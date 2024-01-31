Росія продовжить обміни полоненими з Україною, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ не припинятиме обміни полоненими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Зупинить це (падіння Іл-76. - Ред.) чи ні обміни? Ми не будемо зупиняти обміни, нам своїх хлопців треба забрати", - сказав він.

Президент країни-окупанта заявив, що співвідношення російських та українських полонених - "один до десяти". Він зазначив, що у Росії тисячі полонених, а в України нібито кілька десятків.

За словами диктатора, Росія продовжить обміни, якщо українська сторона буде готова.

"А вони нам постійно дають сигнал про те, що готові. Ну, готові - будь ласка", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні Україна повернула з російського полону 207 захисників. Президент Зеленський заявив, що це 180 рядових і сержантів, а також 27 офіцерів.

Падіння Іл-76 у Бєлгородській області РФ.

24 січня 2024 року у Бєлгородській області РФ розбився літак Іл-76, який використовують для перевезення техніки й десанту.

Російські ЗМІ повідомили, що на борту літака перебували головним чином українські військовополонені, всі загинули.

ГУР Міноборони підтвердив інформацію, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Пізніше представник ГУР Андрій Юсов уточнив, що цей обмін мав бути найбільшим за весь час з моменту повномасштабного російського вторгнення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні ситуації з літаком та обміном полонених.

СБУ відкрила провадження за фактом падіння Іл-76 в Бєлгородській області.

Ані ООН, ані США не можуть встановити, чи були на борту літака українські військовополонені.

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