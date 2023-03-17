УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10822 відвідувача онлайн
Новини
6 316 57

Країни-підписанти Римського статуту повинні будуть арештувати Путіна і його оточення, - Данілов

данілов

Після рішення Міжнародного кримінального суду щодо арешту президента РФ Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової 123 країни світу, які ратифікували Римський статут, повинні будуть арештувати російських високопосадовців у разі потрапляння на їх території.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"На сьогоднішній день (Римський статут – ред.) має юрисдикцію 123 країн світу і якщо на території одної з цих країн з’являться ці люди, які на сьогоднішній день є під кримінальним провадженням цього суду, ці країни мають здійснити відповідні дії", - зазначив Данілов.

Він нагадав, що Росія свого часу була учасником Римського статуту, однак не ратифікувала його, а у 2016 році вийшла з цієї угоди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це оцінка моєї роботи з дітьми, - уповноважена при президенті РФ з прав дитини Львова-Бєлова про видачу ордеру на її арешт Міжнародним кримінальним судом

За словами Данілова, ці рішення матимуть катастрофічні наслідки для російських політиків і це тільки початок "чорних лебедів" для росії.

"У них (в РФ – ред.) там горить і пече відносно того, що вони не визнають цей суд, що для них не буде ніяких наслідків, але все це для них матиме наслідки і вони будуть катастрофічними для безпосередньо Путіна і всього його найближчого оточення. Це тільки початок тих "чорних лебедів", які будуть зараз залітати на територію Російської Федерації, вони там будуть жити постійно, вони опанують столицю Москву і побачите, дуже багато цікавих подій там буде відбуватись", - заявив секретар РНБО.

Як повідомляв Цензор.НЕТ 17 березня судді Міжнародного кримінального суду (МКС) видали ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Вищезгадані ордери на арешт були видані на підставі клопотань, поданих прокуратурою 22 лютого 2023 року.

За словами Генпрокурора Андрія Костіна, це означає, що за межами Росії путіна мають заарештувати та передати до суду.

Автор: 

арешт (2540) Данілов Олексій (1259) путін володимир (24222) Міжнародний кримінальний суд (331)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
Нравітся не нравітся ГААГА прібліжаєтся
показати весь коментар
17.03.2023 20:36 Відповісти
+16
А почему именно они а не мы?
Ааааа, у нас то Римский Статут не ратифицировав. Иначе Вове пришлось бы давно Беню арестовать и выдать. А так на нет и суда над Беней нет.
показати весь коментар
17.03.2023 20:39 Відповісти
+13
Бункер і чумайдан-оце і є життя упиря. Прекрасне завершення нікчемного організма
показати весь коментар
17.03.2023 20:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А непідписанти просто вбити /можна і з наворотами/.
показати весь коментар
17.03.2023 20:29 Відповісти
У непідписантів йому можна ховатися. Зеля ж ховається після Оману, мін і маріуполя
показати весь коментар
17.03.2023 20:38 Відповісти
Тоді нехай до нас їде, зустрінемо
показати весь коментар
17.03.2023 20:47 Відповісти
На територіях непідписантів ***** можуть викрасти і передати підписантам.
Та й на параші тепер на нього чатує небезпека. Згадайте справу з Мілошевичем, арештували на його віллі і таємно передали https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8 Международному трибуналу по военным преступлениям в бывшей Югославии.
показати весь коментар
17.03.2023 22:23 Відповісти
Бункер і чумайдан-оце і є життя упиря. Прекрасне завершення нікчемного організма
показати весь коментар
17.03.2023 20:33 Відповісти
пан Данілов розуміє оказується, а як ще переодягнеться - то всім буде сігнал.
показати весь коментар
17.03.2023 20:33 Відповісти
Нравітся не нравітся ГААГА прібліжаєтся
показати весь коментар
17.03.2023 20:36 Відповісти
Интересно, как оно, когда в раше вроде не фрайер, а так везде фрайер, вот как жить с этим.
показати весь коментар
17.03.2023 21:13 Відповісти
Данілов! Якого кольору в тебе сорочка сьогодні? А завтра якого буде?
Як почувають себе бойові комарі? А кроти? А корово-крокодили з бойовим досвідом диверсійної діяльності на території московії? Всі вакциновані від рашистського сказу? Займись ділом по фаху "великий аналітєґ гаополітичних двіжів та китайської дипломатії"!

