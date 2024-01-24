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Минобороны Украины "выясняет информацию" о катастрофе Ил-76, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

іл76

Министерство обороны Украины "выясняет информацию" о падении Ил-76 на территории Белгородской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"В Минобороны Украины пока не могут подтвердить, что самолет поразили украинские Силы обороны, поскольку "еще выясняют информацию", - пишет издание.

Напомним, ранее в сети было обнародовано видео падения самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.

В Минобороны РФ заявили, что на борту самолета якобы находились украинские пленники, которых вывозили для обмена.
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Топ комментарии
+29
Видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела у ЗСУ підтвердила падіння літака. Джерела в Генштабі стверджують, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.
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24.01.2024 12:17
+29
літак підвозив ракети для обстрілів майже два роки. Та гра цапів зрозуміла. тоді треба заявить, що в Харківських багатоповерхівках була 1000 полонених росії. і показать їх тіла. в цю гру треба грати в двох.
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24.01.2024 12:25
+27
секта свідків про те що полонених возять літаком ваш вихід
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24.01.2024 12:18
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Видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела у ЗСУ підтвердила падіння літака. Джерела в Генштабі стверджують, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.
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24.01.2024 12:17 Ответить
секта свідків про те що полонених возять літаком ваш вихід
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24.01.2024 12:18 Ответить
Там на борту ще було 4 Залужних, 7 Зеленський, 11 Буданових і 1 Канаріс (для історичної достовірності).

