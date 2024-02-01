Україна дуже потребує допомоги західних партнерів, зокрема, з артилерійськими системами, - Буданов

Україні необхідно різко збільшити кількість боєприпасів, оскільки "снаряди є одним із найбільш вирішальних факторів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив у інтерв'ю виданню CNN.

Він зазначив, що артилерійські системи, гаубиці – є першими в списку потреб, і Україна потребує "різкого збільшення" кількості гармат, незалежно від їх віку і типу, оскільки роки бойових дій позначилися на українських далекобійних гарматах.

"Нам дуже потрібна ця допомога", – наголосив очільник ГУР.

Буданов акцентує, що не так важлива їхня якість, як кількість. Що стосується безпілотних систем, то в цьому плані є певна рівність із противником.

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Буданов заявив, що Україна утримує свої позиції в повітрі над лінією фронту. Однак, оскільки Росія постійно вчиться на своєму бойовому досвіді, за словами очільника ГУР, спостерігається тенденція до ще більшого використання безпілотних літальних апаратів на полях бойових дій в Україні та над ними.

"Саме в безпілотних системах ми більш-менш рівні", – сказав Буданов.