Россия импортировала высокотехнологичное оборудование из Тайваня, - WP

С января 2023 года российская компания I Machine Technology, являющаяся поставщиком производителей оружия, импортировала оборудование на сумму $20 миллионов из Тайваня, являющегося стратегическим партнером США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой наThe Washington Post (WP).

Газета приводит слова гендиректора компании I Machine Technology Алексея Бредихина на корпоративе в июне на черноморском побережье России.

"Особенно хочу поздравить наших друзей из далекого Тайваня, - сказал он на видеозаписи мероприятия, размещенном в сети. - Уже почти год мы очень упорно работаем".

Отмечается, что станки с компьютерным управлением используются для сложного и точного производства, критически важного во многих сферах промышленности, в том числе, в производстве оружия.

Компоненты, произведенные в Тайване, составляли практически весь импорт российской компании за первые семь месяцев 2023 года, в то время как продажи компании за этот период приходились преимущественно на российскую оборонную промышленность.

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Газета добавляет, что руководство российской компании пыталось, в частности, направить эти усилия для обеспечения массового производства ударных дронов в РФ.

WP напоминает, что Тайвань является стратегическим партнером США. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Тайвань ввел ограничения на экспорт в Россию.

Бывший высокопоставленный чиновник Министерства торговли США Кевин Вульф, ранее возглавлявший агентство, осуществляющее экспортный контроль США, заявил, что поставки, выявленные изданием, вероятно, нарушали запреты, введенные Тайванем и Западом в январе 2023 года на продажу технологий в Россию в ответ на войну в Украине.

Он сказал, что эти поставки, "безусловно", должны являться приоритетом для расследования правоохранительных органов Тайваня.

"У вас есть инструменты, которые очень важны для производства военной продукции. У вас много связей с военными конечными потребителями и пользователями. У вас есть связи с производителями беспилотников. У вас есть большая сумма в долларах. Именно поэтому был введен экспортный контроль против России. Это классический вопрос приоритетности правоохранительных органов", - сказал Вульф.

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Эти поставки демонстрируют, как, несмотря на режим глобальных ограничений, российская оборонная промышленность остается мощной благодаря лазейкам в санкциях.

Критически важные товары продолжают поступать непосредственно в Россию, а также через Китай и другие страны, не участвующие в ограничениях.

"С одной стороны, мы ценим усилия наших партнеров, направленные на разрыв российских цепочек поставок. В то же время, этого явно недостаточно", - заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Владислав Власюк.

Станки были отправлены 63 отдельными партиями, выяснила газета.

Первые партии на сумму 4,47 млн дол были отправлены непосредственно фирме Бредихина от тайваньской компании I Machine Tools.

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Тайвань в январе 2023 года расширил ограничения сотрудничества с Россией, включив в санкционный список некоторые станки с числовым программным управлением (ЧПУ). Правительство Тайваня планирует запретить тайваньским компаниям продавать свои товары I Machine Technology из-за опасений, что их могут использовать для производства оружия.

Несмотря на глобальные западные санкции против России, она все еще может поддерживать в трудоспособном состоянии свою оборонную промышленность, в частности, благодаря лазейкам в санкциях и недостаточному контролю над ними. Россия получает критически важное оборудование через Китай и другие страны, которые не ввели санкционный режим.