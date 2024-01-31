Військова мобільність у Європі роками була недофінансована і занедбана, країнам ЄС необхідно більше співпрацювати з НАТО, - Боррель

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель закликав країни ЄС вкладати більше коштів у військову мобільність

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Еuropa press.

Верховний представник ЄС заявив, що нині діалог має стосуватися того, як компенсувати десятиліття недостатнього фінансування у питанні, яке вийшло на перший план після початку російського вторгнення в Україну.

"Сьогодні європейці зрозуміли, що живуть у дуже конфронтаційному і небезпечному світі. І щоб почати з прозаїчних речей, ми повинні застосувати це до військової мобільності, де роки нехтування та браку фінансування були б виправлені", - зауважив Боррель.

Він також наголосив на необхідності розширення навчань із військової мобільності. У цьому сенсі він зосередився на нестачі коштів, призначених для забезпечення можливостей, структур і процедур в Європі для швидкого переміщення військ і важкої техніки до зовнішніх кордонів ЄС та перетину внутрішніх кордонів між державами-членами.

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"Коли це обов'язок, а ви його не виконуєте, це означає, що ви повинні діяти швидше і краще. Треба покращувати інфраструктуру, прискорювати технології та інтенсифікувати співпрацю", - заявив Боррель.

Він також підкреслив, що європейські плани в цьому питанні не можуть залишатися лише на папері.