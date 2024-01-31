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Полонених, яких РФ нібито перевозила у збитому літаку ІЛ-76, під час сьогоднішнього великого обміну не було, - ГУР МО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У списку полонених, яких обміняли сьогодні 31 січня, не було тих, яких Росія нібито перевозила у збитому 24 січня літаку ІЛ-76.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Представник ГУР МО Андрій Юсов каже, що людей, які були у попередньому списку на обмін, який мав відбутися 24 січня, але не відбувся через катастрофу, під час цього обміну не повернули.
Обмін військовополоненими
Як повідомлялось, сьогодні Україна повернула з російського полону 207 українських воїнів і цивільних.
Минулого тижня російське Міноборони заявило, що у літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області, нібито перебували українські військовополонені.
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Їй спеціально рота не закривають для дискредитації Буданова?
о ху "нні розвідники гура мо -95
Каськів спалився одразу на службі у Яника ! МАРОДЕР ЩЕ ТОЙ! Червоненко пізніше на ТБ у Медведчука! А тепер Юсов- працює з Гогалішвілі ПРи Буданові? Був вже й у русі ЧЕСНО - це соросята Пінчуковської філії "ВІДРОДЖЕННЯ " Сороса
Дивні шляхи оцих дивних патріотів!
Що з ними? Взнати це і доповісти суспільству - прямий обов'язок Буданова.
Але версії, що з нашими хлопцями - можуть бути різними, як мінімум, у кожного своя.
А хотілось би знати... і треба було би знати, що там насправді з ними...
Дар'я Дурова
War
3.01.2024 18:13
так !вибачаюсь- то це сьогодні третій за задумом повинен був стати?
Якщо Порохові за вимогою до Меркль від ***** навʼязали Медведчука на обмін...То у 95-го правив бал САМ!!! Єрмак відкритосебе піарячи обмінами . То тепер він це робить за спиню Юсова та Буданова - от і все!
Колись переживший полон Світан сказав - брудніших оборудок при обміні немає ніж при усіх інших договорняках політиків. Так то були часи ненависного Кремлю Пороха , а зараз епоха КОЗИРА! що говорити !