Заткніть хтось цього ветеринара!
показати весь коментар
17.03.2023 20:36 Відповісти
Прийде час і Данілов сяде !
показати весь коментар
17.03.2023 20:44 Відповісти
А почему именно они а не мы?
Ааааа, у нас то Римский Статут не ратифицировав. Иначе Вове пришлось бы давно Беню арестовать и выдать. А так на нет и суда над Беней нет.
показати весь коментар
17.03.2023 20:39 Відповісти
Абсурд з 2020 так і не довели справу до кінця.
показати весь коментар
17.03.2023 20:43 Відповісти
так мы не подписанты..
иудейская позиция какая-то...
показати весь коментар
17.03.2023 20:58 Відповісти
Я возможно ошибся, но вроде и США не подписанты. На карте мира зелёным помечено подписантов а желтым тех кто не подписал. Что интересно---так Ю Америка все подписанты.
показати весь коментар
17.03.2023 21:05 Відповісти
показати весь коментар
17.03.2023 21:07 Відповісти
так штатовские "даниловы" (хотя сильно сомневаюсь что там такие гамадрилы есть при власти) и не просят другие страны выполнять то, что сами не подписали...
показати весь коментар
17.03.2023 21:18 Відповісти
Штати не просто не підписали, у них в законі прямо прописано, що вони мають право на військову операцію, якщо їх громадянина судять у тому суді.
показати весь коментар
18.03.2023 00:06 Відповісти
Спасибо, та я сам уже чуть копнул, и правда так дело обстоит. А стартово сильно удивило конечно. На все Америки одна страна такая оказалось. Вся латинская и Канада подписали и давно---ну а у этих так.
показати весь коментар
18.03.2023 21:37 Відповісти
вже скоро новий хіт SHAMANa "Я гаагский!
показати весь коментар
17.03.2023 20:40 Відповісти
данилов -це тебе не стосується ... і твоєї заслуги тут нема ніякої
.НАВОДЬТЕ ПОРЯДОК В СЕРЕДИНІ КРАЇНИ - бо прийде такий час що і на вашу шоблу також видадуть ордера
показати весь коментар
17.03.2023 20:41 Відповісти
показати весь коментар
17.03.2023 20:59 Відповісти
і доки українці цього не усвідомлять у владі будуть виключно пройдисвіти, продажні вилупки, просто телепні як пан Данілов і зрадники, точно так як сьогодні, а далі ще гірше.
цей вислів повинен висіти на бігбордах усієї країни, в метро, і на заставках усіх так званих "національних телемарафонах"
показати весь коментар
17.03.2023 22:03 Відповісти
Прочёл все что есть на Данилова. Ничего предательского, криминального не нашёл. Не защищаю ( Зе не моя симпатия , наоборот). Не люблю когда огульно обливают гавном. Кроме ветеринара у него ещё три образования. Обвиняйте имея факты.
показати весь коментар
18.03.2023 08:27 Відповісти
так я не звинувачую а констатую факт.
показати весь коментар
18.03.2023 19:55 Відповісти
Ща у всех парашистов ПУКАНЫ РВУТСЯ))))😂😂😂Какая отличная Новость ху*ла Пукина на нары!!!)))😂😂😂
показати весь коментар
17.03.2023 20:42 Відповісти
та зачекайте!дайте час ОПа чи Буданов йому якісь орден випишуть,а ви вже накинулись
показати весь коментар
17.03.2023 20:43 Відповісти
Путін, напевно, добре пам'ятає, що, наприклад, Каддафі після аналогічного міжнародного ордера на арешт прожив всього 4 місяці
показати весь коментар
17.03.2023 20:44 Відповісти
А то...!!!
показати весь коментар
17.03.2023 20:50 Відповісти
А че.
показати весь коментар
17.03.2023 21:17 Відповісти
показати весь коментар
17.03.2023 20:51 Відповісти
це насамперед полытична ація бо всім відомо що пиня до самої смерті нікуди окрім Китая на поїде. навіть в Індію на G20 з остраху бути арештованим чи вбитим
показати весь коментар
17.03.2023 20:52 Відповісти
Його і свої можуть видати. Прецеденти були. Як з Мілошевичем.
показати весь коментар
18.03.2023 00:46 Відповісти
а Украина является подписантом?
показати весь коментар
17.03.2023 20:55 Відповісти
як завжди - не являються підписантами
показати весь коментар
17.03.2023 21:10 Відповісти
Знайшла таке: Наша держава підписала https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588 Римський статут ще 20 січня 2000 року, але так і не ратифікувала його, хоча після угоди про Асоціацію з ЄС у 2014 році саме ратифікація цього документа є одним із прямих міжнародних зобов'язань України. Водночас Римський статут передбачає, що й без ратифікації держава може визнати юрисдикцію суду в певних справах, подавши про це належну заяву. Наша держава визнала юрисдикцію МКС з двох питань заявами Міністерства закордонних справ, поданими 17 квітня 2014 року щодо справ Майдану і 8 вересня 2015 року щодо злочинів проти людяності і воєнних злочинів, вчинених на її території.

