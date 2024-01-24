Сегодня готовился обмен пленными между РФ и Украиной, - ГУР МО

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной.

Об этом в комментарии Радио Свобода заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ.

"Но я могу констатировать, что запланированный на сегодняшний день обмен пока не происходит", - сказал он.

По словам представителя ГУР, озвученная российской стороной информация о том, что военнопленные могли находиться в упавшем в Белгородской области самолете Ил-76, сейчас проверяется.

Напомним, ранее в сети было обнародовано видео падения самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.

В Минобороны РФ заявили, что на борту самолета якобы находились украинские пленные, которых вывозили для обмена.

В украинском Минобороны сообщили, что сейчас "выясняют информацию". Координационный штаб по обращению с военнопленными собирает и анализирует всю необходимую информацию о катастрофе Ил-76.

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