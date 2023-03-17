Страны-подписанты Римского статута должны будут арестовать Путина и его окружение, - Данилов
После решения Международного уголовного суда по аресту президента РФ Путина и российской детской омбудсменки Марии Львовой-Беловой 123 страны мира, ратифицировавшие Римский статут, должны будут арестовать российских чиновников в случае попадания на их территории.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"На сегодняшний день (Римский статут – ред.) имеет юрисдикцию 123 стран мира и если на территории одной из этих стран появятся эти люди, которые на сегодняшний день находятся под уголовным производством этого суда, эти страны должны совершить соответствующие действия", - отметил Данилов.
Он напомнил, что Россия в свое время являлась участником Римского статута, однако не ратифицировала его, а в 2016 году вышла из этого соглашения.
По словам Данилова, эти решения будут иметь катастрофические последствия для российских политиков и это только начало "черных лебедей" для России.
"У них (в РФ – ред.) там горит и жжет из-за того, что они не признают этот суд, что для них не будет никаких последствий, но все это для них будет иметь последствия и они будут катастрофическими непосредственно для Путина и всего его ближайшего окружения. Это только начало тех "черных лебедей", которые будут сейчас залетать на территорию Российской Федерации, они там будут жить постоянно, они овладеют столицей Москвой и увидите, очень много интересных событий там будет происходить", - заявил секретарь СНБО.
Как сообщал Цензор.НЕТ 17 марта судьи Международного уголовного суда (МКС) издали ордера на арест президента России Владимира Путина и российской детской омбудсменки Марии Львовой-Беловой. Вышеупомянутые ордера на арест были изданы на основании ходатайств, поданных прокуратурой 22 февраля 2023 года.
По словам Генпрокурора Андрея Костина, это означает, что за пределами России Путин должен быть арестован и передан в суд.
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Та й на параші тепер на нього чатує небезпека. Згадайте справу з Мілошевичем, арештували на його віллі і таємно передали https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8 Международному трибуналу по военным преступлениям в бывшей Югославии.
Як почувають себе бойові комарі? А кроти? А корово-крокодили з бойовим досвідом диверсійної діяльності на території московії? Всі вакциновані від рашистського сказу? Займись ділом по фаху "великий аналітєґ гаополітичних двіжів та китайської дипломатії"!
Заткніть хтось цього ветеринара!
Ааааа, у нас то Римский Статут не ратифицировав. Иначе Вове пришлось бы давно Беню арестовать и выдать. А так на нет и суда над Беней нет.
иудейская позиция какая-то...
.НАВОДЬТЕ ПОРЯДОК В СЕРЕДИНІ КРАЇНИ - бо прийде такий час що і на вашу шоблу також видадуть ордера
цей вислів повинен висіти на бігбордах усієї країни, в метро, і на заставках усіх так званих "національних телемарафонах"
Нині МКС проводить розслідування злочинів, скоєних в Україні росією з 2 березня 2022 року. З початком повномасштабної війни для врегулювання питання взаємодії із МКС та забезпечення роботи їх представників в Україні Верховна Рада 3 травня 2022 року прийняла Закон «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо співробітництва з Міжнародним кримінальним судом». Він забезпечує проведення Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду розслідування воєнних та інших міжнародних злочинів в Україні, передбачаючи можливість проведення безпосередньо ними процесуальних та слідчих дій. Розслідування та збір доказів злочинів рф на території нашої держави розпочалося Офісом прокурора МКС у березні цього року, після звернення 43 країн - учасниць Римського статуту на тлі повномасштабного вторгнення рф.
https://pravo.ua/iak-zmusyty-rosiiu-vidpovidaty-pered-svitom-za-zlochyny-mizhnarodnyi-kryminalnyi-sud-ta-ioho-iurysdyktsiia-v-ukraini/
як Вам таке
З одної сторони це правда , і ми не маємо права його заарештувати за ордером міжнародного суду , але з іншої - я не можу уявити , щоб він до нас міг їздити - спокійно ..
Отже, наша держава повинна зробити всі законодавчі кроки, щоби притягнути росіян за злочини проти людяності, відповідальність за які наразі не передбачена в українському кримінальному законодавстві. Тому ті злочини, які дадуть змогу довести Офісу прокурора МКС систематичність і масштабність порушень російськими військами міжнародного гуманітарного права, стануть предметом його розгляду і, що найголовніше, вироків. Тож, визнаючи юрисдикцію МКС у спецпорядку, як зараз, Україна має лише виконувати приписи цього органу.
І якщо припис - ордер на арешт - то чому ні ?
https://pravo.ua/iak-zmusyty-rosiiu-vidpovidaty-pered-svitom-za-zlochyny-mizhnarodnyi-kryminalnyi-sud-ta-ioho-iurysdyktsiia-v-ukraini/