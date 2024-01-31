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Россия продолжит обмены пленными с Украиной, - Путин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

володимир,путін

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ не будет прекращать обмены пленными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Остановит это (падение Ил-76. – Ред.) или нет обмены? Мы не будем останавливать обмены, нам своих ребят надо забрать", – сказал он.

Президент страны-оккупанта заявил, что соотношение российских и украинских пленных – "один к десяти". Он отметил, что в России тысячи пленных, а у Украины якобы несколько десятков.

По словам диктатора, Россия продолжит обмены, если украинская сторона будет готова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обмен пленными в ближайшее время все же состоится, - Буданов

"А они нам постоянно дают сигнал о том, что готовы. Ну, готовы – пожалуйста", – добавил он.

Напомним, сегодня Украина вернула из российского плена 207 защитников. Президент Зеленский заявил, что это 180 рядовых и сержантов, а также 27 офицеров.

Падение Ил-76 в Белгородской области.

24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, используемый для перевозки техники и десанта.

Российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились, главным образом, украинские военнопленные, все погибли.

ГУР Минобороны подтвердил информацию, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Позже представитель ГУР Андрей Юсов уточнил, что этот обмен должен был быть самым большим за все время с момента полномасштабного российского вторжения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации с самолетом и обменом пленными.

СБУ открыла производство по факту падения Ил-76 в Белгородской области.

Ни ООН, ни США не могут установить, были ли на борту самолета украинские военнопленные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В день падения Ил-76 должен был состояться один из самых больших обменов за время полномасштабной войны, - ГУР
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Топ комментарии
+11
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31.01.2024 17:27
+10
свої хлопці ***** в Україні - ШАРАПОВ, ЛІЄВ, ЄРМАК, ТАТАРОВ , БАКАНОВ,,, та ще дохера лещенок ********* в ПОПЗЖ та СЛУГАХ
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31.01.2024 17:31
+8
Пісенька доброго ***** для своїх холопів перед "виборами"
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31.01.2024 17:27
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31.01.2024 17:23 Ответить
а как картополов поачалц распинался......ау ****** ты где?
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31.01.2024 17:26 Ответить
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31.01.2024 17:27 Ответить
Це вже давно не путєн(з осені).занадто лагідний і придурковатий для оригінала.
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31.01.2024 21:51 Ответить
Пісенька доброго ***** для своїх холопів перед "виборами"
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31.01.2024 17:27 Ответить
на якомусь ресурсі,недано проскочила інформація: в росполоні знаходить бл.8,1 тис.наших полонених,з них бл.1,6 тис. цивільні
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31.01.2024 17:28 Ответить
в нас зара приблизно однакова кількість полонених з кацапами і точгл не більша за 22 рік. коли масово здалися оборонці Маріуполя біля 2.5 тисяч осіб. Вже після того звільнено будо біля 3 тисяч заголом на чолі з Прокопенко
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31.01.2024 17:45 Ответить
)(уйло пишеться з маленької букви...
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31.01.2024 17:29 Ответить
свої хлопці ***** в Україні - ШАРАПОВ, ЛІЄВ, ЄРМАК, ТАТАРОВ , БАКАНОВ,,, та ще дохера лещенок ********* в ПОПЗЖ та СЛУГАХ
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31.01.2024 17:31 Ответить
Чи дурний, чи ковзани не їдуть. Декілька десятків помнож на 10...і вийдуть "тисячі". Мда
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31.01.2024 17:34 Ответить
это из разряда 18 к бронемашин уничтоженных за 2 месяца наступления нашего)даж круче чем лукашенковские трактор со скоростью 300км в час)и то более реалистично,кто васильечу спичи пишет я хз,дано уже должен на увольнение с пулей в затылок должен стоят
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31.01.2024 17:44 Ответить
Навіщо ставити таку картинку *****? У мене для вас є краща, надалі нею користуйтеся:
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31.01.2024 17:37 Ответить
А що це з ним? Прямо сама доброта і невинність.
Зе хоч нічого там йому взамін не наобіцяло?
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31.01.2024 17:40 Ответить
а що таке? М'ясо закінчується, в дефіциті?
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31.01.2024 17:42 Ответить
Що не слово- то брехня!

Ху&ло бреше завжди та усюди.
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31.01.2024 17:53 Ответить
Путін *****. Брехливе *****.
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31.01.2024 18:18 Ответить
..два вовика.. два карлика..два брехуна... Це один ..теж карлик...смердить на червоному кладовищі... Батьки тепер будуть стерегтися називати малюків так...)))
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31.01.2024 18:29 Ответить
Чомусь ніде не озвучують кількість московитів, переданих за наших 207.
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31.01.2024 18:32 Ответить
 
 