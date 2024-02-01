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Россия импортировала высокотехнологичное оборудование из Тайваня, - WP

кремль

С января 2023 года российская компания I Machine Technology, являющаяся поставщиком производителей оружия, импортировала оборудование на сумму $20 миллионов из Тайваня, являющегося стратегическим партнером США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой наThe Washington Post (WP).

Газета приводит слова гендиректора компании I Machine Technology Алексея Бредихина на корпоративе в июне на черноморском побережье России.

"Особенно хочу поздравить наших друзей из далекого Тайваня, - сказал он на видеозаписи мероприятия, размещенном в сети. - Уже почти год мы очень упорно работаем".

Отмечается, что станки с компьютерным управлением используются для сложного и точного производства, критически важного во многих сферах промышленности, в том числе, в производстве оружия.

Компоненты, произведенные в Тайване, составляли практически весь импорт российской компании за первые семь месяцев 2023 года, в то время как продажи компании за этот период приходились преимущественно на российскую оборонную промышленность.

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Газета добавляет, что руководство российской компании пыталось, в частности, направить эти усилия для обеспечения массового производства ударных дронов в РФ.

WP напоминает, что Тайвань является стратегическим партнером США. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Тайвань ввел ограничения на экспорт в Россию.

Бывший высокопоставленный чиновник Министерства торговли США Кевин Вульф, ранее возглавлявший агентство, осуществляющее экспортный контроль США, заявил, что поставки, выявленные изданием, вероятно, нарушали запреты, введенные Тайванем и Западом в январе 2023 года на продажу технологий в Россию в ответ на войну в Украине.

Он сказал, что эти поставки, "безусловно", должны являться приоритетом для расследования правоохранительных органов Тайваня.

"У вас есть инструменты, которые очень важны для производства военной продукции. У вас много связей с военными конечными потребителями и пользователями. У вас есть связи с производителями беспилотников. У вас есть большая сумма в долларах. Именно поэтому был введен экспортный контроль против России. Это классический вопрос приоритетности правоохранительных органов", - сказал Вульф.

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Эти поставки демонстрируют, как, несмотря на режим глобальных ограничений, российская оборонная промышленность остается мощной благодаря лазейкам в санкциях.

Критически важные товары продолжают поступать непосредственно в Россию, а также через Китай и другие страны, не участвующие в ограничениях.

"С одной стороны, мы ценим усилия наших партнеров, направленные на разрыв российских цепочек поставок. В то же время, этого явно недостаточно", - заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Владислав Власюк.

Станки были отправлены 63 отдельными партиями, выяснила газета.

Первые партии на сумму 4,47 млн дол были отправлены непосредственно фирме Бредихина от тайваньской компании I Machine Tools.

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Тайвань в январе 2023 года расширил ограничения сотрудничества с Россией, включив в санкционный список некоторые станки с числовым программным управлением (ЧПУ). Правительство Тайваня планирует запретить тайваньским компаниям продавать свои товары I Machine Technology из-за опасений, что их могут использовать для производства оружия.

Несмотря на глобальные западные санкции против России, она все еще может поддерживать в трудоспособном состоянии свою оборонную промышленность, в частности, благодаря лазейкам в санкциях и недостаточному контролю над ними. Россия получает критически важное оборудование через Китай и другие страны, которые не ввели санкционный режим.

Автор: 

оружие (10200) россия (95393) санкции (11260) Тайвань (113) оборудование (90)