Інфа 💯

Доктор Гебельс у себе в тєлєзі виклав скріни дружнього фото перед польотом.
Другий справа сидить --- прігожын.
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24.01.2024 12:23 Ответить
А ще Степан Бандера, Роман Шухевич, Михайло Донцов, і Микола Іванович Міхнівський!
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24.01.2024 12:29 Ответить
Дмитро Донцов.
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24.01.2024 12:29 Ответить
Перепрошую, абсолютно вірно
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24.01.2024 12:34 Ответить
Только не надо "ржать".
Авторитетный на данном сайте блоге "генрал СРВ" сообщил что Пригожин с субботы перестал выходить на связь. Маячок в Венесуэле перестал работать. Так что он вполне мог быть в этом самолете.
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24.01.2024 12:44 Ответить
А пыня их конвоировал?
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24.01.2024 12:47 Ответить
А що з Гітлєром?
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24.01.2024 12:52 Ответить
Якщо приблати Залужних - то ще орден треба ППО дати
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24.01.2024 12:58 Ответить
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24.01.2024 12:31 Ответить
🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺⚰️➕🕯️💩🐐🐷
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24.01.2024 12:38 Ответить
ИЛ сбит тремя пиджаками замшевыми
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24.01.2024 13:13 Ответить
Картавый половой!!!
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24.01.2024 13:18 Ответить
Вы все равно не переубедите полезных дурней, которые черпают инфу из помоек московии. Да и не надо их переубеждать. Раз они читают писульки моссковитов, значит свою сторону выбрали.
В ил76, кстати, по 200 тушек набивается. Такие сбивали под Киевом 22. Один стингер и 200+ 200 годами тренированных московитов.
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24.01.2024 12:35 Ответить
Тільки ті збиті Іли під Києвом "самоліквідіровалісь"...
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24.01.2024 12:37 Ответить
Ога, збивали, проте не було фото з місця падіння.
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24.01.2024 12:53 Ответить
Все можливо. Під час війни не можна відкидати будь-які версії.
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24.01.2024 12:43 Ответить
Під "інформаційний шум" москалі можуть зробити масову страту, як зробили це в Оленовці
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24.01.2024 12:49 Ответить
І угробить Іл-76 з екіпажем? Чи не занадто "дороге задоволення"? Адже нам це ніякої шкоди не принесло! Ні економічної, ні військової І навіть інформаційної !
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24.01.2024 12:53 Ответить
ну заперечувати що полонених зовсім не перевозять літаками також тупо, я свідоцтва тиж полонених
Думав, пекло я вже пройшов, а виявилося, що воно ще чекало попереду. 5 травня мене й інших полонених відправили літаком до Тули, а звідти до донського СІЗО.
, но надіюся не в цьому випадку
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24.01.2024 12:53 Ответить
Туди рашистам і дорога!!! У ПЕКЛО ДО КОБЗОНА!!!
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24.01.2024 12:18 Ответить
Та нє, в них аргументація так собі.
Всі ж знають, що кацапи возять українських полонених виключно бізнес-класом. Чай, кава, віскарь, вмонтований у передне крісло тєлєк із навушниками.
А тут якийся сраний ІЛ-76...
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24.01.2024 12:21 Ответить
👍
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24.01.2024 12:25 Ответить
Те що кацапи не використовували б літак для транспортування військовополонених це факт!
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24.01.2024 12:30 Ответить
3 января самолетом доставляли наших пленных из Мордовии в Белгород для обмена который был
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24.01.2024 14:10 Ответить
https://t.me/voynareal/82332
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24.01.2024 19:02 Ответить
літак підвозив ракети для обстрілів майже два роки. Та гра цапів зрозуміла. тоді треба заявить, що в Харківських багатоповерхівках була 1000 полонених росії. і показать їх тіла. в цю гру треба грати в двох.
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24.01.2024 12:25 Ответить
Ми не опускаємось до рівня цих нелюдів!
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24.01.2024 12:29 Ответить
Так вони постійно пробивають дно.
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24.01.2024 12:31 Ответить
Ми то не опускаємось, але чому наприклад ті ж кацапи у таборі для військовополонених не можуть трішки побешкетувати та переполовинити свої ряди
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24.01.2024 12:32 Ответить
Это чтоб они обосрались? Приехать в лагерь и в сторою отсчитать пол ста кацапов которые вчера погибли при обстрелах Харькова.
А рядом стояли машины скорой помощи. Типа разборка на органы
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24.01.2024 12:50 Ответить
тому й програємо. Щоб здолати звіра - треба стати ще більшим звіром. Інакше помреш вівцею - доказано тисячолітньою історією людства.
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24.01.2024 12:33 Ответить
треба бути хитрішим а не звіром
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24.01.2024 12:47 Ответить
дивись історію чеченських війн. росіяни пісяли в штани, коли їм випадало туди їхати. В Україну ж вони їдуть вже по третьому кругу після полону і обмінів.
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24.01.2024 12:52 Ответить
не порівнюйте х із п
до того ж чечню приборкали, скоріш купили але вона не стала незалежною
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24.01.2024 13:02 Ответить
я бы не исключал совмещение ракет и пленных на одном борту типа заложники. Про ракеты информация протекла может быть и от россиян сознательно--- а про пленных как то "забылось"...
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24.01.2024 12:35 Ответить
полонені на борту - історія для хом'ячків. все банально просто - росія заявила, що буде страчувати полонених за подібні операціїї. Україна повинна відплатити тією ж монетою.
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24.01.2024 12:35 Ответить
їм посрати на них
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24.01.2024 12:48 Ответить
На мордорі арештованих/військовополонених, возять виключно автозаками чи поїздами у спецвагонах. Щоб літаками возили - немає жодного підтвердженого випадку так як це по кацапських стандартах вкрай небезпечно. Видно орки перед ти надивилися блокбастерів з латиноамериканцями.
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24.01.2024 12:27 Ответить
До Красноярська, Норильська возили і возять.
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24.01.2024 13:52 Ответить
Тут і залізниць і автодорог хватає. Вони що їх в Пакістан везли ?
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24.01.2024 14:08 Ответить
Ви стверджували, що на мордоре возять виключно автозаками чи поїздами.
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24.01.2024 14:50 Ответить
Це нерентабельна і дурна операція була б при загрузці ІЛу під 300 голів. Тим більше збитий на зльоті, а не на посадці. Я про Пакістан, коли б це був вивоз у іншу країну.
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24.01.2024 16:15 Ответить
Звідки я знаю, кого він там перевозив. Знаю щойно по Росії зеків літаками не рідко возять. А полонені на обмін вони взагалі вже не ув'язнені.
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24.01.2024 17:06 Ответить
Почитайте свідчення нашого військового , бувшого полоненого і зверніть увагу на маршрут польоту:
https://t.me/voynareal/82332
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24.01.2024 18:51 Ответить
Ага, саме так. Ось свідчення військовополоненого:
https://t.me/voynareal/82332
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24.01.2024 19:28 Ответить
С момента сбития А-50 проходит больше недели: ни одного официального комментария.
С момента сбития Ил-76 проходит час: официальное обращение от спикера госдумы к США и Германии

