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Минобороны Украины "выясняет информацию" о катастрофе Ил-76, - СМИ
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Министерство обороны Украины "выясняет информацию" о падении Ил-76 на территории Белгородской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"В Минобороны Украины пока не могут подтвердить, что самолет поразили украинские Силы обороны, поскольку "еще выясняют информацию", - пишет издание.
Напомним, ранее в сети было обнародовано видео падения самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.
В Минобороны РФ заявили, что на борту самолета якобы находились украинские пленники, которых вывозили для обмена.
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Інфа 💯
Доктор Гебельс у себе в тєлєзі виклав скріни дружнього фото перед польотом.
Другий справа сидить --- прігожын.
Авторитетный на данном сайте блоге "генрал СРВ" сообщил что Пригожин с субботы перестал выходить на связь. Маячок в Венесуэле перестал работать. Так что он вполне мог быть в этом самолете.
В ил76, кстати, по 200 тушек набивается. Такие сбивали под Киевом 22. Один стингер и 200+ 200 годами тренированных московитов.
Думав, пекло я вже пройшов, а виявилося, що воно ще чекало попереду. 5 травня мене й інших полонених відправили літаком до Тули, а звідти до донського СІЗО.
, но надіюся не в цьому випадку
Всі ж знають, що кацапи возять українських полонених виключно бізнес-класом. Чай, кава, віскарь, вмонтований у передне крісло тєлєк із навушниками.
А тут якийся сраний ІЛ-76...
А рядом стояли машины скорой помощи. Типа разборка на органы
до того ж чечню приборкали, скоріш купили але вона не стала незалежною
https://t.me/voynareal/82332
https://t.me/voynareal/82332
С момента сбития Ил-76 проходит час: официальное обращение от спикера госдумы к США и Германии
История или преднамерено создана или целенаправлено будет раскручиваться против Украины.
Есть одно НО. Теперь ничто не помешает русне списками передать "убитых в самолете", на самом деле убитых по тюрьмам. Просто держите это в голове, как возможный вариант развития событий.(c)
Це як з обстрілами - завжди в "військовий обьєкт", навіть якщо це дитячий садок, а от Україна за їхньою пропагандою влуча виключно в пенсіонерів та дітей, все інше вони "збивають".
А сучі орбани та фіцо будуть кричати: "Переговори, переговори, переговори-и-и-и..!!!. Рятуйте гондурасєю!!"
одне точно ясно - московитське пєвєо знову у грі!
Джерело: https://censor.net/ua/n3469517
Якщо готувався обмін полоненими, влада України мала про це знати і також готуватись до нього.
ОПа на чолі із найвеличнішим головою штабу з обміну полонених єрмак мовчить.
Губерный розыск рассылаеть телеграммы! (с)
Саме так.
24.01.2024 11:48 Відповісти Керування спамом Більше не подобається 3
Всьо панятна . Кацапи готували обмін полоненими - про який наші нічого не знали .
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«Специально сделали, чтобы сорвать этот обмен и обвинить в этом Россию»,
- Глава комитета по обороне Картаполов заявил, что
ВСУ намеренно сбили самолёт с собственными военнопленными, чтобы обвинить в этом Россию. Операторы ЗРК знали, куда летит самолёт, и не могли его спутать с какой-либо другой целью, считает он.
По его данным, следом летел еще один Ил-76 с 80 пленными. По его словам, Украина была проинформирована об обмене. Кремлевские Mash и Shot утверждают, что обмен пленными должен был состояться сегодня на границе Белгородской области по формуле 192 на 192.))
тут вже скидали відео де видно слід від ракети. і видно як горить спереду кабіна пілотів.
Я не можу обговорювати можливості ППО , бо не являюсь в цьому фахівцем ,, я лише звертаю увагу на риторику кацапів . На те як вони майстерно використовують падіння літака - в своїх пропагандистських цілях . Моментально спотворили інфу - так як їм вигідно , приплели сюди полонених , і обернули все проти нас . Тепер виходить так що - ми повинні шукати виправдання .
Нашій би зебільній пропаганді - в них повчитися .
Але, оцінюючи швидкість реакції русні на цю подію, найвірогіднішим здається спланована московитами ІПСО.
Журналісти стверджують, що отримали імена шести людей, які мали супроводжувати цей політ, верифікували їхні посади та приналежність до військової авіації.
Встановлено, що екіпаж належав до 117-го військово-транспортного авіаційного полку, це військова частина №45097 в Оренбурзькій області. Згідно з відкритими даними, цей полк займається обслуговуванням військово-транспортних засобів, що перевозять спеціальні вантажі для матеріального забезпечення армії РФ. Літаки цього полку базуються на аеродромі в Оренбурзі.
Згідно з витоками з російських баз даних, місцем служби п'ятьох членів екіпажу вказаний 117-й військово-транспортний авіаційний полк. Таку ж інформацію публікувало Головне управління розвідки Міноборони України у березні 2022 року, вказавши Беззубкіна, Високіна, Пілуєва, Житєньова та Саблінського у списку військовослужбовців 117-го окремого транспортного авіаційного полку, «які доставляють зброю та ********** для вбивства мирних громадян України».
**********
Інформацію російської влади про те, що на борту також перебували українські полонені, наразі незалежно перевірити не вдалось, додали журналісти
Георгій Шабаєв, журналіст-розслідувач проєкту Радіо Свобода «Схеми».