УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11390 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
2 170 24
Буданов (363) зброя (5771) допомога (5236)

Україна дуже потребує допомоги західних партнерів, зокрема, з артилерійськими системами, - Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

системи,артилерійські

Україні необхідно різко збільшити кількість боєприпасів, оскільки "снаряди є одним із найбільш вирішальних факторів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив у інтерв'ю виданню CNN.

Він зазначив, що  артилерійські системи, гаубиці – є першими в списку потреб, і Україна потребує "різкого збільшення" кількості гармат, незалежно від їх віку і типу, оскільки роки бойових дій позначилися на українських далекобійних гарматах.

"Нам дуже потрібна ця допомога", – наголосив очільник ГУР.

Буданов акцентує, що не так важлива їхня якість, як кількість. Що стосується безпілотних систем, то в цьому плані є певна рівність із противником.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удари по інфраструктурних об’єктах Росії можуть значно посилитися, - Буданов

Буданов заявив, що Україна утримує свої позиції в повітрі над лінією фронту. Однак, оскільки Росія постійно вчиться на своєму бойовому досвіді, за словами очільника ГУР, спостерігається тенденція до ще більшого використання безпілотних літальних апаратів на полях бойових дій в Україні та над ними.

"Саме в безпілотних системах ми більш-менш рівні", – сказав Буданов.

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
Буданов тільки те і робить, що роздає інтервью та записую відоси.
Скажіть йому, що він керівник ГУР, а не артист "Кварталу-95" !!!
показати весь коментар
01.02.2024 09:12
+11
"кандидат на ГК" вийшов на арену......
показати весь коментар
01.02.2024 09:10
+9
Судячи з медійної активності Буданова рішення із заміную головкома прийняте.
показати весь коментар
01.02.2024 09:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Он может перечислить,что Украина не потрэбуе?
Продай асфальтоукладчики,служебные автомобили чиновников и проблема решена
показати весь коментар
01.02.2024 09:09 Відповісти
та то таке....
показати весь коментар
01.02.2024 09:23 Відповісти
Дивно, Шмигаль, ні гу гу, а буданов, он, як кругом встигає на ЗМІ глаголити… Хоть би поспав…
Коли він у своїх справах розбирається
показати весь коментар
01.02.2024 09:09 Відповісти
"кандидат на ГК" вийшов на арену......
показати весь коментар
01.02.2024 09:10 Відповісти
цікаво, дотиснуть "дружбана" буданова замінити залужного. чи нє?
показати весь коментар
01.02.2024 09:10 Відповісти
1-2 дні покажуть "ху із ху"!
показати весь коментар
01.02.2024 09:14 Відповісти
Буданов тільки те і робить, що роздає інтервью та записую відоси.
Скажіть йому, що він керівник ГУР, а не артист "Кварталу-95" !!!
показати весь коментар
01.02.2024 09:12 Відповісти
він іншого нічого не вміє......
показати весь коментар
01.02.2024 09:15 Відповісти
Судячи з медійної активності Буданова рішення із заміную головкома прийняте.
показати весь коментар
01.02.2024 09:14 Відповісти
Оце вже точно не компетенуія ГУРу знати стан справ з артою в ЗСУ та інших збройних формуваннях.
показати весь коментар
01.02.2024 09:16 Відповісти
А що ж ви цапи зелені асфальти клали а не фінансували виробництво зброї?!!
Тепер розповідаєте що Україна потребує! Наче ота ''краля'' з фільму для дорослих, з якою порівнював хрінпіду.
показати весь коментар
01.02.2024 09:17 Відповісти
Щокастий і снаряди...???
Схоже, пішла медіа підготовка...
показати весь коментар
01.02.2024 09:19 Відповісти
А гогілашвілі начальником Генштабу.
показати весь коментар
01.02.2024 09:23 Відповісти
"сладкая парочка"!)))
показати весь коментар
01.02.2024 10:11 Відповісти
Буданов потужний у розповідях казочок. Тому бубачка терміново хоче поставити його на місце Залужного.
показати весь коментар
01.02.2024 09:22 Відповісти
Так сильно хоче зайняти місце Залужного?
показати весь коментар
01.02.2024 09:23 Відповісти
о, новий головнокомандувач запрягає?
показати весь коментар
01.02.2024 09:35 Відповісти
Сегодня Буданов будет лаппшу развешивать развлекать народ.
показати весь коментар
01.02.2024 09:50 Відповісти
Та не едрен батон, шо эти зебилы употребляют, шо так наглухо у них теряется связь с реалиями? Немцы же вчера, чи позавчера поставили снаряды.
показати весь коментар
01.02.2024 10:02 Відповісти
те що передають США, В.Британія, Німетичина, Франція, інші країни
анти)(уйловської коаліції, для перемоги України надто мало, навіть для зміни ситуації на франті треба на порядок (в 10 раз) більше !!! пимчасом різні зе-дермаки навіть не думають сває виробництво розвивати !!!
показати весь коментар
01.02.2024 10:13 Відповісти
2й рік війни закінчується! А скільки Богдан їздить' по фронту, пан Буданов?
Наприклад за цей рік скільки зробили? Хоть 5 шт зібрали?
Може б розвідка зайнялась саме цим питанням , хто то все гальмує?
показати весь коментар
01.02.2024 10:27 Відповісти
Хочешь завалить дело-назначь дилетанта.
показати весь коментар
01.02.2024 10:33 Відповісти
Ще один з режиму зеленского - дайте, дайте... - бо фінансову допомогу з країн світу ми вже просрали - більше вже ніхто не надає- та свій оборонпром просрали, Південь просрали.... Хто ж вам ще дасть шось як у попередні два роки - рукожопі, слабкі, нікому не цікаві. Ви там хоть лопат для всього кровавого режиму зеленского закупіть, можу свою стареньку з дачі задонатити - виключно для царського оточення.
показати весь коментар
01.02.2024 11:01 Відповісти
 
 