История или преднамерено создана или целенаправлено будет раскручиваться против Украины.

Есть одно НО. Теперь ничто не помешает русне списками передать "убитых в самолете", на самом деле убитых по тюрьмам. Просто держите это в голове, как возможный вариант развития событий.(c)
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24.01.2024 12:27 Ответить
А судмедекспертиза, розслідування тільки не російське, а повністю незалежне вони ж не дадуть провести. Якщо не дадуть, то їхні звинувачення брехня
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24.01.2024 12:33 Ответить
нащо така комбінація? відколи московити переймаються тим як представити замордовані ними жертви?
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24.01.2024 12:34 Ответить
Щоб ми не раділи падінню літака, а в кацапів був менший "траур".
Це як з обстрілами - завжди в "військовий обьєкт", навіть якщо це дитячий садок, а от Україна за їхньою пропагандою влуча виключно в пенсіонерів та дітей, все інше вони "збивають".
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24.01.2024 12:45 Ответить
Будуть кричати з кожної праски, що саме Україна знищуе своїх військовополонених.
А сучі орбани та фіцо будуть кричати: "Переговори, переговори, переговори-и-и-и..!!!. Рятуйте гондурасєю!!"
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24.01.2024 12:52 Ответить
А те, що якраз цей літак буде збитий, із зєлєю ***** особисто домовилось. Так?
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24.01.2024 12:52 Ответить
сто відсотків...Буданов
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24.01.2024 12:28 Ответить
Як там насправді ми не дізнаємося у найближчі роки через туман війни і намагання використати цю подію у своїх цілях. Дивно що полонених везли вантажним військовим літаком ще й у прикордонній області під час війни. Літак міг і сам впасти через багато причин. Якщо були полонені нехай Господь прийме їх душі. Те, що росіяни втратили великий військовий транспортний літак це добре.
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24.01.2024 12:31 Ответить
Хто збив літак ? Чи він не дотягнув до Бєлгорода з Ростова (несанкційований скид паливного баку ) і впав сам ? Такий транспорт на 60 полонених ! ? Кукурузники вже закінчились ? Чи аНтобуси всі на ремонті ?
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24.01.2024 12:32 Ответить
На Іл-76 підвісні баки не ставляться Нема куди Та й у всіх "транспортників" внутрішні баки розраховані на дальні перельоти
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24.01.2024 12:59 Ответить
Та ти ШО ? А я бовдур, думав, що до всіх літаків мотузками прив'язують бочки (бакИ) на морський вузол і заправляють мазутом . Ба, більш, крила та хвіст літаків простьобують ґудзиками . Дякую за науку
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24.01.2024 13:09 Ответить
Ти знаєш - я служив півжиття в авіації - тому трохи тямлю!
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24.01.2024 13:37 Ответить
Мне кажется что если бы на борту были ракеты С300 была бы детонация ракет.
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24.01.2024 12:33 Ответить
як розібрати в тому спалаху чи є там складова від детонації? можливо вже тоді розліт із слідом білого диму?
одне точно ясно - московитське пєвєо знову у грі!
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24.01.2024 12:36 Ответить
Так от чому збили А-50... Виявляється , насправді ним теж перевозили наших полонених!
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24.01.2024 12:35 Ответить
Ета ні ми...Кацапи - це офіційна версія...
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24.01.2024 12:37 Ответить
Знов Пригожин був на борту? Ну, щоб вже "наверняка".
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24.01.2024 12:38 Ответить
Теперь ждем новостей от кацапов, что оказывается в каждом подбитом танке сидел пленный украинец, типа "так что хохлы не радуйтесь"
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24.01.2024 12:38 Ответить
Ну крейсер москва також потонув з-за шторму, А-50 був уражений власним ПВО. Здається це звичайна спроба змінити мінус на плюс.
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24.01.2024 12:38 Ответить
Міноборони РФ заявили, що на борту літака нібито перебували українські полонені, яких вивозили для обміну."