Нині МКС проводить розслідування злочинів, скоєних в Україні росією з 2 березня 2022 року. З початком повномасштабної війни для врегулювання питання взаємодії із МКС та забезпечення роботи їх представників в Україні Верховна Рада 3 травня 2022 року прийняла Закон «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо співробітництва з Міжнародним кримінальним судом». Він забезпечує проведення Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду розслідування воєнних та інших міжнародних злочинів в Україні, передбачаючи можливість проведення безпосередньо ними процесуальних та слідчих дій. Розслідування та збір доказів злочинів рф на території нашої держави розпочалося Офісом прокурора МКС у березні цього року, після звернення 43 країн - учасниць Римського статуту на тлі повномасштабного вторгнення рф.

https://pravo.ua/iak-zmusyty-rosiiu-vidpovidaty-pered-svitom-za-zlochyny-mizhnarodnyi-kryminalnyi-sud-ta-ioho-iurysdyktsiia-v-ukraini/
показати весь коментар
18.03.2023 00:04 Відповісти
Дайте зброю,дайте грошей,арештуйте,а ми тут помародеримо трошки.
показати весь коментар
17.03.2023 21:01 Відповісти
Це дуже добре що цей злочинець не виїзний буде в 123 країни ,тільки ось Україна не ратифікувала римський статут ,при кожній владі переважали шкурні інтереси.
показати весь коментар
17.03.2023 21:05 Відповісти
А Україна немає права на арешт Путіна Бо НЕратифікувала РимськийСтатут
як Вам таке
показати весь коментар
17.03.2023 21:09 Відповісти
Гаага наконец откровенно заплакала по ВВХ.
показати весь коментар
17.03.2023 21:09 Відповісти
А балабол Данілофф в курсі, що Україна не ратифікувала римський статут? Відповідно путін може спокійно їздити до нас.
показати весь коментар
17.03.2023 21:11 Відповісти
... - Відповідно путін може спокійно їздити до нас. ))
З одної сторони це правда , і ми не маємо права його заарештувати за ордером міжнародного суду , але з іншої - я не можу уявити , щоб він до нас міг їздити - спокійно ..
показати весь коментар
17.03.2023 22:12 Відповісти
А тут таке написано:

Отже, наша держава повинна зробити всі законодавчі кроки, щоби притягнути росіян за злочини проти людяності, відповідальність за які наразі не передбачена в українському кримінальному законодавстві. Тому ті злочини, які дадуть змогу довести Офісу прокурора МКС систематичність і масштабність порушень російськими військами міжнародного гуманітарного права, стануть предметом його розгляду і, що найголовніше, вироків. Тож, визнаючи юрисдикцію МКС у спецпорядку, як зараз, Україна має лише виконувати приписи цього органу.

І якщо припис - ордер на арешт - то чому ні ?

https://pravo.ua/iak-zmusyty-rosiiu-vidpovidaty-pered-svitom-za-zlochyny-mizhnarodnyi-kryminalnyi-sud-ta-ioho-iurysdyktsiia-v-ukraini/
показати весь коментар
18.03.2023 00:06 Відповісти
***** заочно придать суду и казнить как особо опасного военного преступника...
показати весь коментар
17.03.2023 21:11 Відповісти
А чого Вальку матвіенко.медведева.шойгу і всих інших не засудили???а також їх дітей і родичів!!!!!
показати весь коментар
17.03.2023 21:14 Відповісти
Гаага гаагою, а своїх негідників, які не евакуювали, хоча б дитячі будинки і покинули дітей на " милість " рашистів, чим посприяли їх масовому викраденню, наші правоохоронні і судові органи мають необмежені кордонами можливості покарати вже сьогодні. Негідники повинні також понести відповідальність за залишення малолітніх дітей в небезпеці. Не бажаєте розглянути таку вимогу на РНБО і змусити працювати правоохоронну систему в цьому напрямку, пане Данілов?
показати весь коментар
17.03.2023 21:16 Відповісти
Вони наступу не бачили. Мабуть зе вже тоді зір втратив
показати весь коментар
18.03.2023 00:49 Відповісти
Та ні. Є чистосердече зізнання на Ютубі і не одне, в т.ч. Данілова, що знали, але боялись паніки. Боялись, щоб бува їх, мужніх боневтіків, не затоптав втікаючий народ?
показати весь коментар
18.03.2023 02:05 Відповісти
у зебидла всі повинні, всі винні крім них самих.
показати весь коментар
17.03.2023 21:17 Відповісти
Й коня педального тепер арештують?
показати весь коментар
17.03.2023 21:19 Відповісти
товарищ Си теперь обязан пожать руку уголовнику,убийце,ублюдку и признаному мировым сообществом *****.
показати весь коментар
17.03.2023 21:34 Відповісти
ЗООТЕХНІК данілов, коли ЗЕшлеперська влада прийме Римський Статут?
показати весь коментар
17.03.2023 22:34 Відповісти
Но согл истории - они это могут не делать.
показати весь коментар
17.03.2023 23:42 Відповісти
 
 