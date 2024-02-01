Обновленный ВСП продолжает принимать сомнительные решения, в частности, остановил дисциплинарное дело в отношении судьи Тандыра, - Шабунин

После обновления ВСП продолжает принимать решения, вызывающие много вопросов. Что заставляет задуматься о еще одной перезагрузке этого органа.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Высший совет правосудия (ВСП) принимает решения, свидетельствующие о потере связи с реальностью. Напомню, что перезапуск предыдущего ВСП произошел в результате реформы, которую продавливали мы с коллегами. Описанные ниже залеты нового ВСП мотивируют нас задуматься над еще одной перезагрузкой этого органа", – отметил он.

Так, по словам Шабунина, вторая дисциплинарная палата ВСП остановила рассмотрение дисциплинарного дела в отношении судьи Алексея Тандыра, по данным следствия, совершившего смертельное ДТП на блокпосту на въезде в Киев.

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"Докладчиком был член ВСП Виталий Салихов. Он аргументировал это предложение тем, что не успевает собрать нужные доказательства для составления вывода. В частности, относительно того, нарушал ли Тандыр правила дорожного движения и находился ли в нетрезвом состоянии. На следующей неделе член ВСП Салихов собрался в отпуск, поэтому якобы не успевает до 10 февраля подготовить заключение. В итоге голосованием 3 "за" (Салихов, Мельник, Бурлаков) и 2 "против" (Маселко и Бондаренко) решение было поддержано и дело было остановлено", - добавил он.

Второй пример, который привел Шабунин, – это председатель Полтавского апелляционного суда Сергей Галенкин.

Третья Дисциплинарная палата ВСП применила к судье "строгий выговор и на 3 месяца лишила доплат к должностному окладу".

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"Это тот судья, который жил (а, возможно, до сих пор проживает) в доме-церкви площадью 661 квадрат. Впоследствии он успешно прошел аттестацию, начал получать 2,5 млн грн в год и снова возглавил Апелляционный суд Полтавской области. За что члены ВСП решили так "строго" наказать Галенкина.

Дело в том, что НАБУ зафиксировало общение Галенкина с адвокатом и другими судьями по "решению вопроса" в двух производствах в отношении отношению пьяных водителей, один из которых - сын судьи. ...

В материалах дела нет доказательств, что Галенкин получил деньги за свое решение, но есть очевидные признаки проступков, за которые ВСП должен был уволить этого "судью". Тем не менее, вопрос об увольнении Галенкина не набрал нужного количества голосов. Для членов ВСП все оказалось "не столь однозначно"... Поэтому члены дисциплинарной палаты решили, что Галенкина достаточно наказать строгим выговором с лишением доплат в течение трех месяцев. Это решение поддержали члены ВСП Дмитрий Лукьянов, Инна Плахтий, Олег Кандзюба и Анна Котелевец", - отметил Шабунин.

"Это не единственные решения обновленной ВСП, которые на голову не налезают. После таких залетов мы в ЦПК будем внимательнее следить за решениями этого органа. Если же ВСП продолжит принимать подобные решения, мы с коллегами всерьез задумаемся над возвращением в предыдущий раунд судебной реформы", – подытожил глава ЦПК.

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