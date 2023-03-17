Країни-підписанти Римського статуту повинні будуть арештувати Путіна і його оточення, - Данілов
Після рішення Міжнародного кримінального суду щодо арешту президента РФ Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової 123 країни світу, які ратифікували Римський статут, повинні будуть арештувати російських високопосадовців у разі потрапляння на їх території.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
"На сьогоднішній день (Римський статут – ред.) має юрисдикцію 123 країн світу і якщо на території одної з цих країн з’являться ці люди, які на сьогоднішній день є під кримінальним провадженням цього суду, ці країни мають здійснити відповідні дії", - зазначив Данілов.
Він нагадав, що Росія свого часу була учасником Римського статуту, однак не ратифікувала його, а у 2016 році вийшла з цієї угоди.
За словами Данілова, ці рішення матимуть катастрофічні наслідки для російських політиків і це тільки початок "чорних лебедів" для росії.
"У них (в РФ – ред.) там горить і пече відносно того, що вони не визнають цей суд, що для них не буде ніяких наслідків, але все це для них матиме наслідки і вони будуть катастрофічними для безпосередньо Путіна і всього його найближчого оточення. Це тільки початок тих "чорних лебедів", які будуть зараз залітати на територію Російської Федерації, вони там будуть жити постійно, вони опанують столицю Москву і побачите, дуже багато цікавих подій там буде відбуватись", - заявив секретар РНБО.
Як повідомляв Цензор.НЕТ 17 березня судді Міжнародного кримінального суду (МКС) видали ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Вищезгадані ордери на арешт були видані на підставі клопотань, поданих прокуратурою 22 лютого 2023 року.
За словами Генпрокурора Андрія Костіна, це означає, що за межами Росії путіна мають заарештувати та передати до суду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та й на параші тепер на нього чатує небезпека. Згадайте справу з Мілошевичем, арештували на його віллі і таємно передали https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8 Международному трибуналу по военным преступлениям в бывшей Югославии.
Як почувають себе бойові комарі? А кроти? А корово-крокодили з бойовим досвідом диверсійної діяльності на території московії? Всі вакциновані від рашистського сказу? Займись ділом по фаху "великий аналітєґ гаополітичних двіжів та китайської дипломатії"!
Заткніть хтось цього ветеринара!
Ааааа, у нас то Римский Статут не ратифицировав. Иначе Вове пришлось бы давно Беню арестовать и выдать. А так на нет и суда над Беней нет.
иудейская позиция какая-то...
.НАВОДЬТЕ ПОРЯДОК В СЕРЕДИНІ КРАЇНИ - бо прийде такий час що і на вашу шоблу також видадуть ордера
цей вислів повинен висіти на бігбордах усієї країни, в метро, і на заставках усіх так званих "національних телемарафонах"
Нині МКС проводить розслідування злочинів, скоєних в Україні росією з 2 березня 2022 року. З початком повномасштабної війни для врегулювання питання взаємодії із МКС та забезпечення роботи їх представників в Україні Верховна Рада 3 травня 2022 року прийняла Закон «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо співробітництва з Міжнародним кримінальним судом». Він забезпечує проведення Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду розслідування воєнних та інших міжнародних злочинів в Україні, передбачаючи можливість проведення безпосередньо ними процесуальних та слідчих дій. Розслідування та збір доказів злочинів рф на території нашої держави розпочалося Офісом прокурора МКС у березні цього року, після звернення 43 країн - учасниць Римського статуту на тлі повномасштабного вторгнення рф.
https://pravo.ua/iak-zmusyty-rosiiu-vidpovidaty-pered-svitom-za-zlochyny-mizhnarodnyi-kryminalnyi-sud-ta-ioho-iurysdyktsiia-v-ukraini/
як Вам таке
З одної сторони це правда , і ми не маємо права його заарештувати за ордером міжнародного суду , але з іншої - я не можу уявити , щоб він до нас міг їздити - спокійно ..
Отже, наша держава повинна зробити всі законодавчі кроки, щоби притягнути росіян за злочини проти людяності, відповідальність за які наразі не передбачена в українському кримінальному законодавстві. Тому ті злочини, які дадуть змогу довести Офісу прокурора МКС систематичність і масштабність порушень російськими військами міжнародного гуманітарного права, стануть предметом його розгляду і, що найголовніше, вироків. Тож, визнаючи юрисдикцію МКС у спецпорядку, як зараз, Україна має лише виконувати приписи цього органу.
І якщо припис - ордер на арешт - то чому ні ?
https://pravo.ua/iak-zmusyty-rosiiu-vidpovidaty-pered-svitom-za-zlochyny-mizhnarodnyi-kryminalnyi-sud-ta-ioho-iurysdyktsiia-v-ukraini/