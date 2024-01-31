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Естонія та ще 7 країн готові виділити більше грошей для постачання 1 млн снарядів для України, - міністр оборони Естонії Певкур

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

певкур,ханно

Європейський Союз прагнутиме збільшити поставки боєприпасів в Україну, намагаючись компенсувати затримки у досягненні цілі щодо відправки 1 мільйона артилерійських снарядів до березня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур перед початком зустрічі європейських урядовців у Брюсселі.

Він наголосив, що  в Україну було поставлено лише третину з мільйона снарядів, а ще 30% мають бути доставлені до березня

Нам все ще не вистачає приблизно третина цієї кількості. Ось чому нам потрібно дати чіткий сигнал, що у нас є або снаряди або гроші", - зазначив Певкур та додав, що очікує, що його колеги на зустрічі у Брюсселі візьмуть на себе зобов'язання знайти снаряди або фінансування снарядів для України.

Він також зазначив, що Естонія та ще принаймні сім інших країн, включаючи Польщу та Скандинавські країни, готові виділити більше грошей на досягнення мети 1 млн снарядів для України до березня 2024 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС зможе поставити Україні до березня лише 600 тисяч боєприпасів, а не 1 мільйон, - Bloomberg

"Навіть якщо ЄС навряд чи вдасться вкластися в березневий термін, наявність нового фінансування для виробництва означає, що партії врешті-решт будуть відправлені в Україну", - додав Певкур.

Автор: Марина Макєєва
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Тут проблема вже навіть не у грошах. У тому, чи є у Європи достатньо заводів та робітників відповідної кваліфікації.
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31.01.2024 13:31 Відповісти
Німецькі виробники кажуть, що легко - навіть не дали Пісторіусу спістіти.
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31.01.2024 13:41 Відповісти
Подивимось.
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31.01.2024 13:41 Відповісти
Чиновники інших країн стали розуміти, що краще самим купити снаряди, ніж дати гроші на закупівлю снарядів Зе та ОпЄрмака.
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31.01.2024 13:37 Відповісти
Sources in the South Korean defense industry say that South Korea has lent the US 500,000 rounds of 155 mm shells, which the US is using to replenish the artillery stockpile depleted by aid to Ukraine.
6 груд. 2023 р.
Т.е. одна маленька країна, у якої 2 довбанутих сусіда під боком, може легко позичити півмільйона снарядів. Одна країна, ВВП якої в 11.5 разів менше, ніж у всього ЄС.
Може треба щось міняти?
Велика подяка країнам, які намагаються щось зробити, але здається, що ця ситауція фундаментально just fucking wrong.
І ще, у нас є президент чи міністр МЗС, який може позичити півмільона снарядів? Ніт? В піч (на каштан).
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31.01.2024 13:45 Відповісти
У нас БЫЛ такой Президент.
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31.01.2024 14:12 Відповісти
Отож.
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31.01.2024 14:24 Відповісти
це не той , що склади повзривав ?
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31.01.2024 16:06 Відповісти
Конечно тот же. И в Болгарии он, и в Чехии тоже он. И когда в этом году, на второй год полномасштабного вторжения - что то бахнуло возле Хмельницкого, что сдуло окна у нескольких микрорайонов - это тоже он.
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31.01.2024 16:49 Відповісти
 
 