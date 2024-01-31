Імперські амбіції Путіна будуть лише зростати, - Пісторіус в Бундестазі

Німеччина має продовжувати підтримку України та водночас посилювати власну обороноздатність, адже імперські амбіції російського президента Володимира Путіна в оглядному майбутньому будуть лише зростати, а він – не єдиний авторитарний правитель у світі.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час виступу в Бундестазі під час дебатів навколо проєкту бюджету на 2024 рік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Міністр підкреслив, що вперше за десятиріччя Німеччина з бюджетом на 2024 рік виконає зобов’язання у рамках НАТО довести витрати на оборону до 2,1% від ВВП.

Збільшення витрат на оборону до максимальної в історії нинішнього Бундесверу суми, за його словами є чітким сигналом того, що Німеччина серйозно сприймає безпеку та оборону.

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"Я переконаний, що імперські претензії Путіна ще далеко не вичерпуються. Путін продовжить і надалі з усіма засобами насильства збільшувати вплив Росії, змінювати кордони. Тому ми повинні продовжувати підтримувати наших українських друзів", – заявив міністр.

Він нагадав, що ФРН надає вже тривалий час надзвичайно велику підтримку Україні, цього року це більше половини всього, що надають решта країн ЄС разом. Пісторіус поскаржився, що при всьому цьому він чує в дебатах "виключно про одну збройну систему" (слово Taurus він не вимовив) і критику за вагання у прийнятті самостійне рішення поставити її.

"Ми залишаємося найпотужнішим і найнадійнішим підтримувачем України", - підкреслив глава Міноборони.

Він звернув увагу на "шпагат" - допомагати Україні та водночас забезпечити потреби Бундесверу, який останні 30 років був дещо занедбаний.

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"Ми потребуємо сильного Бундесверу, який може стримувати. Тільки так ми можемо запобігти найгіршому. Не допустити війну можна лише якщо до неї готуєшся", - сказав політик, додавши, що безпеки "за нульовим тарифом" не буває.

У середу Бундестаг затвердив у другому читанні бюджет Федерального міністерства оборони голосами фракцій урядової коаліції. Він передбачає видатки в розмірі 51,95 мільярда євро порівняно з 50,12 мільярда євро в 2023 році. Це також на 15 млн більше, ніж просив уряд. Порівняно з урядовим проєктом, асигнування зобов’язань на майбутні фінансові роки були збільшені на 7,22 до 49,04 мільярда євро.

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