Процес ухвалення допомоги в Конгресі США продовжується, Україна має двопартійну підтримку, - Кірбі

США не мають альтернативного законного шляху надати допомогу Україні окрім як проголосувати за виділення допомоги Києву у Конгресі США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Додаткова допомога з питань нацбезпеки - це те, що нам потрібно, вона була вивірена, винесена на обговорення з нашими українськими колегами. Ми потребуємо цього фінансування прямо зараз. Зараз, коли ми з вами говоримо, ми не надсилаємо Україні додаткову безпекову допомогу. Нічого не залишилося. Ми повинні мати це фінансування", - сказав він.

Кірбі підкреслив, що у Конгресі існує двопалатна двопартійна підтримка України, проте коли журналісти зауважили, що затягування процесу законодавцями лише грає на користь Путіну, що допомога досі не винесена на голосування немає "гри у ворота Путіна",він наголосив, що не буде критикувати членів Конгресу.

"Ми вважаємо, що існує сильна двопартійна підтримка і двопалатна двопартійна підтримка саме України. Лідери комітетів з нагляду за нацбезпекою, розвідкою та закордонними справами в Палаті представників підтримують Україну. Але це питання проходження, і зараз тривають активні переговори", - сказав Кірбі.

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Щодо постачання боєприпасів для ЗСУ він зазначив, що артилерійські снаряди залишаються одними з найвитратніших на полі бою і українцям їх нині бракує.

"Ситуація не найкраща, і саме тому ми потребуємо додаткового фінансування. Це критично важливо. Артилерійські снаряди залишаються одними з найвитратніших боєприпасів на полі бою. Критично важливо отримати це фінансування для України, щоб ми могли знову стати лідерами у підтримці України та її здатності захищати себе", - сказав представник Білого дому.