Вірменія офіційно стала членом Міжнародного кримінального суду

У Вірменії з 1 лютого набув чинності Римський статут, що означає офіційне приєднання країни до Міжнародного кримінального суду (МКС). Відтепер країна зобов’язана виконувати рішення суду, зокрема заарештувати Путіна в разі його приїзду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на соцмережу Х МКС.

"З 1 лютого Вірменія стала 124-ю державою учасницею Міжнародного кримінального суду (МКС) і 19-ю державою з регіону Східної Європи", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 жовтня 2023 року Парламент Вірменії ратифікував Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Держави, які ратифікували Римський статут, зобов'язані арештувати Володимира Путіна в разі його приїзду на територію країни за ордером, виданим Міжнародним кримінальним судом у контексті російської агресії проти України. Однак ще до ратифікації Римського статуту в Єревані наголошували, що це не означає наміру заарештувати російського диктатора Володимира Путіна у випадку його приїзду.

Ордер на арешт Путіна

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Підставою для цього стала депортація українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Після рішення Міжнародного кримінального суду щодо арешту президента РФ Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової 123 країни світу, які ратифікували Римський статут, повинні будуть арештувати цих осіб у разі їх потрапляння на їхні території.