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Військова мобільність у Європі роками була недофінансована і занедбана, країнам ЄС необхідно більше співпрацювати з НАТО, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Боррель про співпрацю ЄС та НАТО

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель закликав країни ЄС  вкладати більше коштів у військову мобільність

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Еuropa press.

Верховний представник ЄС заявив, що нині діалог має стосуватися того, як компенсувати десятиліття недостатнього фінансування у питанні, яке вийшло на перший план після початку російського вторгнення в Україну.

"Сьогодні європейці зрозуміли, що живуть у дуже конфронтаційному і небезпечному світі. І щоб почати з прозаїчних речей, ми повинні застосувати це до військової мобільності, де роки нехтування та браку фінансування були б виправлені", - зауважив Боррель.

Він також наголосив на необхідності розширення навчань із військової мобільності. У цьому сенсі він зосередився на нестачі коштів, призначених для забезпечення можливостей, структур і процедур в Європі для швидкого переміщення військ і важкої техніки до зовнішніх кордонів ЄС та перетину внутрішніх кордонів між державами-членами.

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"Коли це обов'язок, а ви його не виконуєте, це означає, що ви повинні діяти швидше і краще. Треба покращувати інфраструктуру, прискорювати технології та інтенсифікувати співпрацю", - заявив Боррель.

Він також підкреслив, що європейські плани в цьому питанні не можуть залишатися лише на папері.

Автор: Марина Макєєва
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А на що мембри 2% мали б здавати?((
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31.01.2024 09:58 Відповісти
Оборванцы могут и 20% сдаваты, если все зарплаты в конвертах и ВВП=0.
А цивизация -Люксембург сдаёт 0,55%.
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31.01.2024 10:04 Відповісти
Про яку гедофінансованість він взагалі говорить?Ви ж ,як і я ,вже бачили місцеві війська їздять звичайними автобанами.Що ширший автобан з Цюриха на Берн змінить ситуацію?))
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31.01.2024 10:13 Відповісти
Самолёты с горы вылетают,поезда в горе разворачиваются.В Берне офицеры с картой на руле и автоматом на велосипедах колонами ездят.
Ты Kandersteg знаешь и что там?
Здесь во всех горах стрельба идёт ежедневно и не только с автоматов.
Это тебе не плитку и асфальт ложить.
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31.01.2024 10:49 Відповісти
Ну если всем зарплаты и пенсии урезать,можно и ещё 10 мил.беженцев на содержание взять.
Ещё урезать и на большую армию хватит.
Их надо где то взять,что бы потратить.
Например" У нас не будет тогда таких хороших дорог"
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31.01.2024 10:02 Відповісти
Простими словами - проспали та просрали
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31.01.2024 10:12 Відповісти
Важливо про це всім оголосити((Ну,щоб...додумати можна багато.
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31.01.2024 10:17 Відповісти
«Я отримав конфіденційну інформацію, яка заслуговує на довіру, сумнівів у її достовірності у мене немає. Згідно з нею президент Зеленський дав окремо усні доручення двом керівникам силових відомств (прізвища мені відомі), які повністю від нього і Єрмака залежні, у "будь який спосіб" і "за будь яку ціну" "нарити" впродовж двох-трьох тижнів "вбивчий" компромат на головнокомандувача ЗСУ генерала Залужного.
"Компромат" повинен бути такого характеру, щоб змусити Залужного добровільно подати рапорт у відставку. Або, щоб "компромат" виглядав так перед Заходом, в першу чергу, перед президентом США і Пентагоном, що Зеленський змушений був звільнити Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ.
Один із керівників, як кажуть в народі, "взяв під козирок" і відразу погодився виконати незаконне доручення президента.
Другий, маючи мужність і порядність, спробував делікатно заперечити Зеленському, що цього не доцільно робити під час війни, оскільки "роздування сфабрикованого компромату" може призвести до "деморалізації армії та інших негативних наслідків у суспільстві". На що Зеленський зауважив, що "деморалізація" армії" і "політична нестабільність" це не його проблема. "Для цього - заявив президент - у мене є служба охорони, поліція і національна гвардія" і пригрозив незговірливому керівнику звільненням.
Керівник погодився "обережно провести оперативну перевірку" Залужного. Та, будучи порядним, попередив Залужного, що президент дав команду зібрати на нього компромат.
Головнокомандувач ЗСУ спокійно зауважив: "Хай шукають. У мене немає офшорів, нерухомості, віл, яхт за кордоном. У мене є лише солдати, офіцери, які для мене рідні, як моя сім'я та Україна…".

Перерили все, що тільки можна було перерити, перевернули все вверх дном, перевіряли навіть довоєнні закордонні відрядження Залужного і як він писав і захищав свою дисертацію. Проте нічого компрометуючого не знайшли.
Яка була реакція Зеленського на результати перевірки здогадатися не важко, враховуючи його характер і психотип.

20 січня мною були опубліковані закриті соціологічні дослідження нашої організації, проведені в середині місяця, які засвідчили про стрімке падіння довіри до президента Зеленського і підконтрольних йому силових структур. Реально йому довіряє менше третина населення країни.
Парламенту довіряє 13% українців, уряду - 22%. Впала довіра до СБУ (51%) і до національної поліції (38%). Довіра до суддів складає лише 10%, до прокурорів - 7%.
У президентському рейтингу Зеленського підтримує лише 25% (Порошенка - 22%).
Найбільша довіра українців до ЗСУ - 97% і їх головнокомандувача Валерія Залужного - 94%.
Закриті соціологічні дослідження показують, що якби вибори Президента України були в середині січня, то Валерій Залужний переміг би у першому турі. За нього проголосували б майже дві третини виборців (65%).
Ось чому у Зеленського така заздрість, неповага, ненависть до генерала Залужного і нестерпне бажання звільнити його з посади головнокомандувача ЗСУ.»

Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО,
генерал-лейтенант СБУ
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31.01.2024 10:33 Відповісти
А у нас ухилянти розказують,що була б у нас ситуація в армії як в країнах НАТО то вони аж бігом би бігли воювати,тому що армії НАТО це взірець так сказати і там все гладко На папері напевно ще тільки...
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31.01.2024 10:41 Відповісти
 
 