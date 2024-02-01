Оновлена ВРП продовжує ухвалювати сумнівні рішення, зокрема, зупинила дисциплінарну справу щодо судді Тандира, - Шабунін

Після оновлення ВРП продовжує ухвалювати рішення, які викликають багато питань. Що змушує задуматися над ще одним перезавантаженням цього органу.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Вища рада правосуддя (ВРП) приймає рішення, які засвідчують втрату звʼязку з реальністю. Нагадаю, що перезапуск попередньої ВРП відбувся в результаті реформи, яку продавлювали ми ми з колегами. Описані нижче зальоти нової ВРП мотивують нас задуматися над ще одним перезавантаженням цього органу", - зазначив він.

Так, за словами Шабуніна, друга дисциплінарна палата ВРП зупинила розгляд дисциплінарної справи щодо судді Олексія Тандира, який за даними слідства, скоїв смертельне ДТП на блокпосту на в’їзді в Київ.

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"Доповідачем був член ВРП Віталій Саліхов. Він аргументував цю пропозицію тим, що не встигає зібрати потрібні докази для складання висновку. Зокрема, щодо того, чи порушував Тандир правила дорожнього руху та чи перебував у нетверезому стані. Наступного тижня член ВРП Саліхов зібрався у відпустку, тому нібито не встигає до 10 лютого підготувати висновок. В підсумку голосуванням 3 за (Саліхов, Мельник, Бурлаков) і 2 проти (Маселко і Бондаренко) рішення було підтримане і справу зупинили", - додав він.

Другий приклад, який навів Шабунін, - це голова Полтавського апеляційного суду Сергій Гальонкін.

Третя Дисциплінарна палата ВРП застосувала до судді "сувору догану і на 3 місяці позбавила доплат до посадового окладу".

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"Це той суддя, який мешкав (а можливо і досі мешкає) у будинку-церкві площею 661 квадрат. Згодом він успішно пройшов атестацію, почав отримувати 2,5 млн грн на рік і знову очолив Апеляційний суд Полтавської області. За що члени ВРП вирішили так "суворо" покарати Гальонкіна.

Річ у тім, що НАБУ зафіксувало спілкування Гальонкіна з адвокатом та іншими суддями щодо "вирішення питання" у двох провадженнях стосовно п’яних водіїв, один з яких - син судді. ...

У матеріалах справи немає доказів, що Гальонкін отримав гроші за своє рішення, але є очевидні ознаки проступків, за які ВРП мало би звільнити цього "суддю". Втім питання про звільнення Гальонкіна не набрало потрібної кількості голосів. Для членів ВРП все виявилося "нє так однозначна"... Тому члени дисциплінарної палати вирішили, що Гальонкіна достатньо покарати суворою доганою з позбавленням доплат впродовж трьох місяців. Це рішення підтримали члени ВРП Дмитро Лук’янов, Інна Плахтій, Олег Кандзюба та Анна Котелевець", - зазначив Шабунін.

"Це не єдині рішення оновленої ВРП, які на голову не налазять. Після таких зальотів ми в ЦПК буде уважніше слідкувати за рішеннями цього органу. Якщо ж ВРП продовжить приймати схожі рішення, ми з колегами всерйоз задумаємося над поверненням до попереднього раунду судової реформи", - підсумував глава ЦПК.

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