Джерело: https://censor.net/ua/n3469517

Якщо готувався обмін полоненими, влада України мала про це знати і також готуватись до нього.
ОПа на чолі із найвеличнішим головою штабу з обміну полонених єрмак мовчить.
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24.01.2024 12:39 Ответить
полонені на борту - історія для хом'ячків. все банально просто - росія заявила, що буде страчувати полонених за подібні операціїї. Україна повинна відплатити тією ж монетою. За обстріли України страчувати російських полонених, ну а історії вже для російських хом'ячків ха видумляє СБУ.
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24.01.2024 12:39 Ответить
а что им мешало до этого страчувати полоненых?
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24.01.2024 12:42 Ответить
нічого не мішало - вони розстрілюють українських полонених. я не розумію чому ми возимось з їх полоненими.
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24.01.2024 12:45 Ответить
Нічого. Вони це й робили.
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24.01.2024 12:45 Ответить
То же что и хамасу. Эта публичная угроза военнопленным признак страха и неспособности московитов эффективно защищать свою логистику.
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24.01.2024 12:48 Ответить
Нє, то "контрольний" у Пригожина.
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24.01.2024 12:42 Ответить
На перших фото з місця падіння тіл не видно.
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24.01.2024 12:42 Ответить
стратять і підвезуть. треба розуміти що то звірі, а не люди. потрібно платити тією ж монетою.
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24.01.2024 12:47 Ответить
А если подтвердится что на борту были наши пленные, что вполне может быть и правдой, потому что лаптеногие могли перевозить ракеты вместе с пленными как прикрытие.
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24.01.2024 12:44 Ответить
для цього потрібно повідомляти українські ССО, що вони везуть ракети та полонених. це брєд.
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24.01.2024 12:48 Ответить
А зачем? А если они специально сделали вброс что там ракеты, а не пленные, чтобы подставить нас и показать что мы своих убиваем
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24.01.2024 12:50 Ответить
Скоріш всього їм ніхто не зможе завадити привезти тіла на місце падіння. Тобто те що тіла будуть це вже вирішено якщо госдура вже строчить.
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24.01.2024 12:52 Ответить
Ога, ога...

Губерный розыск рассылаеть телеграммы! (с)
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24.01.2024 13:05 Ответить
Сергей Сергей b6462634

Саме так.

24.01.2024 11:48 Відповісти Керування спамом Більше не подобається 3
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24.01.2024 12:50 Ответить
І ЗСУ чекали конкретно цей літак, щоб збити. Так?
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24.01.2024 12:57 Ответить
Ну да, бо следующий кацапы развернули обратно.
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24.01.2024 13:01 Ответить
..убийство
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24.01.2024 12:47 Ответить

Всьо панятна . Кацапи готували обмін полоненими - про який наші нічого не знали .
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«Специально сделали, чтобы сорвать этот обмен и обвинить в этом Россию»,

- Глава комитета по обороне Картаполов заявил, что
ВСУ намеренно сбили самолёт с собственными военнопленными, чтобы обвинить в этом Россию. Операторы ЗРК знали, куда летит самолёт, и не могли его спутать с какой-либо другой целью, считает он.

