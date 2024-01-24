Сегодня готовился обмен пленными между РФ и Украиной, - ГУР МО
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В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной.
Об этом в комментарии Радио Свобода заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ.
"Но я могу констатировать, что запланированный на сегодняшний день обмен пока не происходит", - сказал он.
По словам представителя ГУР, озвученная российской стороной информация о том, что военнопленные могли находиться в упавшем в Белгородской области самолете Ил-76, сейчас проверяется.
Напомним, ранее в сети было обнародовано видео падения самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.
В Минобороны РФ заявили, что на борту самолета якобы находились украинские пленные, которых вывозили для обмена.
В украинском Минобороны сообщили, что сейчас "выясняют информацию". Координационный штаб по обращению с военнопленными собирает и анализирует всю необходимую информацию о катастрофе Ил-76.
Пожалуйста, подождите...
"Место, где упал самолет, находится примерно в 90 километрах от украинской границы. Потенциально это позволяет Украине использовать некоторые зенитно-ракетные комплексы среднего радиуса действия. Например, сбивать самолеты на таком удалении могли бы ЗРК Patriot или «Бук». IRIS-T SLM, который стоит на вооружении ВСУ, имеет дальность в 40 километров и вряд ли мог бы ударить на такое расстояние.
В случае, если Украина, как утверждают российские комментаторы, использовала ЗРК Patriot, то дальность его ракет семейства PAC 2 составляет 160 километров. С одной стороны, при такой дальности можно не подтягивать комплекс к самой границе, рискуя попасть под удар российских дронов или артиллерии. С другой - его ценность и роль в обороне стратегически важных объектов очень велика. Неизвестно, стали бы украинцы рисковать таким важным оружием для поражения самолета, когда ими можно сбивать «Кинжалы»".
Тобто: один з двох Петріотів, який є зараз на озброєнні ЗСУ, міг бути передисловованим з фронту (з під Херсону) під Харків? ІМНО, нісенітниця.
Міг бути БУК... А оце вірогідніше, бо на БУК не розповсюджується заборона від наших союзників обстрілювати територію касапів. Але ж: дальність то максимальна, нагадаю: ілюшку вражено за 90км від кордону! Малоймовірно, що навіть БУК... Тоді - Стінгер в руках української ДРГ - і те навряд чи (нагадаю за заборону використовувати по території ворога)...
Запитання залишаються!
а ось відсутність відео з тілами - це хоч якась надія, що кацапи брешуть .
я ні в якому разі не кажу, що кацапи кажуть правду.
Я про те, що на відео, що ви скинули, не схоже, що випадають С-300.
З цього списку 17 людей вже було обміняно. Так що русня знов бреше....
- Так они говорили про малайзийский Боинг? (twitter)
https://streamable.com/mwtytv
Стареньке корито завалили.....45 років..)))
Трішки загальних «волонтерських» зусиль пабліків та ніякої магії, або мільйонів з бюджету на державні ЗМІ для опору російській дезінформації
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