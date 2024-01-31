Споживання електроенергії дещо знизилося, дефіциту не прогнозується, - "Укренерго"

Потепління та сонячна погода сприяють зниженню рівня споживання. Сьогодні станом на 9:00 рівень споживання на 1,2% нижче, ніж в цей же час вчора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Рівень споживання

Як зазначається, вчора, 30 січня, добовий максимум споживання був зафіксований ввечері, близько 18:00. Він був на 1,8% нижчим, ніж у понеділок, 29 січня.

"Проте, нагадуємо - зима триває і загальний рівень споживання залишається високим. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо.

Виникнення дефіциту в енергосистемі не прогнозується. Електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів", - додають у компанії.

Імпорт/ експорт електроенергії

Імпорт електроенергії здійснюється в ранкові та вечірні години з Польщі, Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг 2980 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 783 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.

Експорт сьогодні відсутній.

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Мережі

Пропускна здатність високовольтних мереж "Укренерго" достатня для покриття наявного попиту.

Вчора була повернута в роботу високовольтна лінія 330 кВ в східному регіоні, що була пошкоджена під час обстрілу.

Знеструмлення

Загалом через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 382 населені пункти. Є нові пошкодження через обстріли в мережах Донецької, Миколаївської, Харківської, Херсонської областей.

З технологічних причин є знеструмлення в Дніпропетровській та Чернігівській областях.