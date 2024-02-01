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Росія імпортувала високотехнологічне обладнання з Тайваню, - WP

кремль

З січня 2023 року російська компанія I Machine Technology, яка є постачальником виробників зброї, імпортувала обладнання на суму $20 мільйонів з Тайваню, котрий є стратегічним партнером США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда з посиланням на The Washington Post (WP).

Газета наводить слова гендиректора компанії I Machine Technology Олексія Бредихіна на корпоративі в червні на чорноморському узбережжі Росії.

"Особливо хочу привітати наших друзів з далекого Тайваню, - сказав він на відеозаписі заходу, розміщеному в мережі. "Вже майже рік ми дуже наполегливо працюємо", - сказав Бредихін.

Зазначається, що верстати з комп’ютерним керуванням використовуються для складного й точного виробництва, яке є критично важливим у багатьох сферах промисловості, в тому числі, у виробництві зброї.

Компоненти, виготовлені в Тайвані, становили практично весь імпорт російської компанії за перші сім місяців 2023 року, тоді як продажі компанії за цей період припадали переважно на російську оборонну промисловість.

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Газета додає що керівництво російської компанії намагалося, зокрема, спрямувати ці зусилля для забезпечення масового виробництва ударних дронів в РФ.

WP нагадує, що Тайвань є стратегічним партнером США. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Тайвань запровадив обмеження на експорт до Росії.

Колишній високопоставлений чиновник Міністерства торгівлі США Кевін Вульф, який раніше очолював агентство, що здійснює експортний контроль США, заявив, що поставки, виявлені виданням, ймовірно, порушували заборони, введені Тайванем і Заходом у січні 2023 року на продаж технологій до Росії у відповідь на війну в Україні.

Він сказав, що ці поставки "безумовно" повинні бути пріоритетом для розслідування правоохоронних органів Тайваню.

"У вас є інструменти, які дуже важливі для виробництва військової продукції. У вас багато зв'язків з військовими кінцевими споживачами і користувачами. У вас є зв'язки з виробниками безпілотників. У вас є велика сума в доларах. Саме тому було запроваджено експортний контроль проти Росії. Це класичне питання пріоритетності правоохоронних органів", - сказав Вульф.

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Ці поставки демонструють, як, незважаючи на режим глобальних обмежень, російська оборонна промисловість залишається потужною завдяки лазівкам в санкціях.

Критично важливі товари продовжують надходити безпосередньо до Росії, а також через Китай та інші країни, які не беруть участі в обмеженнях, додає WP.

"З одного боку, ми цінуємо зусилля наших партнерів, спрямовані на розрив російських ланцюгів постачання. Водночас цього явно недостатньо", - заявив радник президента України Володимира Зеленського Владислав Власюк.

Верстати були відправлені 63 окремими партіями, з'ясувала газета.

Перші партії на суму 4,47 млн дол. були відправлені безпосередньо фірмі Бредихіна від тайванської компанії I Machine Tools.

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Тайвань у січні 2023 року розширив обмеження щодо співпраці з росією, включивши до санкційного списку деякі верстати з числовим програмним керуванням (ЧПК). Уряд Тайваню планує заборонити тайванським компаніям продавати свої товари I Machine Technology через побоювання, що їх можуть використати для виробництва зброї.

Попри глобальні західні санкції проти Росії, вона все ще може тримати в працездатному стані свою оборонну промисловість, зокрема, завдяки лазівкам у санкціях та недостатньому контролю над ними. Росія отримує критично важливе обладнання через Китай та інші країни, які не запровадили санкційного режиму.

