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Новини
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Оновлена ВРП продовжує ухвалювати сумнівні рішення, зокрема, зупинила дисциплінарну справу щодо судді Тандира, - Шабунін

тандир

Після оновлення ВРП продовжує ухвалювати рішення, які викликають багато питань. Що змушує задуматися над ще одним перезавантаженням цього органу.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Вища рада правосуддя (ВРП) приймає рішення, які засвідчують втрату звʼязку з реальністю. Нагадаю, що перезапуск попередньої ВРП відбувся в результаті реформи, яку продавлювали ми ми з колегами. Описані нижче зальоти нової ВРП мотивують нас задуматися над ще одним перезавантаженням цього органу", - зазначив він.

Так, за словами Шабуніна, друга дисциплінарна палата ВРП зупинила розгляд дисциплінарної справи щодо судді Олексія Тандира, який за даними слідства, скоїв смертельне ДТП на блокпосту на в’їзді в Київ.

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"Доповідачем був член ВРП Віталій Саліхов. Він аргументував цю пропозицію тим, що не встигає зібрати потрібні докази для складання висновку. Зокрема, щодо того, чи порушував Тандир правила дорожнього руху та чи перебував у нетверезому стані. Наступного тижня член ВРП Саліхов зібрався у відпустку, тому нібито не встигає до 10 лютого підготувати висновок. В підсумку голосуванням 3 за (Саліхов, Мельник, Бурлаков) і 2 проти (Маселко і Бондаренко) рішення було підтримане і справу зупинили", - додав він.

Другий приклад, який навів Шабунін, - це голова Полтавського апеляційного суду Сергій Гальонкін.

Третя Дисциплінарна палата ВРП застосувала до судді "сувору догану і на 3 місяці позбавила доплат до посадового окладу".

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"Це той суддя, який мешкав (а можливо і досі мешкає) у будинку-церкві площею 661 квадрат. Згодом він успішно пройшов атестацію, почав отримувати 2,5 млн грн на рік і знову очолив Апеляційний суд Полтавської області. За що члени ВРП вирішили так "суворо" покарати Гальонкіна.

Річ у тім, що НАБУ зафіксувало спілкування Гальонкіна з адвокатом та іншими суддями щодо "вирішення питання" у двох провадженнях стосовно п’яних водіїв, один з яких - син судді. ... 

У матеріалах справи немає доказів, що Гальонкін отримав гроші за своє рішення, але є очевидні ознаки проступків, за які ВРП мало би звільнити цього "суддю". Втім питання про звільнення Гальонкіна не набрало потрібної кількості голосів. Для членів ВРП все виявилося "нє так однозначна"... Тому члени дисциплінарної палати вирішили, що Гальонкіна достатньо покарати суворою доганою з позбавленням доплат впродовж трьох місяців. Це рішення підтримали члени ВРП Дмитро Лук’янов, Інна Плахтій, Олег Кандзюба та Анна Котелевець", - зазначив Шабунін.

"Це не єдині рішення оновленої ВРП, які на голову не налазять. Після таких зальотів ми в ЦПК буде уважніше слідкувати за рішеннями цього органу. Якщо ж ВРП продовжить приймати схожі рішення, ми з колегами всерйоз задумаємося над поверненням до попереднього раунду судової реформи", - підсумував глава ЦПК.

Читайте: ВРП звільнила 325 суддів упродовж 2023 року. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Шабунін Віталій (534) Вища рада правосуддя (582) Олексій Тандир (46)


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Топ коментарі
+14
Нічого дивного-бо якщо лайно загорнути в обгортку з цукерки воно й надалі залишиться лайном...
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01.02.2024 10:59
+13
поки не перевантажити ОПу, всі інші перевантаження до *опи...
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01.02.2024 10:59
+12
в Україні суддівська каста це якісь боги Олімпа, що живуть в своєму світі, де закон для всіх, а вони і є закон.
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01.02.2024 11:00
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Нічого дивного-бо якщо лайно загорнути в обгортку з цукерки воно й надалі залишиться лайном...
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01.02.2024 10:59 Відповісти
поки не перевантажити ОПу, всі інші перевантаження до *опи...
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01.02.2024 10:59 Відповісти
в Україні суддівська каста це якісь боги Олімпа, що живуть в своєму світі, де закон для всіх, а вони і є закон.
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01.02.2024 11:00 Відповісти
А ВРП - це Вища Рада Проституції (правової)?
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01.02.2024 11:00 Відповісти
Суддівської
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01.02.2024 12:37 Відповісти
То ви просто знов набрали туди поганих корупціонерів.
Мають же бути хароші корупціонери, от їх і наберіть. І все буде Бока-Чіка чікі-пукі!
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01.02.2024 11:01 Відповісти
Та скільки їх не перезавантажуй, все одно лайно!
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01.02.2024 11:02 Відповісти
скоро ЗЕкривосуддя випустить Зрадника кулініча...

і поновлять його на службі...

Зе-службі......
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01.02.2024 11:02 Відповісти
Правосуддя ще не поспіло....воно ще зелене...
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01.02.2024 11:04 Відповісти
У цьому «дивному» ВРП, одні пройдохи брехливі, замінять іншими, і по-новому!!
Портновщина+лукашовщина, квітне і буяє! Генпрокурор може підтвердити, на прикладі судилища над Червінським та бездіяльності суддівських за злиття вагнерівців *****!
Співпадіння….
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01.02.2024 11:06 Відповісти
Колись же в Киівськіи Русі правили варяги -- може и зараз на президента якогось Джонсона - суддів теж європеиських
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01.02.2024 11:08 Відповісти
Все ясно українцям гроби і податки, господярям життя - все
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01.02.2024 11:09 Відповісти
я розумію, що всі ці перезавантаження робляться під патронатом західних партнерів, які точно не можуть розуміти, як судді можуть покривати інших суддів, коли ті порушують ЗАКОН або виходять за межі доброчесності..., вони ж судді! вони стоять на захисті цього закону, це ж головне в їх діяльності..., але, на жаль судді в Україні всі однакові й вони захищають своїх товаришів по цеху, тому що прекрасно розуміють, що вони такі самі, що той закон їм до "лампочки", коли мова йде про власний гаманець, або власне збагачення...
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01.02.2024 11:10 Відповісти
звісно, можуть бути різні сценарії, "сильної руки", але дуже треба вмовити залужного піти в президенти.
інакше, цей гадючник, не розігнати!
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01.02.2024 11:18 Відповісти
Правосуддя продано...https://youtu.be/rObrCY6udws
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01.02.2024 11:19 Відповісти
Цю суддівську банду треба повним складом гнати в шію, витрушувати до сьомого коліна та пожиттєво саджати! Які оклади та преференції їм не дай - все одно будуть красти та відмазувати одне одного! Набирати суддів треба ззовні! Ці давно протухли!
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01.02.2024 11:20 Відповісти
Якщо в органі засідають органи, то він ним і буде завжди.
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01.02.2024 11:28 Відповісти
Що, суддям вже офіційно дозволено вбивати людей? А для куражу можна безкарно і пляшечку-другу оковитої пропустити?
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01.02.2024 11:54 Відповісти
Та ж сама ситуація з "оновленим" Верховним судом із суддями корупціонерами з кацапськими паспортами
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01.02.2024 12:41 Відповісти
Без повної люстрації всього складу цих запроданців не обійтись.
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01.02.2024 12:45 Відповісти
 
 