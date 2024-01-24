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Новости Война в Украине Обмен пленными
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Сегодня готовился обмен пленными между РФ и Украиной, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обмін,військовополоненими

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной.

Об этом в комментарии Радио Свобода заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ.

"Но я могу констатировать, что запланированный на сегодняшний день обмен пока не происходит", - сказал он.

По словам представителя ГУР, озвученная российской стороной информация о том, что военнопленные могли находиться в упавшем в Белгородской области самолете Ил-76, сейчас проверяется.

Напомним, ранее в сети было обнародовано видео падения самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.

В Минобороны РФ заявили, что на борту самолета якобы находились украинские пленные, которых вывозили для обмена.

В украинском Минобороны сообщили, что сейчас "выясняют информацию". Координационный штаб по обращению с военнопленными собирает и анализирует всю необходимую информацию о катастрофе Ил-76.

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Топ комментарии
+28
Заяви російського міноборони про українських військовополонених на борту військово-транспортного літака Іл-76, що впав 24 січня у Бєлгородській області, є фейком. Літак злітав, а не приземлявся, а на фото з місця події не видно тіл "десятків людей", які нібито були на борту.

Натомість характер руйнувань, яких зазнав літак, вказує на те, що відбулася потужна детонація. Про це у коментарі заявив військовий експерт Олександр Коваленко.

Він зазначив, що втрата кожного військово-транспортного Іл-76 для Росії є дуже болючою втратою. До того ж, кожен втрачений літак для РФ є ще й фактором приниження. Особливо, якщо втрачають росіяни свою авіацію на власній же території, начебто прикритій російською ППО.
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24.01.2024 14:26
+22
"Авіацією не перевозять військовополонених. Їх перевозять або залізницею, або автомобільним транспортом. До того ж, згідно з повідомленнями міністерства оборони Російської Федерації, на 65 полонених було 3 конвоїри. Це нереально. Будь-який офіцер федеральної служби охорони розповість, що це мало бути декілька разів більше конвоїв. Не може ж 65 полонених бути під контролем трьох людей. Хай вони й озброєні, хай вони мають зброю", - зауважив він.
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24.01.2024 14:28
+21
Це кацапи - у них інше не буває. Ми навіть за 2 роки війни не можемо звикнути до цієї підлості і ницості. Декацапизація і деришифікація триватимуть багато років після нашої Перемоги.
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24.01.2024 14:32
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...у ГУР МО працюють зебіли? ..чи **********?
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24.01.2024 14:58 Ответить
Если честно я не понимаю отчего у русских так жопа горит из-за этого самолета.
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24.01.2024 15:00 Ответить
Факт. Если бы там реально пленных везли, то они могли бы пиар сделать на этом и все. А тут от них визги на самом верхнем уровне, про запрет каких-то мирных переговоров... Что-то непонятное короче говоря...
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24.01.2024 15:07 Ответить
Теж це помітив.
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24.01.2024 16:22 Ответить
Погрузіть відповідну кількість кацапськіх полонених на якусь лоханку і втопіть в болоті накуй.
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24.01.2024 15:04 Ответить
Самі каZапи і збили?

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24.01.2024 15:10 Ответить
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24.01.2024 15:10 Ответить
ВВС аналізує ситуацію і, зокрема, стверджує:
"Место, где упал самолет, находится примерно в 90 километрах от украинской границы. Потенциально это позволяет Украине использовать некоторые зенитно-ракетные комплексы среднего радиуса действия. Например, сбивать самолеты на таком удалении могли бы ЗРК Patriot или «Бук». IRIS-T SLM, который стоит на вооружении ВСУ, имеет дальность в 40 километров и вряд ли мог бы ударить на такое расстояние.
В случае, если Украина, как утверждают российские комментаторы, использовала ЗРК Patriot, то дальность его ракет семейства PAC 2 составляет 160 километров. С одной стороны, при такой дальности можно не подтягивать комплекс к самой границе, рискуя попасть под удар российских дронов или артиллерии. С другой - его ценность и роль в обороне стратегически важных объектов очень велика. Неизвестно, стали бы украинцы рисковать таким важным оружием для поражения самолета, когда ими можно сбивать «Кинжалы»".

Тобто: один з двох Петріотів, який є зараз на озброєнні ЗСУ, міг бути передисловованим з фронту (з під Херсону) під Харків? ІМНО, нісенітниця.
Міг бути БУК... А оце вірогідніше, бо на БУК не розповсюджується заборона від наших союзників обстрілювати територію касапів. Але ж: дальність то максимальна, нагадаю: ілюшку вражено за 90км від кордону! Малоймовірно, що навіть БУК... Тоді - Стінгер в руках української ДРГ - і те навряд чи (нагадаю за заборону використовувати по території ворога)...
Запитання залишаються!
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24.01.2024 15:11 Ответить
судя по видео там для пленных места не было
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24.01.2024 15:13 Ответить
явно ракеты Се 300
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24.01.2024 15:14 Ответить
які с300 випали ? ви відео дивились, чи просто кинули лінк аби підіграти парашникам . взагалі не схоже (те що там випало).

