Ракетний катер РФ "Ивановец" іде на дно після атаки спецпризначенців ГУР МО в окупованому Криму. ВIДЕО безпілотника

Українські розвідники провели спецоперацію в окупованому Криму та знищили ракетний катер Чорноморського флоту РФ "Ивановец".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

"У ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу "Group 13" Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер "івановєц" чорноморського флоту рф. Операція стала можливою за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи United24", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що судно РФ перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.

"Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом ― "івановєц" дав крен на корму і затонув. Вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів.



Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала", - додали у ГУР МО.

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