 Ответить
ЕСТЬ АЛГОРИТМ ДЕГЕНЕРАЦИИ !!!
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19.02.2024 04:38 Ответить
Набридло вже читати цих європейських циніків.
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31.01.2024 10:01 Ответить
нагнітання істерії євро політиками продовжується - потрібно налякати єврообивателя - щоб провести відповідні закони і пояснити збільшення видатків на оборону. краще пізно чим ніколи
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31.01.2024 10:29 Ответить
Краще так, ніж "шашлики в травні"
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31.01.2024 11:16 Ответить
Тому ви блокуєте українські товари на європейський ринок щоб лишити країну буфер від орків без фінансування.... і даєте Україні кредити на непонятних умовах щоб тільки у вас купляла озброєння за ці кредити
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31.01.2024 10:48 Ответить
поляки так бояться путінських загроз, що аж позакривали кордони Україні аби та не могла отримувати допомогу, аби захистити у тому числі ті країни, яким загрожує путін.
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31.01.2024 10:56 Ответить
Пуйло свідомо розпочав 3 світову війну на багато років
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31.01.2024 13:14 Ответить
Згідно чинного законодавства в Україні не війна, а лише воєнний стан. Тому ВР працює і взагалі є лише прикрі випадки недружніжнів актів зі сторони сусідньої країни. То яка може буть загроза країнам ЄС?
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31.01.2024 13:40 Ответить
 
 