Автор: 

зброя (7460) росія (65114) санкції (11819) Тайвань (180) обладнання (154)


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Топ коментарі
+12
Скільки б не вводили санкцій, той, хо дуже хоче щось купити завжди зможе це зробити, якщо готовий добре заплатити. Гроші у рашистів є, отже, вони і надалі обходитимуть санкції та купуватимуть потрібні товари з певною націнкою за ризик.
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01.02.2024 22:20
+11
І на Тайвані є свої богуслаєви і арахамії. Аби не було єрмаків і зеленських.
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01.02.2024 22:17
+10
Гроші не пахнуть
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01.02.2024 22:15
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01.02.2024 22:15 Відповісти
З таким успіхом Тайвань може й КНР продавати все що треба
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02.02.2024 01:16 Відповісти
ну і де ж диверсанти буданова які зривають ці поставки по всьому світу (переважно з країн колишнього снд та китаю) ?
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01.02.2024 22:17 Відповісти
І на Тайвані є свої богуслаєви і арахамії. Аби не було єрмаків і зеленських.
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01.02.2024 22:17 Відповісти
Зацініть ланцюжок:
Тайвань тогргує з Китаєм. На виробах з Тайваню стоїть їхнє "тавро". Пекін напряму передає все те московитам.
Тайванське обладнання на московії, а КНР ні до чого! Подвійний профіт!
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01.02.2024 22:22 Відповісти
Як це КНР ні до чого? Найбільший імпортер агропродукції сировини з України. Кращі друзі Арахамії і Шевченка
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02.02.2024 01:19 Відповісти
От це точно.ці гандони скоро фермерів без штанів залишать
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02.02.2024 02:45 Відповісти
Посилання на слова московита? Афігєть правда!

Два зайці вбито одним пострілом: Тайвань очорнили, Пекін непричетний. Ой, вірю-вірю! особливо при постійній риториці Пекіну, що Тайвань - то Китай! Ага...
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01.02.2024 22:18 Відповісти
Я ж не кажу, що це не можливо. Я кажу, що мало в це вірю. А за умови торгівлі між Тайванем та КНР можливі будь-які інсенуації з острівними товарами, ІМХО
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01.02.2024 22:27 Відповісти
А в американські чіпи в касабских пакетах і донах, теж не віриш?
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01.02.2024 22:35 Відповісти
А ви знаєте чиє м'ясо у ваших сардельках? Польське, турецьке чи вітчизняне?
То велика робота - відслідкувати використання власної продукції. І, на жаль, цим ніхто не займався: все було направлено на вивчення СКІЛЬКИ треба, а лише потім КУДИ. Хоча згоден: за 2 роки вже могли б і відслідкувать... Але! З якого дива американці чи європейці цим будуть займатися? Хіба на їх територію летять дрони, ракети з їхніми чипами? А прибуток іде.
Це провал нашої влади в міжнародних комунікаціях: сказали раз - нічого, яерез пів року сказали два - шось зашевелилося, але швидко стухло... Чекати ще пів року? Про це треба казати щодня! Як і про використання хімічної зброї! Але ж МЗС виконує забаганки ОПи, а там, схоже, усіх все влаштовує...
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01.02.2024 22:46 Відповісти
Отакої.
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01.02.2024 22:19 Відповісти
От тобі партнери.
Санкції як вони є.
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01.02.2024 22:19 Відповісти
Скільки б не вводили санкцій, той, хо дуже хоче щось купити завжди зможе це зробити, якщо готовий добре заплатити. Гроші у рашистів є, отже, вони і надалі обходитимуть санкції та купуватимуть потрібні товари з певною націнкою за ризик.
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01.02.2024 22:20 Відповісти
Тому що вони не зав'язані на світову економіку. Военку вони нарощують, по перше в ущерб всьому іншому. По друге, нарощують ну десь на рівні "наші люди висадилися на поверхню Сонця".
А якщо згадати фотографії парадів КНДР де танки тракторами таскають ..

