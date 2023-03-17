Країни-підписанти Римського статуту повинні будуть арештувати Путіна і його оточення, - Данілов

Після рішення Міжнародного кримінального суду щодо арешту президента РФ Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової 123 країни світу, які ратифікували Римський статут, повинні будуть арештувати російських високопосадовців у разі потрапляння на їх території.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"На сьогоднішній день (Римський статут – ред.) має юрисдикцію 123 країн світу і якщо на території одної з цих країн з’являться ці люди, які на сьогоднішній день є під кримінальним провадженням цього суду, ці країни мають здійснити відповідні дії", - зазначив Данілов.

Він нагадав, що Росія свого часу була учасником Римського статуту, однак не ратифікувала його, а у 2016 році вийшла з цієї угоди.

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За словами Данілова, ці рішення матимуть катастрофічні наслідки для російських політиків і це тільки початок "чорних лебедів" для росії.

"У них (в РФ – ред.) там горить і пече відносно того, що вони не визнають цей суд, що для них не буде ніяких наслідків, але все це для них матиме наслідки і вони будуть катастрофічними для безпосередньо Путіна і всього його найближчого оточення. Це тільки початок тих "чорних лебедів", які будуть зараз залітати на територію Російської Федерації, вони там будуть жити постійно, вони опанують столицю Москву і побачите, дуже багато цікавих подій там буде відбуватись", - заявив секретар РНБО.

Як повідомляв Цензор.НЕТ 17 березня судді Міжнародного кримінального суду (МКС) видали ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Вищезгадані ордери на арешт були видані на підставі клопотань, поданих прокуратурою 22 лютого 2023 року.

За словами Генпрокурора Андрія Костіна, це означає, що за межами Росії путіна мають заарештувати та передати до суду.