Процес ухвалення допомоги в Конгресі США продовжується, Україна має двопартійну підтримку, - Кірбі
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США не мають альтернативного законного шляху надати допомогу Україні окрім як проголосувати за виділення допомоги Києву у Конгресі США.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
"Додаткова допомога з питань нацбезпеки - це те, що нам потрібно, вона була вивірена, винесена на обговорення з нашими українськими колегами. Ми потребуємо цього фінансування прямо зараз. Зараз, коли ми з вами говоримо, ми не надсилаємо Україні додаткову безпекову допомогу. Нічого не залишилося. Ми повинні мати це фінансування", - сказав він.
Кірбі підкреслив, що у Конгресі існує двопалатна двопартійна підтримка України, проте коли журналісти зауважили, що затягування процесу законодавцями лише грає на користь Путіну, що допомога досі не винесена на голосування немає "гри у ворота Путіна",він наголосив, що не буде критикувати членів Конгресу.
"Ми вважаємо, що існує сильна двопартійна підтримка і двопалатна двопартійна підтримка саме України. Лідери комітетів з нагляду за нацбезпекою, розвідкою та закордонними справами в Палаті представників підтримують Україну. Але це питання проходження, і зараз тривають активні переговори", - сказав Кірбі.
Щодо постачання боєприпасів для ЗСУ він зазначив, що артилерійські снаряди залишаються одними з найвитратніших на полі бою і українцям їх нині бракує.
"Ситуація не найкраща, і саме тому ми потребуємо додаткового фінансування. Це критично важливо. Артилерійські снаряди залишаються одними з найвитратніших боєприпасів на полі бою. Критично важливо отримати це фінансування для України, щоб ми могли знову стати лідерами у підтримці України та її здатності захищати себе", - сказав представник Білого дому.
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https://dl-news.defence-line.org/?p=22443
"Аццьі-ааснаватели" в черговий раз профакапили, не дивно вже. Не можна давати стільки влади спікеру нижньої палати парламенту.
- всі канікули американці доходили до згоди
- 08.01 всі виходять з канікул
- 09.01 голосують за Україну
- а далі ми як ух !