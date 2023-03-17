Страны-подписанты Римского статута должны будут арестовать Путина и его окружение, - Данилов

После решения Международного уголовного суда по аресту президента РФ Путина и российской детской омбудсменки Марии Львовой-Беловой 123 страны мира, ратифицировавшие Римский статут, должны будут арестовать российских чиновников в случае попадания на их территории.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"На сегодняшний день (Римский статут – ред.) имеет юрисдикцию 123 стран мира и если на территории одной из этих стран появятся эти люди, которые на сегодняшний день находятся под уголовным производством этого суда, эти страны должны совершить соответствующие действия", - отметил Данилов.

Он напомнил, что Россия в свое время являлась участником Римского статута, однако не ратифицировала его, а в 2016 году вышла из этого соглашения.

По словам Данилова, эти решения будут иметь катастрофические последствия для российских политиков и это только начало "черных лебедей" для России.

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"У них (в РФ – ред.) там горит и жжет из-за того, что они не признают этот суд, что для них не будет никаких последствий, но все это для них будет иметь последствия и они будут катастрофическими непосредственно для Путина и всего его ближайшего окружения. Это только начало тех "черных лебедей", которые будут сейчас залетать на территорию Российской Федерации, они там будут жить постоянно, они овладеют столицей Москвой и увидите, очень много интересных событий там будет происходить", - заявил секретарь СНБО.

Как сообщал Цензор.НЕТ 17 марта судьи Международного уголовного суда (МКС) издали ордера на арест президента России Владимира Путина и российской детской омбудсменки Марии Львовой-Беловой. Вышеупомянутые ордера на арест были изданы на основании ходатайств, поданных прокуратурой 22 февраля 2023 года.

По словам Генпрокурора Андрея Костина, это означает, что за пределами России Путин должен быть арестован и передан в суд.

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