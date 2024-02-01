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Ракетний катер РФ "Ивановец" іде на дно після атаки спецпризначенців ГУР МО в окупованому Криму. ВIДЕО безпілотника

Українські розвідники провели спецоперацію в окупованому Криму та знищили ракетний катер Чорноморського флоту РФ "Ивановец".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

"У ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу "Group 13" Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер "івановєц" чорноморського флоту рф. Операція стала можливою за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи United24", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що судно РФ перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.

"Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом ― "івановєц" дав крен на корму і затонув. Вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів.

Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала", - додали у ГУР МО.

Читайте: Полонених, яких РФ нібито перевозила у збитому літаку ІЛ-76, під час сьогоднішнього великого обміну не було, - ГУР МО

Автор: 

корабель (1612) Крим (14139) знищення (7209) ГУР (497)


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Топ коментарі
+113
Красиво. Подяка виконавцям!
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01.02.2024 13:14
+101
Але вони його мочили. Так щоб напевно. А в кінці -- прощання Титаніка. Варто на біс.
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01.02.2024 13:15
+74
Епічно. Особливо останні два вибухи і занурення під воду. Нарешті повністю верифіковане потоплення кацапського корита
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01.02.2024 13:16
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Ай ***** как приятно как кацапы идут на дно.
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01.02.2024 15:16 Відповісти
На це можно дивитися вічно, а яка режисура!!! Молодці хлопці!!! Слава ЗСУ!!!
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01.02.2024 15:23 Відповісти
Операция стала возможной при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и платформы United24
============
Буданова теперь снимут? Так обосрать Оборонпром, МО Украины и БОНЕВТИКА.
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01.02.2024 15:24 Відповісти
Еті нацисти ЦИПСОшнікі, как вегда, всьо пєрєкрутілі. Ета нє марской дрон унічтожіл Іванавец. Катєр-герой Іванавєц, тєпєрь уже посмєртно, унічтожіл дрон. Дажє два .
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01.02.2024 15:25 Відповісти
Неймовірно ,белісімо ,наші аплодушки !
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01.02.2024 15:27 Відповісти
Они не утонули, они пополнили ряды подводного флота - самого мощного флота РФ в Черном море.
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01.02.2024 15:27 Відповісти
Ось за що треба " Оскара " давати !
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01.02.2024 15:29 Відповісти
Да , у бычков и крабов крепкая гулянка будет. Столько харчей подвалило . Да и те кто в воду выпрыгнул , долго тоже не покупаются . Вода не как летом .
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01.02.2024 15:45 Відповісти
Как нелетом)
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01.02.2024 17:41 Відповісти
Mais non, mais non
Mais non, mais non
Mais non, mais non
Mais non, mais non, mais non, mais non

