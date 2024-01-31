Військова мобільність у Європі роками була недофінансована і занедбана, країнам ЄС необхідно більше співпрацювати з НАТО, - Боррель
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель закликав країни ЄС вкладати більше коштів у військову мобільність
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Еuropa press.
Верховний представник ЄС заявив, що нині діалог має стосуватися того, як компенсувати десятиліття недостатнього фінансування у питанні, яке вийшло на перший план після початку російського вторгнення в Україну.
"Сьогодні європейці зрозуміли, що живуть у дуже конфронтаційному і небезпечному світі. І щоб почати з прозаїчних речей, ми повинні застосувати це до військової мобільності, де роки нехтування та браку фінансування були б виправлені", - зауважив Боррель.
Він також наголосив на необхідності розширення навчань із військової мобільності. У цьому сенсі він зосередився на нестачі коштів, призначених для забезпечення можливостей, структур і процедур в Європі для швидкого переміщення військ і важкої техніки до зовнішніх кордонів ЄС та перетину внутрішніх кордонів між державами-членами.
"Коли це обов'язок, а ви його не виконуєте, це означає, що ви повинні діяти швидше і краще. Треба покращувати інфраструктуру, прискорювати технології та інтенсифікувати співпрацю", - заявив Боррель.
Він також підкреслив, що європейські плани в цьому питанні не можуть залишатися лише на папері.
Будь ласка, зачекайте...
А цивизация -Люксембург сдаёт 0,55%.
Ты Kandersteg знаешь и что там?
Здесь во всех горах стрельба идёт ежедневно и не только с автоматов.
Это тебе не плитку и асфальт ложить.
Ещё урезать и на большую армию хватит.
Их надо где то взять,что бы потратить.
Например" У нас не будет тогда таких хороших дорог"
"Компромат" повинен бути такого характеру, щоб змусити Залужного добровільно подати рапорт у відставку. Або, щоб "компромат" виглядав так перед Заходом, в першу чергу, перед президентом США і Пентагоном, що Зеленський змушений був звільнити Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ.
Один із керівників, як кажуть в народі, "взяв під козирок" і відразу погодився виконати незаконне доручення президента.
Другий, маючи мужність і порядність, спробував делікатно заперечити Зеленському, що цього не доцільно робити під час війни, оскільки "роздування сфабрикованого компромату" може призвести до "деморалізації армії та інших негативних наслідків у суспільстві". На що Зеленський зауважив, що "деморалізація" армії" і "політична нестабільність" це не його проблема. "Для цього - заявив президент - у мене є служба охорони, поліція і національна гвардія" і пригрозив незговірливому керівнику звільненням.
Керівник погодився "обережно провести оперативну перевірку" Залужного. Та, будучи порядним, попередив Залужного, що президент дав команду зібрати на нього компромат.
Головнокомандувач ЗСУ спокійно зауважив: "Хай шукають. У мене немає офшорів, нерухомості, віл, яхт за кордоном. У мене є лише солдати, офіцери, які для мене рідні, як моя сім'я та Україна…".
Перерили все, що тільки можна було перерити, перевернули все вверх дном, перевіряли навіть довоєнні закордонні відрядження Залужного і як він писав і захищав свою дисертацію. Проте нічого компрометуючого не знайшли.
Яка була реакція Зеленського на результати перевірки здогадатися не важко, враховуючи його характер і психотип.
20 січня мною були опубліковані закриті соціологічні дослідження нашої організації, проведені в середині місяця, які засвідчили про стрімке падіння довіри до президента Зеленського і підконтрольних йому силових структур. Реально йому довіряє менше третина населення країни.
Парламенту довіряє 13% українців, уряду - 22%. Впала довіра до СБУ (51%) і до національної поліції (38%). Довіра до суддів складає лише 10%, до прокурорів - 7%.
У президентському рейтингу Зеленського підтримує лише 25% (Порошенка - 22%).
Найбільша довіра українців до ЗСУ - 97% і їх головнокомандувача Валерія Залужного - 94%.
Закриті соціологічні дослідження показують, що якби вибори Президента України були в середині січня, то Валерій Залужний переміг би у першому турі. За нього проголосували б майже дві третини виборців (65%).
Ось чому у Зеленського така заздрість, неповага, ненависть до генерала Залужного і нестерпне бажання звільнити його з посади головнокомандувача ЗСУ.»
Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО,
генерал-лейтенант СБУ