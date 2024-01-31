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Росія продовжить обміни полоненими з Україною, - Путін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

володимир,путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ не припинятиме обміни полоненими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Зупинить це (падіння Іл-76. - Ред.) чи ні обміни? Ми не будемо зупиняти обміни, нам своїх хлопців треба забрати", - сказав він.

Президент країни-окупанта заявив, що співвідношення російських та українських полонених - "один до десяти". Він зазначив, що у Росії тисячі полонених, а в України нібито кілька десятків.

За словами диктатора, Росія продовжить обміни, якщо українська сторона буде готова.

"А вони нам постійно дають сигнал про те, що готові. Ну, готові - будь ласка", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні Україна повернула з російського полону 207 захисників. Президент Зеленський заявив, що це 180 рядових і сержантів, а також 27 офіцерів.

Падіння Іл-76 у Бєлгородській області РФ.

24 січня 2024 року у Бєлгородській області РФ розбився літак Іл-76, який використовують для перевезення техніки й десанту.

Російські ЗМІ повідомили, що на борту літака перебували головним чином українські військовополонені, всі загинули.

ГУР Міноборони підтвердив інформацію, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Пізніше представник ГУР Андрій Юсов уточнив, що цей обмін мав бути найбільшим за весь час з моменту повномасштабного російського вторгнення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні ситуації з літаком та обміном полонених.

СБУ відкрила провадження за фактом падіння Іл-76 в Бєлгородській області.

Ані ООН, ані США не можуть встановити, чи були на борту літака українські військовополонені.

Також дивіться: Зеленський про обмін полоненими: Майже половина - захисники Маріуполя. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
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31.01.2024 17:27
+10
свої хлопці ***** в Україні - ШАРАПОВ, ЛІЄВ, ЄРМАК, ТАТАРОВ , БАКАНОВ,,, та ще дохера лещенок ********* в ПОПЗЖ та СЛУГАХ
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31.01.2024 17:31
+8
Пісенька доброго ***** для своїх холопів перед "виборами"
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31.01.2024 17:27
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31.01.2024 17:23 Відповісти
а как картополов поачалц распинался......ау ****** ты где?
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31.01.2024 17:26 Відповісти
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31.01.2024 17:27 Відповісти
Це вже давно не путєн(з осені).занадто лагідний і придурковатий для оригінала.
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31.01.2024 21:51 Відповісти
Пісенька доброго ***** для своїх холопів перед "виборами"
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31.01.2024 17:27 Відповісти
на якомусь ресурсі,недано проскочила інформація: в росполоні знаходить бл.8,1 тис.наших полонених,з них бл.1,6 тис. цивільні
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31.01.2024 17:28 Відповісти
в нас зара приблизно однакова кількість полонених з кацапами і точгл не більша за 22 рік. коли масово здалися оборонці Маріуполя біля 2.5 тисяч осіб. Вже після того звільнено будо біля 3 тисяч заголом на чолі з Прокопенко
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31.01.2024 17:45 Відповісти
)(уйло пишеться з маленької букви...
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31.01.2024 17:29 Відповісти
свої хлопці ***** в Україні - ШАРАПОВ, ЛІЄВ, ЄРМАК, ТАТАРОВ , БАКАНОВ,,, та ще дохера лещенок ********* в ПОПЗЖ та СЛУГАХ
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31.01.2024 17:31 Відповісти
Чи дурний, чи ковзани не їдуть. Декілька десятків помнож на 10...і вийдуть "тисячі". Мда
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31.01.2024 17:34 Відповісти
это из разряда 18 к бронемашин уничтоженных за 2 месяца наступления нашего)даж круче чем лукашенковские трактор со скоростью 300км в час)и то более реалистично,кто васильечу спичи пишет я хз,дано уже должен на увольнение с пулей в затылок должен стоят
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31.01.2024 17:44 Відповісти
Навіщо ставити таку картинку *****? У мене для вас є краща, надалі нею користуйтеся:
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31.01.2024 17:37 Відповісти
А що це з ним? Прямо сама доброта і невинність.
Зе хоч нічого там йому взамін не наобіцяло?
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31.01.2024 17:40 Відповісти
а що таке? М'ясо закінчується, в дефіциті?
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31.01.2024 17:42 Відповісти
Що не слово- то брехня!

Ху&ло бреше завжди та усюди.
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31.01.2024 17:53 Відповісти
Путін *****. Брехливе *****.
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31.01.2024 18:18 Відповісти
..два вовика.. два карлика..два брехуна... Це один ..теж карлик...смердить на червоному кладовищі... Батьки тепер будуть стерегтися називати малюків так...)))
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31.01.2024 18:29 Відповісти
Чомусь ніде не озвучують кількість московитів, переданих за наших 207.
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31.01.2024 18:32 Відповісти
 
 