Faut pas insister
On ne doit pas me tenter

Mais non, mais non
Mais non, mais non
Mais non, mais non
Mais non, mais non, mais non, mais non
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01.02.2024 19:57 Відповісти
Ванюшкє - білі лапті... Пічалька🤣
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01.02.2024 15:46 Відповісти
Это всё прекрасно, но хорошо бы сначала обеспечить безопасность мирных жителей, по которым сейчас начнут мстить рашисты.
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01.02.2024 16:02 Відповісти
Про це "мірним житєлям" треба було думати в 2019-му році, але 73 % з них вибрали велику війну замість наполегливої праці в рамках програми "Армія. Мова. Віра"
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01.02.2024 22:12 Відповісти
Как вы это представляете? У вас есть рецепт? А если нет то нехрен трындеть.
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01.02.2024 22:58 Відповісти
Я никак не представляю, я не специалист. Я знаю только, что сейчас рашня начнет массированные обстрелы, желая отомстить. И по всему, куда смогут попасть. То есть, погибнут мирные граждане(впрочем, неправильно разделять на мирных и не мирных, эти падлы никого не имеют права обстреливать), получится, что за эти радостные минуты на видео кто-то заплатит жизнями. Вот я что имел ввиду.
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01.02.2024 23:59 Відповісти
Типу, якщо ми перестанемо стріляти, то й вони перестануть?
Очевидно, що ні.
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02.02.2024 00:28 Відповісти
Да нет, я не это имел ввиду. Фюрер, узнав про потопление, в бешенстве прикажет ответить максимально жестко. А что печально, что кому-то из-за этого очень не повезёт(( Я даже не знаю, что я хотел сказать, просто мысли вслух и сожаление, что такие операции хорошо бы проводить, сначала обеспечив безопасность людей от ответных мщений. Но это всё упирается в нехватку ППО. И людей всех в бункеры не загонишь... А с другой стороны, уничтожение ракетных катеров как раз и уменьшает обстрелы. Так что тут палка о двух концах...
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02.02.2024 00:55 Відповісти
В них фюрер щодня прокидується не з тієї ноги та наказує жорстко бомбити мирняк. Потопили ми щось, чи не потопили - різниці ніякої. ***** мстить, що мирняк не зустрів його хлібом-сіллю. Тому треба продовжувати нищити окупантів та не боятися *****.
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02.02.2024 03:04 Відповісти
Тобто не збивати літаки, не топити кораблі та й взагалі не воювати, бо рашисти "отомстять"? Пропонуєте здаватись бо "мірниє гражданє погібнут"? Після програшу у війні чекайте на Голодомор та ГУЛАГ.
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02.02.2024 00:54 Відповісти
Портников в своих прогнозах никогда еще не ошибся
Накануне выборов 2019 года он сказал - цитирую
Украинцы ! Вы устали от президента войны - ПОРОШЕНКО?
Вы хотите президента мира - Зеленского?
Запомните !!!!
Президент мира Зеленский ПРИВЕДЕТ в Украину
БОЛЬШУЮ ВОЙНУ!
Пророческие слова - украинцы их не услышали....
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02.02.2024 01:25 Відповісти
Портніков читав на цензорі нас з тобою (і багато інших так вважали) і через це "не ошибся". Він жодного разу не процитував автора чужих думок. Я його зараз принципово не дивлюсь де б він не був. Бо коли дивився, то зустрічав знайомі теми, що прозвучали раніше. а вже потім їх озвучує із повчальним виглядом ніби свої. А чому ж? У нього аудиторія значно більша ніж в цензора. Плюс не всі статті переглядаються однаково.
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02.02.2024 05:18 Відповісти
Знаєш - Портнікова я читав ще до Майдану І не тільки на "Цензорі" А тебе побачив лише тут І недавно Так що не корч з себе "світило політології
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02.02.2024 07:56 Відповісти
ти хоч трохи й молодший, але певно вже теж забуваєш... портніков появився вже аж на експресо і приїхав з москви. де ти там слухав його на московських ресурсах - це твоя особиста справа. А з тобою ми перегавкуємося вже коли б не років з десять. просто цензор видалив частину мого імені.
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02.02.2024 08:31 Відповісти
Не треба мій вік мірять - хто кого старший - ще треба розібраться І де та коли я його слухав - це моя справа І я не "перегавкуюсь" - а полемізую
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02.02.2024 08:36 Відповісти
інколи дійсно полемізуєш. А інколи просто не визнаєш своїх помилок і починаєш доводити всім, що ти тут - найрозумніший. Я то розумію - життєвий досвід не проп'єш навіть коли маєш вдома купу напоїв власного виробництва. Пам'ятаю як ти колись вихвалявся.
І я ні скільки не зазіхаю на твоє его. Просто інколи дражню. Бо знаю, що ти обов'язково почнеш "полемізувати".
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02.02.2024 10:09 Відповісти
Білику! Що тобі не подобається? Мій вік? Мої погляди на оточуюче? Чи моя "купа напоїв свого виробництва"? Сформулюй свої претензії чіткіше
А "дражнінням" займися у себе у дворі Наприклад - подражни сусідського пса Бо якщо я почну "дражнить" тебе - мало не здасться
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02.02.2024 10:27 Відповісти
мало не здасться - чи я тебе не знаю? ніяких претензій Яре, окрім однієї. ти зацитував збоченого москаля портнікова, до якого чогось повинні були прислухатися українці. Українці і самі знали, що артист без політичного досвіду і з незрозумілою командою не годиться до керування (тим більше із таким зневажливим ставленням до моєї країни). А саме люди "какая разніца ліш би человєк бил хароший" якраз і проголосували за війну.
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02.02.2024 17:01 Відповісти
Это не "радостные минуты на видео", (видосиками балуется наш "президент"), а РЕАЛЬНОЕ уничтожение ракетоносца (что немаловажно со всем экипажем). Теперь они одновременно смогут выпускать по нашим городами сёлам на 4 ракеты меньше. А учитывая психологический фактор возможно с Чёрного моря несколько месяцев атак не будет.
Так понятнее?
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02.02.2024 10:27 Відповісти
Протирайте вже очі. Свинорилі пускають ракети кожен день, незалежно від того, чи потопили корабель їхній чи ні. Так що висновок у вас дуже примітивний
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02.02.2024 03:39 Відповісти

