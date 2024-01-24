Минобороны Украины "выясняет информацию" о катастрофе Ил-76, - СМИ

Министерство обороны Украины "выясняет информацию" о падении Ил-76 на территории Белгородской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"В Минобороны Украины пока не могут подтвердить, что самолет поразили украинские Силы обороны, поскольку "еще выясняют информацию", - пишет издание.

Напомним, ранее в сети было обнародовано видео падения самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.

В Минобороны РФ заявили, что на борту самолета якобы находились украинские пленники, которых вывозили для обмена.