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Новини Війна в Україні
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допомога (5236) США (14537) Україна (5237) Кірбі (423)

Процес ухвалення допомоги в Конгресі США продовжується, Україна має двопартійну підтримку, - Кірбі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

джон,кірбі

США не мають альтернативного законного шляху надати допомогу Україні окрім як проголосувати за виділення допомоги Києву у Конгресі США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Додаткова допомога з питань нацбезпеки - це те, що нам потрібно, вона була вивірена, винесена на обговорення з нашими українськими колегами. Ми потребуємо цього фінансування прямо зараз. Зараз, коли ми з вами говоримо, ми не надсилаємо Україні додаткову безпекову допомогу. Нічого не залишилося. Ми повинні мати це фінансування", - сказав він.

Кірбі підкреслив, що у Конгресі існує двопалатна двопартійна підтримка України, проте коли журналісти зауважили, що затягування процесу законодавцями лише грає на користь Путіну, що допомога досі не винесена на голосування немає "гри у ворота Путіна",він наголосив, що не буде критикувати членів Конгресу.

"Ми вважаємо, що існує сильна двопартійна підтримка і двопалатна двопартійна підтримка саме України. Лідери комітетів з нагляду за нацбезпекою, розвідкою та закордонними справами в Палаті представників підтримують Україну. Але це питання проходження, і зараз тривають активні переговори", - сказав Кірбі.

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Щодо постачання боєприпасів для ЗСУ він зазначив, що артилерійські снаряди залишаються одними з найвитратніших на полі бою і українцям їх нині бракує.

"Ситуація не найкраща, і саме тому ми потребуємо додаткового фінансування. Це критично важливо. Артилерійські снаряди залишаються одними з найвитратніших боєприпасів на полі бою. Критично важливо отримати це фінансування для України, щоб ми могли знову стати лідерами у підтримці України та її здатності захищати себе", - сказав представник Білого дому.

Автор: Марина Макєєва
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...Белый дом запустил «кольцевую схему», которая уже использовалась неоднократно, хоть и в других ситуациях. В данном случае, достигнута договоренность о том, что Штаты бесплатно передают излишки своих вооружений Греции, а та - передает Украине военную технику и боеприпасы, которые стоят у нее на вооружении. При этом, Греция вывозит из Штатов все своим транспортом, что вписывается в условия закона. В профильных пабликах говорится о том, что вооружения, передаваемые Греции потребуют дополнительного ремонта и обслуживания, но это уже будет совсем другая история. Но нам надо понимать, что если бы мы получили именно это, нам пришлось бы доводить все до боевого состояния, что потребовало бы затрат и времени. А так, Греция передаст нам то, что было закуплено еще у федерации, а именно - ЗРК С-300, ЗРК «ТОР» и «Оса», двуствольные зенитные установки ЗУ-23-2, а также соответствующие боеприпасы. Кроме того, рассматривается передача нам бронетехники. Все это будет передано в рабочем, боевом состоянии, с комплектующими, запчастями и боеприпасами. И в общем, аналогичные вооружения всегда были у ВСУ и потому, не нужно будет готовить специалистов, для работы с этой техникой, а раз так - все с колес пойдет в войска. Плюс к тому, греки (скорее всего) обеспечат и транспортировку всего этого до нашей границы. В итоге, эта «кольцевая сделка» не уменьшит лимит в полмиллиарда долларов и нечто подобное моно будет провернуть еще и еще раз...
https://dl-news.defence-line.org/?p=22443
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01.02.2024 06:32 Відповісти
Дивно, двопартійна підтримка є, а допомоги - немає. Дотягнуть до 31.03, а потім можна і офіційно блокувати, мотивуючи нелегитимністю нетряпки.
"Аццьі-ааснаватели" в черговий раз профакапили, не дивно вже. Не можна давати стільки влади спікеру нижньої палати парламенту.
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01.02.2024 06:36 Відповісти
а на марафоні казали так:

- всі канікули американці доходили до згоди

- 08.01 всі виходять з канікул

- 09.01 голосують за Україну

- а далі ми як ух !
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01.02.2024 09:55 Відповісти
Кирбы - мужик не плохой, честный. Но есть у старого маразматика очень мутный (и видимо чем-то лично заинтереросаный) "мальчик на побекушках" между Москвой и Вашингтоном - Джейк Салливан (и что-то мне подсказывает, что закулисная игра с паРашкой - является основной политикой Байдена и коррумпированого истеблишмента в США)!
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01.02.2024 10:24 Відповісти
 
 