О! Сьогодні в крабів танці!
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01.02.2024 16:03 Відповісти
В море ветер, в море буря
В море воют ураганы
В Чёрном море тонут лодки
И большие корабли, ха-ха-ха
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01.02.2024 16:16 Відповісти
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01.02.2024 23:14 Відповісти
Це поки-що рєзьуме
🇷🇺🇺🇦 Украинские ресурсы выложили результат атаки на ракетный катер «Ивановец», о повреждении которого мы https://tlgrm.ru/channels/@rybar упоминали утром. Судя по видео, корабль после нескольких взрывов полностью затонул.

С учетом того, сколько уже кораблей ЧФ было потеряно в результате таких атак, остается процитировать https://tlgrm.ru/channels/@rybar предыдущий пост: основная причина - в человеческом факторе, когда мышление определенных ответственных лиц осталось ровно на том же уровне, что и до СВО.

А если подобное продолжается раз за разом после всех аналогичных эпизодов, то стоит ли задавать вопрос о сделанных выводах?
"крутий" (колись) Р *****
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01.02.2024 16:17 Відповісти
у цього рибаря (теж мені рибарь, що сидить за клавою, а не скакає через високу напругу) не вистачає мізків зробити правильний висновок. Висновок простий - забирайтеся геть з нашої території і кораблі перестануть тонути.
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02.02.2024 05:21 Відповісти
Такі відоси можно переглядати вічно, не відриваючі очі, як від оголеної красуні.
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01.02.2024 16:39 Відповісти
це круче)
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02.02.2024 00:32 Відповісти
Вєрний путь дєржитє, товаріщі!
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01.02.2024 16:40 Відповісти
Не для того древние укры Черное море копали, чтобы по нему корыта кацапов плавали
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01.02.2024 16:42 Відповісти
у мацкалів є таке призначення
-за вротенбергів втопитись
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01.02.2024 16:49 Відповісти
Епічно!!!
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01.02.2024 17:02 Відповісти
добре відео Дякую!
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01.02.2024 17:02 Відповісти
ушол як тітанік
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01.02.2024 17:06 Відповісти
Пopнo-Hub якийсь...
Мускулисті українські красені розривають pyzкy wлюxy на частини, брутально і багато разів проникаючи в одну й ту саму діру!

Ммммммммм....

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01.02.2024 17:10 Відповісти
Та і йух з ним!
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01.02.2024 17:12 Відповісти
бычку еды подкинули.красавцы.
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01.02.2024 17:30 Відповісти
Це дуже добре, що затонув не одразу. Роісські морячки встигли не один раз обісратися між вибухами.
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01.02.2024 17:34 Відповісти
Залишилось 13 бойових кораблів у кацапів. Скоро будемо як "негренят" рахувати - "одін із ніх утоп..."
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01.02.2024 18:23 Відповісти
- Куме! Ви новину чули? В Росії збираються замість «Безсмертного полку» створювать «Безсмертну дивізію»

- Та там уже й до «Безсмертної армії» дійшло!

