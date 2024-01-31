Через російське вторгнення загинуло 9 700 цивільних українців, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе
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Поліція задокументувала майже 10 тисяч смертей, які спричинені російською війною.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю першого заступника голови Нацполіції України - керівника Головного слідчого управління НПУ Максим Цуцкірідзе для "Інтерфакс-Україна".
Від 24 лютого 2022 року Нацполіція задокументувала загибель 9 тис. 700 цивільних українців, ще 11 тис. отримали поранення, майже 7 тис. зникли безвісті.
Цуцкірідзе зазначив, що серед постраждалих - 18 тис. дітей, з них 522 загиблих. Крім того, 14 тис. неповнолітніх депортовані до РФ та Білорусі.
"Коли ми говоримо про потерпілих, то маємо на увазі територію, яка не окупована ворогом. Мені навіть страшно уявити, що коїться в окупації. Не знаємо всю правду, - потрібно буде в майбутньому по крихтах збирати свідчення і докази. Будинки в Маріуполі ворог просто зрівнював з землею, і невідомо, чи залишалися там люди. Українці гинули не тільки від снарядів, а й від кіптяви, задухи", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Поліція України почала відбілювати росіян?
Це вже задокументовані і доведені факти. З доказами.
Про окуповані території не йдеться. Там робота буде вестись після звільнення.
Хіба є необхідність пояснювати такі речі.