На Таврійському напрямку знищено понад 400 окупантів та знищено майже 40 одиниць військової техніки ворога, - Тарнавський
В операційній зоні ОСУВ Таврія ворог завдав 33 авіаудари, провів 38 бойових зіткнень та здійснив 1066 артобстрілів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський
Загальні втрати ворога минулої доби становлять 403 особи та 39 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 3 танки, 6 ББМ, 9 артсистем, 2 РСЗВ, 13 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 3 склади боєприпасів ворога.
Нейтралізовано або знищено 233 БпЛА різних типів.
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