- І - на «Безсмертну ескадру» вони вже набрали!
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02.02.2024 01:33 Відповісти
Узская Дума пишэт обращение в НАТО и конгресс США с требованийом осудить бесчеловечный теракт.
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01.02.2024 19:00 Відповісти
Скоро підводний флот, стане більше за надводний флот.
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01.02.2024 19:06 Відповісти
У чорноморського флоту росії завжди була одна дуже гарна відмінність, - він завжди дуже добре тонув.
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01.02.2024 19:22 Відповісти
Морє,морє, мір бєздонний
тіхій шелєст волн прібрєжних
По тєбє пливут как зорі
По тєбє пливут как зорі
Рускіх моряков одєжди...
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01.02.2024 19:33 Відповісти
Зразково. А підлодку?
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01.02.2024 19:45 Відповісти
Запит прийнято ...
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01.02.2024 20:30 Відповісти
Ой як хорошо!! Дуже гарна робота...
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01.02.2024 20:34 Відповісти
Вау!Вау!Вау!
В пороховой склад вйехали оба?
Масквечи, это шо такое?
Повышать нужно боевую гатовность! Повышать!
А то мы к вам за сваим заскочим - а вы неготовы.
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01.02.2024 20:38 Відповісти
глобально Чёрное и Азовское моря должны быть демилитаризированы. максимально, что там нужно это патрульные катера береговой охраны.
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01.02.2024 20:38 Відповісти
Хохлыыыыыыыыыыыыы!!!!!!!!!!!!!!
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01.02.2024 21:06 Відповісти
Красивое кино...надеюсь будет второй сезон.
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01.02.2024 21:35 Відповісти
Вырос на Донузлаве(с.Медведево),в 2014 наблюдал за "Черкассами",выехал Крыма в 2014 осенью..Ах как хотелсь бы помотреть на это все.Думаю мне расскажут(те кто там остался),это невозможно не видеть и не слышать,с села Донузлав как на ладони...
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01.02.2024 21:35 Відповісти
за кадром поёт селин дион. слава Украине!
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01.02.2024 22:01 Відповісти
Затонув як Титанiк))
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01.02.2024 22:19 Відповісти
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01.02.2024 23:10 Відповісти
івановец вже усьо...- а НАТО ще і не починали....вітання від ЗСУ



"Ивановец" - большой ракетный катер проекта 12411 "Молния", предназначенный для уничтожения боевых надводных кораблей противника, десантных и транспортных средств и судов в море, пунктах базирования, морских группировок и их прикрытия, а также для прикрытия своих кораблей и судов от надводных и воздушных угроз.

МЕСТО БАЗИРОВАНИЯЧерноморский флот.

ПОСТРОЙКАРакетный катер Р-334 проекта 12411 был заложен 04.01.1988 г. на Средне-Невском ССЗ (заводской № 211), спущен на воду 28.07.1989 г. и 30.12.1989 г. вступил в состав Черноморского флота.

ИМЯВ ноябре 1998 года был заключен договор между 41 БрРКА и администрацией Ивановской области о шефских связях. 29 октября 1998 года катер переименован в "Ивановец".

ВЕХИПо состоянию на август 2013 года проходил капремонт в доке.

В сентябре 2013 года должен был войти в состав группировки кораблей ВМФ РФ в Средиземном море, однако вместо этого был привлечен к мероприятиям по обеспечению безопасности зимней Олимпиады в Сочи.

По данным на конец 2021 года, остается в строю.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА 12411Скорость: 41 узел (наибольшая)
Дальность плавания: 400 миль на 36 узлах, 1600 миль на 14 узлах, 2400 миль на 12 узлах.
Экипаж: 40 человек

РАЗМЕРЫВодоизмещение: 436 т (стандартное), 493 т (полное)
Длина: 56,1 м (наибольшая), 49,5 м (по КВЛ)
Ширина: 10,2 м (наибольшая), 8,74 м (по КВЛ)
Осадка: по корпусу 2,5 м (при полном водоизмещении), по винтам 4,15 м

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА2*4000 л.с. дизели М-510, 2*12000 л.с. ГТУ М-70, 2 винта

ВООРУЖЕНИЕ2x2 ПУ ПКР "Москит", 1x1 76-мм АУ АК-176, 2x6 30-мм АУ АК-630, 1 ПУ ЗРК "Игла"
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01.02.2024 23:42 Відповісти
Блин, ну и погоняло. У немцев распространенное имя Фриц, но они же не дают своим кораблям ************** имена, типо, фрицевец.
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02.02.2024 07:35 Відповісти
Був "Івановєц" - став "Кабзоновец"...
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02.02.2024 01:34 Відповісти
То СБУ дронами атаковало, то Минцифра, аби не ЗСУ и Залужний. Нахиба це все рассказивать кто шо, робить як Израель тихо мощьно єфективно.
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02.02.2024 06:01 Відповісти
З нього евакуювали сорок чоловік, пишуть рускі
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02.02.2024 08:50 Відповісти
Если только в виде фарша))
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02.02.2024 18:02 Відповісти
Смерть усім московським свінособакам!
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02.02.2024 10:24 Відповісти
02.02.2024©

«Івановець» засумував без друга,

Пішов за флагманом «Москва»!

«Брати» не можуть друг без друга-

Обидва там лежать на дні!
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05.02.2024 20:07 Відповісти
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