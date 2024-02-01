Україна дуже потребує допомоги західних партнерів, зокрема, з артилерійськими системами, - Буданов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україні необхідно різко збільшити кількість боєприпасів, оскільки "снаряди є одним із найбільш вирішальних факторів".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив у інтерв'ю виданню CNN.
Він зазначив, що артилерійські системи, гаубиці – є першими в списку потреб, і Україна потребує "різкого збільшення" кількості гармат, незалежно від їх віку і типу, оскільки роки бойових дій позначилися на українських далекобійних гарматах.
"Нам дуже потрібна ця допомога", – наголосив очільник ГУР.
Буданов акцентує, що не так важлива їхня якість, як кількість. Що стосується безпілотних систем, то в цьому плані є певна рівність із противником.
Буданов заявив, що Україна утримує свої позиції в повітрі над лінією фронту. Однак, оскільки Росія постійно вчиться на своєму бойовому досвіді, за словами очільника ГУР, спостерігається тенденція до ще більшого використання безпілотних літальних апаратів на полях бойових дій в Україні та над ними.
"Саме в безпілотних системах ми більш-менш рівні", – сказав Буданов.
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Коли він у своїх справах розбирається
Скажіть йому, що він керівник ГУР, а не артист "Кварталу-95" !!!
Тепер розповідаєте що Україна потребує! Наче ота ''краля'' з фільму для дорослих, з якою порівнював хрінпіду.
Схоже, пішла медіа підготовка...
лаппшу развешиватьразвлекать народ.
Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. ПЕРЕЛІК12 81433
анти)(уйловської коаліції, для перемоги України надто мало, навіть для зміни ситуації на франті треба на порядок (в 10 раз) більше !!! пимчасом різні зе-дермаки навіть не думають сває виробництво розвивати !!!
Наприклад за цей рік скільки зробили? Хоть 5 шт зібрали?
Може б розвідка зайнялась саме цим питанням , хто то все гальмує?