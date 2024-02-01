Ракетний катер РФ "Ивановец" іде на дно після атаки спецпризначенців ГУР МО в окупованому Криму. ВIДЕО безпілотника
Українські розвідники провели спецоперацію в окупованому Криму та знищили ракетний катер Чорноморського флоту РФ "Ивановец".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.
"У ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу "Group 13" Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер "івановєц" чорноморського флоту рф. Операція стала можливою за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи United24", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що судно РФ перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.
"Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом ― "івановєц" дав крен на корму і затонув. Вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів.
Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала", - додали у ГУР МО.
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Буданова теперь снимут? Так обосрать Оборонпром, МО Украины и БОНЕВТИКА.
Mais non, mais non
Mais non, mais non
Mais non, mais non, mais non, mais non
Faut pas insister
On ne doit pas me tenter
Mais non, mais non
Mais non, mais non
Mais non, mais non
Mais non, mais non, mais non, mais non
Очевидно, що ні.
Накануне выборов 2019 года он сказал - цитирую
Украинцы ! Вы устали от президента войны - ПОРОШЕНКО?
Вы хотите президента мира - Зеленского?
Запомните !!!!
Президент мира Зеленский ПРИВЕДЕТ в Украину
БОЛЬШУЮ ВОЙНУ!
Пророческие слова - украинцы их не услышали....
І я ні скільки не зазіхаю на твоє его. Просто інколи дражню. Бо знаю, що ти обов'язково почнеш "полемізувати".
А "дражнінням" займися у себе у дворі Наприклад - подражни сусідського пса Бо якщо я почну "дражнить" тебе - мало не здасться
Так понятнее?
О! Сьогодні в крабів танці!
В море воют ураганы
В Чёрном море тонут лодки
И большие корабли, ха-ха-ха
🇷🇺🇺🇦 Украинские ресурсы выложили результат атаки на ракетный катер «Ивановец», о повреждении которого мы https://tlgrm.ru/channels/@rybar упоминали утром. Судя по видео, корабль после нескольких взрывов полностью затонул.
С учетом того, сколько уже кораблей ЧФ было потеряно в результате таких атак, остается процитировать https://tlgrm.ru/channels/@rybar предыдущий пост: основная причина - в человеческом факторе, когда мышление определенных ответственных лиц осталось ровно на том же уровне, что и до СВО.
А если подобное продолжается раз за разом после всех аналогичных эпизодов, то стоит ли задавать вопрос о сделанных выводах?
"крутий" (колись) Р *****
-за вротенбергів втопитись
Мускулисті українські красені розривають pyzкy wлюxy на частини, брутально і багато разів проникаючи в одну й ту саму діру!
Ммммммммм....
- Та там уже й до «Безсмертної армії» дійшло!
- І - на «Безсмертну ескадру» вони вже набрали!
тіхій шелєст волн прібрєжних
По тєбє пливут как зорі
По тєбє пливут как зорі
Рускіх моряков одєжди...
В пороховой склад вйехали оба?
Масквечи, это шо такое?
Повышать нужно боевую гатовность! Повышать!
А то мы к вам за сваим заскочим - а вы неготовы.
"Ивановец" - большой ракетный катер проекта 12411 "Молния", предназначенный для уничтожения боевых надводных кораблей противника, десантных и транспортных средств и судов в море, пунктах базирования, морских группировок и их прикрытия, а также для прикрытия своих кораблей и судов от надводных и воздушных угроз.
МЕСТО БАЗИРОВАНИЯЧерноморский флот.
ПОСТРОЙКАРакетный катер Р-334 проекта 12411 был заложен 04.01.1988 г. на Средне-Невском ССЗ (заводской № 211), спущен на воду 28.07.1989 г. и 30.12.1989 г. вступил в состав Черноморского флота.
ИМЯВ ноябре 1998 года был заключен договор между 41 БрРКА и администрацией Ивановской области о шефских связях. 29 октября 1998 года катер переименован в "Ивановец".
ВЕХИПо состоянию на август 2013 года проходил капремонт в доке.
В сентябре 2013 года должен был войти в состав группировки кораблей ВМФ РФ в Средиземном море, однако вместо этого был привлечен к мероприятиям по обеспечению безопасности зимней Олимпиады в Сочи.
По данным на конец 2021 года, остается в строю.
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА 12411Скорость: 41 узел (наибольшая)
Дальность плавания: 400 миль на 36 узлах, 1600 миль на 14 узлах, 2400 миль на 12 узлах.
Экипаж: 40 человек
РАЗМЕРЫВодоизмещение: 436 т (стандартное), 493 т (полное)
Длина: 56,1 м (наибольшая), 49,5 м (по КВЛ)
Ширина: 10,2 м (наибольшая), 8,74 м (по КВЛ)
Осадка: по корпусу 2,5 м (при полном водоизмещении), по винтам 4,15 м
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА2*4000 л.с. дизели М-510, 2*12000 л.с. ГТУ М-70, 2 винта
ВООРУЖЕНИЕ2x2 ПУ ПКР "Москит", 1x1 76-мм АУ АК-176, 2x6 30-мм АУ АК-630, 1 ПУ ЗРК "Игла"
«Івановець» засумував без друга,
Пішов за флагманом «Москва»!
«Брати» не можуть друг без друга-
Обидва там лежать на дні!