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Страны-подписанты Римского статута должны будут арестовать Путина и его окружение, - Данилов

данілов

После решения Международного уголовного суда по аресту президента РФ Путина и российской детской омбудсменки Марии Львовой-Беловой 123 страны мира, ратифицировавшие Римский статут, должны будут арестовать российских чиновников в случае попадания на их территории.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"На сегодняшний день (Римский статут – ред.) имеет юрисдикцию 123 стран мира и если на территории одной из этих стран появятся эти люди, которые на сегодняшний день находятся под уголовным производством этого суда, эти страны должны совершить соответствующие действия", - отметил Данилов.

Он напомнил, что Россия в свое время являлась участником Римского статута, однако не ратифицировала его, а в 2016 году вышла из этого соглашения.

По словам Данилова, эти решения будут иметь катастрофические последствия для российских политиков и это только начало "черных лебедей" для России.

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"У них (в РФ – ред.) там горит и жжет из-за того, что они не признают этот суд, что для них не будет никаких последствий, но все это для них будет иметь последствия и они будут катастрофическими непосредственно для Путина и всего его ближайшего окружения. Это только начало тех "черных лебедей", которые будут сейчас залетать на территорию Российской Федерации, они там будут жить постоянно, они овладеют столицей Москвой и увидите, очень много интересных событий там будет происходить", - заявил секретарь СНБО.

Как сообщал Цензор.НЕТ 17 марта судьи Международного уголовного суда (МКС) издали ордера на арест президента России Владимира Путина и российской детской омбудсменки Марии Львовой-Беловой. Вышеупомянутые ордера на арест были изданы на основании ходатайств, поданных прокуратурой 22 февраля 2023 года.

По словам Генпрокурора Андрея Костина, это означает, что за пределами России Путин должен быть арестован и передан в суд.

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Автор: 

арест (10465) Данилов Алексей (1066) путин владимир (31651) Международный уголовный суд (237)


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Топ комментарии
+17
Нравітся не нравітся ГААГА прібліжаєтся
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17.03.2023 20:36 Ответить
+16
А почему именно они а не мы?
Ааааа, у нас то Римский Статут не ратифицировав. Иначе Вове пришлось бы давно Беню арестовать и выдать. А так на нет и суда над Беней нет.
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17.03.2023 20:39 Ответить
+13
Бункер і чумайдан-оце і є життя упиря. Прекрасне завершення нікчемного організма
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17.03.2023 20:33 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А непідписанти просто вбити /можна і з наворотами/.
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17.03.2023 20:29 Ответить
У непідписантів йому можна ховатися. Зеля ж ховається після Оману, мін і маріуполя
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17.03.2023 20:38 Ответить
Тоді нехай до нас їде, зустрінемо
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17.03.2023 20:47 Ответить
На територіях непідписантів ***** можуть викрасти і передати підписантам.
Та й на параші тепер на нього чатує небезпека. Згадайте справу з Мілошевичем, арештували на його віллі і таємно передали https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8 Международному трибуналу по военным преступлениям в бывшей Югославии.
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17.03.2023 22:23 Ответить
Бункер і чумайдан-оце і є життя упиря. Прекрасне завершення нікчемного організма
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17.03.2023 20:33 Ответить
пан Данілов розуміє оказується, а як ще переодягнеться - то всім буде сігнал.
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17.03.2023 20:33 Ответить
Нравітся не нравітся ГААГА прібліжаєтся
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17.03.2023 20:36 Ответить
Интересно, как оно, когда в раше вроде не фрайер, а так везде фрайер, вот как жить с этим.
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17.03.2023 21:13 Ответить
Данілов! Якого кольору в тебе сорочка сьогодні? А завтра якого буде?
Як почувають себе бойові комарі? А кроти? А корово-крокодили з бойовим досвідом диверсійної діяльності на території московії? Всі вакциновані від рашистського сказу? Займись ділом по фаху "великий аналітєґ гаополітичних двіжів та китайської дипломатії"!