а ось відсутність відео з тілами - це хоч якась надія, що кацапи брешуть .
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24.01.2024 15:22 Ответить
❗️17 людей зі «списку» пропагандонів з іменами наших полонених, які буцімто знаходилися на Іл-76, співпадають з списком обміну 3 січня
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24.01.2024 15:31 Ответить
та я й сам вам знайду невідповідності: чого список так і назвали "находившихся на Ил-76" , тобто роздрукували спеціально під ЗМІ?

я ні в якому разі не кажу, що кацапи кажуть правду.
Я про те, що на відео, що ви скинули, не схоже, що випадають С-300.
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24.01.2024 15:34 Ответить
ги. довжина ІЛ-76 - 47 метрів, розмір об'єкта приблизно 1/4 довжини. довжина 9м82-9 метрів, 9м83-8 метрів. Так що це запросто міг бути контейнер с 4-6 такими ракетами.
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24.01.2024 16:34 Ответить
Ось список військовополонених, які нібито були на борту збитого літака:

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24.01.2024 15:17 Ответить
Та-а-ак.... Ще одна нестиковочка.

З цього списку 17 людей вже було обміняно. Так що русня знов бреше....
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24.01.2024 16:06 Ответить
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24.01.2024 16:08 Ответить
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24.01.2024 16:10 Ответить
ну не встигають поссони кліпати якісне лайно. Але, не забуваємо, орко-пропаганда працює насамперед на орко-аудиторію. А ті із орків порівняють списки і рота розкриють - ну що ж, на курортах Магадану сезон увесь рік).
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24.01.2024 16:38 Ответить
Та-а-ак.... русня завдає удар у відповідь. Не співпадають прізвища, окрім одного:

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24.01.2024 17:20 Ответить
"Всё, что происходит в небе Украины - ответственность Украины".

- Так они говорили про малайзийский Боинг? (twitter)
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24.01.2024 15:18 Ответить
А ось відео уламків ІЛ-76:

https://streamable.com/mwtytv
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24.01.2024 15:19 Ответить
Виють, тому що втратили борт? Ну так це і так ясно. Тут пдтверджень непотрібно.
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24.01.2024 17:07 Ответить
.. будете здивовані... але виють невірячі свойому командуванню... Один написав..кацапсячий..версію про українськіх полонених на борту... то його самі військові транспортні кацапські пілоти почали чмирити...)))) і вже почали прикривати кацапські паблікі...)))
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24.01.2024 17:24 Ответить
Іл-76М бортовий номер RF-86828 334 військово-транспортного полку з Пскова. Командир Беззубкин..... По непідтвердженій інформації вилетів зі Чкаловскої під москвою. Військові кацапські транспортні пілоти вже виють на своїх пабліках! ))))))
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24.01.2024 17:19 Ответить
гур мо цією заявою скомпроментувала ССО ? навіщо такі тупі заяви на весь світ? чи в нас вже і всередині війна силовиків?
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24.01.2024 15:19 Ответить
Буданов, якщо не король, то принц самопіару. Ти хіба про це не знав?
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24.01.2024 16:41 Ответить
після того, як він проспав на росіянській дачі вторгнення, я його не сприймаю за розвідника взагалі.
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24.01.2024 16:44 Ответить
Альо ! Белгород, шо там пепео ?
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24.01.2024 15:33 Ответить
кацапы сами сбили с перепугу
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24.01.2024 15:36 Ответить
ГУР підісрав переможникам з ОП і підлив масла у вогонь. Цікаво, це спеціально чи по дурості...
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24.01.2024 15:55 Ответить
❗️17 людей зі «списку» пропагандонів з іменами наших полонених, які буцімто знаходилися на Іл-76, співпадають з списком обміну 3 січня

Трішки загальних «волонтерських» зусиль пабліків та ніякої магії, або мільйонів з бюджету на державні ЗМІ для опору російській дезінформації

🇺🇦Реальна Війна (https://t.me/+R3EHkJ6sKGP7aafv)
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24.01.2024 16:03 Ответить
ось недавно вони заявляли що самі збили 2 своїх літака над азовом. то скоріш за все і цей вони влупили. распоясалось расєйське ПеВеО )))
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24.01.2024 17:07 Ответить
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