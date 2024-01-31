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Нацполіція (13916) Цуцкірідзе Максим (29)

Через російське вторгнення загинуло 9 700 цивільних українців, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

цуцкірідзе

Поліція задокументувала майже 10 тисяч смертей, які спричинені російською війною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю першого заступника голови Нацполіції України - керівника Головного слідчого управління НПУ Максим Цуцкірідзе для "Інтерфакс-Україна".

Від 24 лютого 2022 року Нацполіція задокументувала загибель 9 тис. 700 цивільних українців, ще 11 тис. отримали поранення, майже 7 тис. зникли безвісті.

Цуцкірідзе зазначив, що серед постраждалих - 18 тис. дітей, з них 522 загиблих. Крім того, 14 тис. неповнолітніх депортовані до РФ та Білорусі.

"Коли ми говоримо про потерпілих, то маємо на увазі територію, яка не окупована ворогом. Мені навіть страшно уявити, що коїться в окупації. Не знаємо всю правду, - потрібно буде в майбутньому по крихтах збирати свідчення і докази. Будинки в Маріуполі ворог просто зрівнював з землею, і невідомо, чи залишалися там люди. Українці гинули не тільки від снарядів, а й від кіптяви, задухи", - додав він.

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Топ коментарі
+9
Так це тільки задукоментовані, а скільки ще незадукоментованих, особливо, що там на захоплених територіях.
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31.01.2024 17:17
+7
Через зраду призначенців та друзів дитинства і російське вторгнення загинуло 9 700 цивільних українців
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31.01.2024 17:17
+6
В одному Маріуполі під час облоги стільки в день помирало.
Поліція України почала відбілювати росіян?
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31.01.2024 17:21
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Через зраду призначенців та друзів дитинства і російське вторгнення загинуло 9 700 цивільних українців
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31.01.2024 17:17 Відповісти
Спитайте себе, кому б Ви більше довіряли, другу дитинства чи невідомій особі?
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31.01.2024 17:24 Відповісти
Хрен поймеш, бо не знаеш, де друг, а де ворог.
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31.01.2024 20:49 Відповісти
Який ти, такий і твій друг. Бо не можна за такий довгий час не зрозуміти суть людини. Та ще й з цим товаришувати
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31.01.2024 22:04 Відповісти
Так це тільки задукоментовані, а скільки ще незадукоментованих, особливо, що там на захоплених територіях.
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31.01.2024 17:17 Відповісти
В одному Маріуполі під час облоги стільки в день помирало.
Поліція України почала відбілювати росіян?
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31.01.2024 17:21 Відповісти
Коли ми говоримо про потерпілих, то маємо на увазі територію, яка не окупована ворогом. Мені навіть страшно уявити, що коїться в окупації. Не знаємо всю правду, - потрібно буде в майбутньому по крихтах збирати свідчення і докази. Будинки в Маріуполі ворог просто зрівнював з землею, і невідомо, чи залишалися там люди. Українці гинули не тільки від снарядів, а й від кіптяви, задухи Джерело: https://censor.net/ua/n3470846
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31.01.2024 17:29 Відповісти
Не шукайте зраду де її немає.
Це вже задокументовані і доведені факти. З доказами.
Про окуповані території не йдеться. Там робота буде вестись після звільнення.
Хіба є необхідність пояснювати такі речі.
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31.01.2024 17:32 Відповісти
Полиция начала отбеливать ЗЕлень.
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31.01.2024 17:37 Відповісти
Що???!!! В рази більш!
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31.01.2024 17:22 Відповісти
Це піз д ьож
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31.01.2024 17:25 Відповісти
Цуцкеридзе, закусидзе хачипуридзе с шашлыкидзе после бутылидзе винидзе а цифры не занижай. Один Марик на порядок больше потянет.
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31.01.2024 17:35 Відповісти
І в Маріуполі порахували ? Чому на таких посадах самі кретини ...((
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31.01.2024 17:36 Відповісти
Заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе: "Результат у розслідуванні вбивства Павла Шеремета буде однозначно", Максим як справи по цій справі?
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31.01.2024 17:48 Відповісти
от вам і правда про втрати від зеленої влади.в самому Маріку десятки тисяч вбитих - чи то не люди ?
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31.01.2024 18:16 Відповісти
а ті що в Маріуполі? Там тисяч 100 пропало
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31.01.2024 20:28 Відповісти
Там бiльшiсть виiхали.
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31.01.2024 20:56 Відповісти
А скільки цивільних загинуло від зради кольорових недополіцейських?Є така статистика?
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31.01.2024 21:04 Відповісти
 
 