Заткніть хтось цього ветеринара!
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17.03.2023 20:36 Ответить
Прийде час і Данілов сяде !
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17.03.2023 20:44 Ответить
А почему именно они а не мы?
Ааааа, у нас то Римский Статут не ратифицировав. Иначе Вове пришлось бы давно Беню арестовать и выдать. А так на нет и суда над Беней нет.
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17.03.2023 20:39 Ответить
Абсурд з 2020 так і не довели справу до кінця.
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17.03.2023 20:43 Ответить
так мы не подписанты..
иудейская позиция какая-то...
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17.03.2023 20:58 Ответить
Я возможно ошибся, но вроде и США не подписанты. На карте мира зелёным помечено подписантов а желтым тех кто не подписал. Что интересно---так Ю Америка все подписанты.
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17.03.2023 21:05 Ответить
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17.03.2023 21:07 Ответить
так штатовские "даниловы" (хотя сильно сомневаюсь что там такие гамадрилы есть при власти) и не просят другие страны выполнять то, что сами не подписали...
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17.03.2023 21:18 Ответить
Штати не просто не підписали, у них в законі прямо прописано, що вони мають право на військову операцію, якщо їх громадянина судять у тому суді.
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18.03.2023 00:06 Ответить
Спасибо, та я сам уже чуть копнул, и правда так дело обстоит. А стартово сильно удивило конечно. На все Америки одна страна такая оказалось. Вся латинская и Канада подписали и давно---ну а у этих так.
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18.03.2023 21:37 Ответить
вже скоро новий хіт SHAMANa "Я гаагский!
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17.03.2023 20:40 Ответить
данилов -це тебе не стосується ... і твоєї заслуги тут нема ніякої
.НАВОДЬТЕ ПОРЯДОК В СЕРЕДИНІ КРАЇНИ - бо прийде такий час що і на вашу шоблу також видадуть ордера
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17.03.2023 20:41 Ответить
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17.03.2023 20:59 Ответить
і доки українці цього не усвідомлять у владі будуть виключно пройдисвіти, продажні вилупки, просто телепні як пан Данілов і зрадники, точно так як сьогодні, а далі ще гірше.
цей вислів повинен висіти на бігбордах усієї країни, в метро, і на заставках усіх так званих "національних телемарафонах"
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17.03.2023 22:03 Ответить
Прочёл все что есть на Данилова. Ничего предательского, криминального не нашёл. Не защищаю ( Зе не моя симпатия , наоборот). Не люблю когда огульно обливают гавном. Кроме ветеринара у него ещё три образования. Обвиняйте имея факты.
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18.03.2023 08:27 Ответить
так я не звинувачую а констатую факт.
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18.03.2023 19:55 Ответить
Ща у всех парашистов ПУКАНЫ РВУТСЯ))))😂😂😂Какая отличная Новость ху*ла Пукина на нары!!!)))😂😂😂
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17.03.2023 20:42 Ответить
та зачекайте!дайте час ОПа чи Буданов йому якісь орден випишуть,а ви вже накинулись
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17.03.2023 20:43 Ответить
Путін, напевно, добре пам'ятає, що, наприклад, Каддафі після аналогічного міжнародного ордера на арешт прожив всього 4 місяці
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17.03.2023 20:44 Ответить
А то...!!!
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17.03.2023 20:50 Ответить
А че.
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17.03.2023 21:17 Ответить
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17.03.2023 20:51 Ответить
це насамперед полытична ація бо всім відомо що пиня до самої смерті нікуди окрім Китая на поїде. навіть в Індію на G20 з остраху бути арештованим чи вбитим
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17.03.2023 20:52 Ответить
Його і свої можуть видати. Прецеденти були. Як з Мілошевичем.
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18.03.2023 00:46 Ответить
а Украина является подписантом?
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17.03.2023 20:55 Ответить
як завжди - не являються підписантами
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17.03.2023 21:10 Ответить
Знайшла таке: Наша держава підписала https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588 Римський статут ще 20 січня 2000 року, але так і не ратифікувала його, хоча після угоди про Асоціацію з ЄС у 2014 році саме ратифікація цього документа є одним із прямих міжнародних зобов'язань України. Водночас Римський статут передбачає, що й без ратифікації держава може визнати юрисдикцію суду в певних справах, подавши про це належну заяву. Наша держава визнала юрисдикцію МКС з двох питань заявами Міністерства закордонних справ, поданими 17 квітня 2014 року щодо справ Майдану і 8 вересня 2015 року щодо злочинів проти людяності і воєнних злочинів, вчинених на її території.

