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Обновленный ВСП продолжает принимать сомнительные решения, в частности, остановил дисциплинарное дело в отношении судьи Тандыра, - Шабунин

тандир

После обновления ВСП продолжает принимать решения, вызывающие много вопросов. Что заставляет задуматься о еще одной перезагрузке этого органа.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Высший совет правосудия (ВСП) принимает решения, свидетельствующие о потере связи с реальностью. Напомню, что перезапуск предыдущего ВСП произошел в результате реформы, которую продавливали мы с коллегами. Описанные ниже залеты нового ВСП мотивируют нас задуматься над еще одной перезагрузкой этого органа", – отметил он.

Так, по словам Шабунина, вторая дисциплинарная палата ВСП остановила рассмотрение дисциплинарного дела в отношении судьи Алексея Тандыра, по данным следствия, совершившего смертельное ДТП на блокпосту на въезде в Киев.

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"Докладчиком был член ВСП Виталий Салихов. Он аргументировал это предложение тем, что не успевает собрать нужные доказательства для составления вывода. В частности, относительно того, нарушал ли Тандыр правила дорожного движения и находился ли в нетрезвом состоянии. На следующей неделе член ВСП Салихов собрался в отпуск, поэтому якобы не успевает до 10 февраля подготовить заключение. В итоге голосованием 3 "за" (Салихов, Мельник, Бурлаков) и 2 "против" (Маселко и Бондаренко) решение было поддержано и дело было остановлено", - добавил он.

Второй пример, который привел Шабунин, – это председатель Полтавского апелляционного суда Сергей Галенкин.

Третья Дисциплинарная палата ВСП применила к судье "строгий выговор и на 3 месяца лишила доплат к должностному окладу".

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"Это тот судья, который жил (а, возможно, до сих пор проживает) в доме-церкви площадью 661 квадрат. Впоследствии он успешно прошел аттестацию, начал получать 2,5 млн грн в год и снова возглавил Апелляционный суд Полтавской области. За что члены ВСП решили так "строго" наказать Галенкина.

Дело в том, что НАБУ зафиксировало общение Галенкина с адвокатом и другими судьями по "решению вопроса" в двух производствах в отношении отношению пьяных водителей, один из которых - сын судьи. ...

В материалах дела нет доказательств, что Галенкин получил деньги за свое решение, но есть очевидные признаки проступков, за которые ВСП должен был уволить этого "судью". Тем не менее, вопрос об увольнении Галенкина не набрал нужного количества голосов. Для членов ВСП все оказалось "не столь однозначно"... Поэтому члены дисциплинарной палаты решили, что Галенкина достаточно наказать строгим выговором с лишением доплат в течение трех месяцев. Это решение поддержали члены ВСП Дмитрий Лукьянов, Инна Плахтий, Олег Кандзюба и Анна Котелевец", - отметил Шабунин.

"Это не единственные решения обновленной ВСП, которые на голову не налезают. После таких залетов мы в ЦПК будем внимательнее следить за решениями этого органа. Если же ВСП продолжит принимать подобные решения, мы с коллегами всерьез задумаемся над возвращением в предыдущий раунд судебной реформы", – подытожил глава ЦПК.

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Автор: 

Шабунин Виталий (535) Высший совет правосудия (568) Алексей Тандыр (30)


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Топ комментарии
+14
Нічого дивного-бо якщо лайно загорнути в обгортку з цукерки воно й надалі залишиться лайном...
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01.02.2024 10:59
+13
поки не перевантажити ОПу, всі інші перевантаження до *опи...
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01.02.2024 10:59
+12
в Україні суддівська каста це якісь боги Олімпа, що живуть в своєму світі, де закон для всіх, а вони і є закон.
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01.02.2024 11:00
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Нічого дивного-бо якщо лайно загорнути в обгортку з цукерки воно й надалі залишиться лайном...
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01.02.2024 10:59 Ответить
поки не перевантажити ОПу, всі інші перевантаження до *опи...
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01.02.2024 10:59 Ответить
в Україні суддівська каста це якісь боги Олімпа, що живуть в своєму світі, де закон для всіх, а вони і є закон.
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01.02.2024 11:00 Ответить
А ВРП - це Вища Рада Проституції (правової)?
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01.02.2024 11:00 Ответить
Суддівської
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01.02.2024 12:37 Ответить
То ви просто знов набрали туди поганих корупціонерів.
Мають же бути хароші корупціонери, от їх і наберіть. І все буде Бока-Чіка чікі-пукі!
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01.02.2024 11:01 Ответить
Та скільки їх не перезавантажуй, все одно лайно!
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01.02.2024 11:02 Ответить
скоро ЗЕкривосуддя випустить Зрадника кулініча...

і поновлять його на службі...

Зе-службі......
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01.02.2024 11:02 Ответить
Правосуддя ще не поспіло....воно ще зелене...
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01.02.2024 11:04 Ответить
У цьому «дивному» ВРП, одні пройдохи брехливі, замінять іншими, і по-новому!!
Портновщина+лукашовщина, квітне і буяє! Генпрокурор може підтвердити, на прикладі судилища над Червінським та бездіяльності суддівських за злиття вагнерівців *****!
Співпадіння….
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01.02.2024 11:06 Ответить
Колись же в Киівськіи Русі правили варяги -- може и зараз на президента якогось Джонсона - суддів теж європеиських
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01.02.2024 11:08 Ответить
Все ясно українцям гроби і податки, господярям життя - все
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01.02.2024 11:09 Ответить
я розумію, що всі ці перезавантаження робляться під патронатом західних партнерів, які точно не можуть розуміти, як судді можуть покривати інших суддів, коли ті порушують ЗАКОН або виходять за межі доброчесності..., вони ж судді! вони стоять на захисті цього закону, це ж головне в їх діяльності..., але, на жаль судді в Україні всі однакові й вони захищають своїх товаришів по цеху, тому що прекрасно розуміють, що вони такі самі, що той закон їм до "лампочки", коли мова йде про власний гаманець, або власне збагачення...
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01.02.2024 11:10 Ответить
звісно, можуть бути різні сценарії, "сильної руки", але дуже треба вмовити залужного піти в президенти.
інакше, цей гадючник, не розігнати!
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01.02.2024 11:18 Ответить
Правосуддя продано...https://youtu.be/rObrCY6udws
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01.02.2024 11:19 Ответить
Цю суддівську банду треба повним складом гнати в шію, витрушувати до сьомого коліна та пожиттєво саджати! Які оклади та преференції їм не дай - все одно будуть красти та відмазувати одне одного! Набирати суддів треба ззовні! Ці давно протухли!
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01.02.2024 11:20 Ответить
Якщо в органі засідають органи, то він ним і буде завжди.
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01.02.2024 11:28 Ответить
Що, суддям вже офіційно дозволено вбивати людей? А для куражу можна безкарно і пляшечку-другу оковитої пропустити?
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01.02.2024 11:54 Ответить
Та ж сама ситуація з "оновленим" Верховним судом із суддями корупціонерами з кацапськими паспортами
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01.02.2024 12:41 Ответить
Без повної люстрації всього складу цих запроданців не обійтись.
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01.02.2024 12:45 Ответить
 
 