Ірану при Обамі санкції почали знімати
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01.02.2024 22:38 Відповісти
И как производство дронов и ракет в Иране доставляет ущерб всьому іншому? Такой бред. Поэтому Украина никогда этим не занималась?
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01.02.2024 23:28 Відповісти
Потому что схема Украины - это украсть и вывести бабло на запад, а не построить завод.
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02.02.2024 09:33 Відповісти
Баригі по всьому світу однакові...
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01.02.2024 22:21 Відповісти
Тварюки.
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01.02.2024 22:22 Відповісти
Побоюються використання для виробництва зброї . Але , фактично , не так вже і щоб ... Дійсно, ланцети , ймовірно, не клепають на трофейних німецьких станках
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01.02.2024 22:30 Відповісти
Тайвань, видимо, очень хочет помочь уважаемым руZZким товарищам дружественного ему КНР побыстрее победить Украину, чтобы вдохновить Си на небольшую победоносную войну, уже с опытом и помощью рф, против Тайваньского нацизма с целью воссоединения исторических территорий Тайваня и Китая.
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01.02.2024 23:07 Відповісти
Проти України більші санкції накладені ,бо у нас нікуя не придбали!
Снаряди нам непотрібні,нехай цим дурні кацапи займаються..
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01.02.2024 23:15 Відповісти
Якщо США про це знали і нічого неробили щоб вплинути на стратегічного партнера значить схвалюють таку політику, а якщо незнали тоді...а накуя взагалі таке партнерство)
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01.02.2024 23:24 Відповісти
Якось на минулому тижні мені тут один айтішник доводив,що санкції працюють,мовляв треба контролювати краще(навіть Тайвань наводив в приклад((ось вам і демократичний острів(За них американці готові,так кажуть,вступитися,а вони москалям аналками віддячують((
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01.02.2024 23:28 Відповісти
Ага санкції працюють на скільки, що Gigabyte (Тайвань) допомогла побудувати в Рязані один з найбільших заводів по виробництву серверів в Європі.
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01.02.2024 23:51 Відповісти
Видання Forbes https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2024/02/01/how-one-blast-shut-down-production-of-russias-deadliest-drone/?sh=6a29241f7355 пише :
Починаючи з вересня минулого року використання рашистськими військами БПЛА "Ланцет" проти ЗСУ різко скоротилося. Це сталось після вибуху на Загорському оптико-механічному заводі в Сєргієвом Посадє в московській області 9 серпня 2023 року.
Вибух на заводі був наслідком атаки українських БПЛА.
Так, у березні та квітні 2023 року кількість ударів "Ланцетами" зросла до 50 на місяць, а в липні досягла піку - 135 ударів. У серпні було зафіксовано приблизно таку ж кількість - 126 ударів, проте потім вона почала різко знижуватися. У перші два місяці осені було 50 ударів на місяць, у листопаді відбулося зростання до 89, але вже у грудні знову зафіксовано зниження до 59.
Таким чином, ZALA - виробник даних ворожих баражуючих снарядів Lancet, суттєво скоротив своє виробництво через зрив поставок комплектуючих - оптики й відеокамер, які вироблялись на заводі.



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01.02.2024 23:39 Відповісти
не потрібно нічого відслідковувати - потрібно просто накласти ембарго на російську нафта. . нема грошей - кінець війни...
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02.02.2024 00:03 Відповісти
Потрібно знищити родовища, як вони знищили Каховську дамбу.
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02.02.2024 02:20 Відповісти
Да сколько можно скулить - те продали компоненты, эти продали станки - да в рот их клепать,
те станки. Людям нужны деньги, и они будут продавать россии всё, потому что платят а 5-7 раз дороже.
Надо брать США за шиворот и тыкать лицом в такие кейсы:
"Видите, что происходит, когда у Украины нет мощных дальнобойных ракет
для уничтожения российских военных заводов ?"
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02.02.2024 02:10 Відповісти
А не хочете давати нам ракет - то розхерачте самі російські військові заводи.
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02.02.2024 02:13 Відповісти
Тайвань продає московитам обладнання .Україна качає московитський газ -все логічно
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02.02.2024 02:49 Відповісти
Україна не продовжує контракти на прокачку.
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02.02.2024 03:26 Відповісти
США - мальчики для битья. Тайвань будет как Израиль - дружить с кацапом, а потом от союзника кацапа получит войну.
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02.02.2024 03:30 Відповісти
 
 