Нині МКС проводить розслідування злочинів, скоєних в Україні росією з 2 березня 2022 року. З початком повномасштабної війни для врегулювання питання взаємодії із МКС та забезпечення роботи їх представників в Україні Верховна Рада 3 травня 2022 року прийняла Закон «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо співробітництва з Міжнародним кримінальним судом». Він забезпечує проведення Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду розслідування воєнних та інших міжнародних злочинів в Україні, передбачаючи можливість проведення безпосередньо ними процесуальних та слідчих дій. Розслідування та збір доказів злочинів рф на території нашої держави розпочалося Офісом прокурора МКС у березні цього року, після звернення 43 країн - учасниць Римського статуту на тлі повномасштабного вторгнення рф.

https://pravo.ua/iak-zmusyty-rosiiu-vidpovidaty-pered-svitom-za-zlochyny-mizhnarodnyi-kryminalnyi-sud-ta-ioho-iurysdyktsiia-v-ukraini/
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18.03.2023 00:04 Ответить
Дайте зброю,дайте грошей,арештуйте,а ми тут помародеримо трошки.
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17.03.2023 21:01 Ответить
Це дуже добре що цей злочинець не виїзний буде в 123 країни ,тільки ось Україна не ратифікувала римський статут ,при кожній владі переважали шкурні інтереси.
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17.03.2023 21:05 Ответить
А Україна немає права на арешт Путіна Бо НЕратифікувала РимськийСтатут
як Вам таке
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17.03.2023 21:09 Ответить
Гаага наконец откровенно заплакала по ВВХ.
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17.03.2023 21:09 Ответить
А балабол Данілофф в курсі, що Україна не ратифікувала римський статут? Відповідно путін може спокійно їздити до нас.
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17.03.2023 21:11 Ответить
... - Відповідно путін може спокійно їздити до нас. ))
З одної сторони це правда , і ми не маємо права його заарештувати за ордером міжнародного суду , але з іншої - я не можу уявити , щоб він до нас міг їздити - спокійно ..
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17.03.2023 22:12 Ответить
А тут таке написано:

Отже, наша держава повинна зробити всі законодавчі кроки, щоби притягнути росіян за злочини проти людяності, відповідальність за які наразі не передбачена в українському кримінальному законодавстві. Тому ті злочини, які дадуть змогу довести Офісу прокурора МКС систематичність і масштабність порушень російськими військами міжнародного гуманітарного права, стануть предметом його розгляду і, що найголовніше, вироків. Тож, визнаючи юрисдикцію МКС у спецпорядку, як зараз, Україна має лише виконувати приписи цього органу.

І якщо припис - ордер на арешт - то чому ні ?

https://pravo.ua/iak-zmusyty-rosiiu-vidpovidaty-pered-svitom-za-zlochyny-mizhnarodnyi-kryminalnyi-sud-ta-ioho-iurysdyktsiia-v-ukraini/
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18.03.2023 00:06 Ответить
***** заочно придать суду и казнить как особо опасного военного преступника...
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17.03.2023 21:11 Ответить
А чого Вальку матвіенко.медведева.шойгу і всих інших не засудили???а також їх дітей і родичів!!!!!
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17.03.2023 21:14 Ответить
Гаага гаагою, а своїх негідників, які не евакуювали, хоча б дитячі будинки і покинули дітей на " милість " рашистів, чим посприяли їх масовому викраденню, наші правоохоронні і судові органи мають необмежені кордонами можливості покарати вже сьогодні. Негідники повинні також понести відповідальність за залишення малолітніх дітей в небезпеці. Не бажаєте розглянути таку вимогу на РНБО і змусити працювати правоохоронну систему в цьому напрямку, пане Данілов?
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17.03.2023 21:16 Ответить
Вони наступу не бачили. Мабуть зе вже тоді зір втратив
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18.03.2023 00:49 Ответить
Та ні. Є чистосердече зізнання на Ютубі і не одне, в т.ч. Данілова, що знали, але боялись паніки. Боялись, щоб бува їх, мужніх боневтіків, не затоптав втікаючий народ?
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18.03.2023 02:05 Ответить
у зебидла всі повинні, всі винні крім них самих.
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17.03.2023 21:17 Ответить
Й коня педального тепер арештують?
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17.03.2023 21:19 Ответить
товарищ Си теперь обязан пожать руку уголовнику,убийце,ублюдку и признаному мировым сообществом *****.
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17.03.2023 21:34 Ответить
ЗООТЕХНІК данілов, коли ЗЕшлеперська влада прийме Римський Статут?
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17.03.2023 22:34 Ответить
Но согл истории - они это могут не делать.
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17.03.2023 23:42 Ответить
 
 