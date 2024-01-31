Россия продолжит обмены пленными с Украиной, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ не будет прекращать обмены пленными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Остановит это (падение Ил-76. – Ред.) или нет обмены? Мы не будем останавливать обмены, нам своих ребят надо забрать", – сказал он.

Президент страны-оккупанта заявил, что соотношение российских и украинских пленных – "один к десяти". Он отметил, что в России тысячи пленных, а у Украины якобы несколько десятков.

По словам диктатора, Россия продолжит обмены, если украинская сторона будет готова.

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"А они нам постоянно дают сигнал о том, что готовы. Ну, готовы – пожалуйста", – добавил он.

Напомним, сегодня Украина вернула из российского плена 207 защитников. Президент Зеленский заявил, что это 180 рядовых и сержантов, а также 27 офицеров.

Падение Ил-76 в Белгородской области.

24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, используемый для перевозки техники и десанта.

Российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились, главным образом, украинские военнопленные, все погибли.

ГУР Минобороны подтвердил информацию, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Позже представитель ГУР Андрей Юсов уточнил, что этот обмен должен был быть самым большим за все время с момента полномасштабного российского вторжения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации с самолетом и обменом пленными.

СБУ открыла производство по факту падения Ил-76 в Белгородской области.

Ни ООН, ни США не могут установить, были ли на борту самолета украинские военнопленные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В день падения Ил-76 должен был состояться один из самых больших обменов за время полномасштабной войны, - ГУР