По его данным, следом летел еще один Ил-76 с 80 пленными. По его словам, Украина была проинформирована об обмене. Кремлевские Mash и Shot утверждают, что обмен пленными должен был состояться сегодня на границе Белгородской области по формуле 192 на 192.))
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24.01.2024 12:53 Ответить
той літак летів дуже низько. його не могли дістати наші як на мій диванний погляд.
тут вже скидали відео де видно слід від ракети. і видно як горить спереду кабіна пілотів.
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24.01.2024 12:58 Ответить
Можливо .
Я не можу обговорювати можливості ППО , бо не являюсь в цьому фахівцем ,, я лише звертаю увагу на риторику кацапів . На те як вони майстерно використовують падіння літака - в своїх пропагандистських цілях . Моментально спотворили інфу - так як їм вигідно , приплели сюди полонених , і обернули все проти нас . Тепер виходить так що - ми повинні шукати виправдання .
Нашій би зебільній пропаганді - в них повчитися .
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24.01.2024 13:19 Ответить
Є припущення що Єрмак...
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24.01.2024 13:09 Ответить
Якщо зважити на інформацію (бачив у деяких телеграм-каналах), що літак ЗЛІТАВ з Бєлгорода, то виникає питання: вони що, літаком збирались підвезти їх на кордон для обміну? Щоправда, пишуть, ніби він тримав курс на північ. Може вже десь північніше Бєлгорода є український кордон, а ми не в курсі?

Але, оцінюючи швидкість реакції русні на цю подію, найвірогіднішим здається спланована московитами ІПСО.
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24.01.2024 13:44 Ответить
Обстрел Донецка где погибло свыше 20-ти человек и сбитие самолета имеет прямую связь. Цель - сорвать поставки дальнобойных ракет Украине. Ровно через час спикер Госдуры связался с Германией и США именно с теми странами которые собирались поставить Украине ракеты Атакамс и Таурус. Напомню - на этой неделе парламент Германии собирается принять решение о поставках ракет Таурус Украине.
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24.01.2024 12:55 Ответить
вони думали,що скажемо,що там типу там полонені,бо треба швиденько ракети завезти,укропи поведуться,бо вони ж "конвєнціонниє",а укропи не купились і завалили борт ,і рокети...
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24.01.2024 13:06 Ответить
"Если вы начали врать , считайте , война уже проиграна " Исоку Ямамото - маршал флота Японии 1942 г. ..... я для Картаполова .
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24.01.2024 16:02 Ответить
Журналісти Радіо Свободи встановили прізвища членів російського екіпажу Іл-76, який сьогодні впав у Бєлгородській області РФ. Загибель мінімум трьох із них підтвердили їхні родичі.
Журналісти стверджують, що отримали імена шести людей, які мали супроводжувати цей політ, верифікували їхні посади та приналежність до військової авіації.
Встановлено, що екіпаж належав до 117-го військово-транспортного авіаційного полку, це військова частина №45097 в Оренбурзькій області. Згідно з відкритими даними, цей полк займається обслуговуванням військово-транспортних засобів, що перевозять спеціальні вантажі для матеріального забезпечення армії РФ. Літаки цього полку базуються на аеродромі в Оренбурзі.
Згідно з витоками з російських баз даних, місцем служби п'ятьох членів екіпажу вказаний 117-й військово-транспортний авіаційний полк. Таку ж інформацію публікувало Головне управління розвідки Міноборони України у березні 2022 року, вказавши Беззубкіна, Високіна, Пілуєва, Житєньова та Саблінського у списку військовослужбовців 117-го окремого транспортного авіаційного полку, «які доставляють зброю та ********** для вбивства мирних громадян України».
**********
Інформацію російської влади про те, що на борту також перебували українські полонені, наразі незалежно перевірити не вдалось, додали журналісти

Георгій Шабаєв, журналіст-розслідувач проєкту Радіо Свобода «Схеми».
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24.01.2024 20:24 Ответить
Там повинно буть семеро! Когось не вистачає!
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24.01.2024 20:29 Ответить
https://dl-news.defence-line.org/?p=21840
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24.01.2024 20:56 Ответить
 
 