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Топ комментарии
+12
Скільки б не вводили санкцій, той, хо дуже хоче щось купити завжди зможе це зробити, якщо готовий добре заплатити. Гроші у рашистів є, отже, вони і надалі обходитимуть санкції та купуватимуть потрібні товари з певною націнкою за ризик.
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01.02.2024 22:20
+11
І на Тайвані є свої богуслаєви і арахамії. Аби не було єрмаків і зеленських.
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01.02.2024 22:17
+10
Гроші не пахнуть
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01.02.2024 22:15
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Гроші не пахнуть
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01.02.2024 22:15 Ответить
З таким успіхом Тайвань може й КНР продавати все що треба
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02.02.2024 01:16 Ответить
ну і де ж диверсанти буданова які зривають ці поставки по всьому світу (переважно з країн колишнього снд та китаю) ?
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01.02.2024 22:17 Ответить
І на Тайвані є свої богуслаєви і арахамії. Аби не було єрмаків і зеленських.
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01.02.2024 22:17 Ответить
Зацініть ланцюжок:
Тайвань тогргує з Китаєм. На виробах з Тайваню стоїть їхнє "тавро". Пекін напряму передає все те московитам.
Тайванське обладнання на московії, а КНР ні до чого! Подвійний профіт!
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01.02.2024 22:22 Ответить
Як це КНР ні до чого? Найбільший імпортер агропродукції сировини з України. Кращі друзі Арахамії і Шевченка
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02.02.2024 01:19 Ответить
От це точно.ці гандони скоро фермерів без штанів залишать
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02.02.2024 02:45 Ответить
Посилання на слова московита? Афігєть правда!

Два зайці вбито одним пострілом: Тайвань очорнили, Пекін непричетний. Ой, вірю-вірю! особливо при постійній риториці Пекіну, що Тайвань - то Китай! Ага...
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01.02.2024 22:18 Ответить
Я ж не кажу, що це не можливо. Я кажу, що мало в це вірю. А за умови торгівлі між Тайванем та КНР можливі будь-які інсенуації з острівними товарами, ІМХО
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01.02.2024 22:27 Ответить
А в американські чіпи в касабских пакетах і донах, теж не віриш?
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01.02.2024 22:35 Ответить
А ви знаєте чиє м'ясо у ваших сардельках? Польське, турецьке чи вітчизняне?
То велика робота - відслідкувати використання власної продукції. І, на жаль, цим ніхто не займався: все було направлено на вивчення СКІЛЬКИ треба, а лише потім КУДИ. Хоча згоден: за 2 роки вже могли б і відслідкувать... Але! З якого дива американці чи європейці цим будуть займатися? Хіба на їх територію летять дрони, ракети з їхніми чипами? А прибуток іде.
Це провал нашої влади в міжнародних комунікаціях: сказали раз - нічого, яерез пів року сказали два - шось зашевелилося, але швидко стухло... Чекати ще пів року? Про це треба казати щодня! Як і про використання хімічної зброї! Але ж МЗС виконує забаганки ОПи, а там, схоже, усіх все влаштовує...
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01.02.2024 22:46 Ответить
Отакої.
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01.02.2024 22:19 Ответить
От тобі партнери.
Санкції як вони є.
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01.02.2024 22:19 Ответить
Скільки б не вводили санкцій, той, хо дуже хоче щось купити завжди зможе це зробити, якщо готовий добре заплатити. Гроші у рашистів є, отже, вони і надалі обходитимуть санкції та купуватимуть потрібні товари з певною націнкою за ризик.
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01.02.2024 22:20 Ответить
Тому що вони не зав'язані на світову економіку. Военку вони нарощують, по перше в ущерб всьому іншому. По друге, нарощують ну десь на рівні "наші люди висадилися на поверхню Сонця".
А якщо згадати фотографії парадів КНДР де танки тракторами таскають ..

Ірану при Обамі санкції почали знімати
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01.02.2024 22:38 Ответить
И как производство дронов и ракет в Иране доставляет ущерб всьому іншому? Такой бред. Поэтому Украина никогда этим не занималась?
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01.02.2024 23:28 Ответить
Потому что схема Украины - это украсть и вывести бабло на запад, а не построить завод.
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02.02.2024 09:33 Ответить
Баригі по всьому світу однакові...
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01.02.2024 22:21 Ответить
Тварюки.
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01.02.2024 22:22 Ответить
Побоюються використання для виробництва зброї . Але , фактично , не так вже і щоб ... Дійсно, ланцети , ймовірно, не клепають на трофейних німецьких станках
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01.02.2024 22:30 Ответить
Тайвань, видимо, очень хочет помочь уважаемым руZZким товарищам дружественного ему КНР побыстрее победить Украину, чтобы вдохновить Си на небольшую победоносную войну, уже с опытом и помощью рф, против Тайваньского нацизма с целью воссоединения исторических территорий Тайваня и Китая.
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01.02.2024 23:07 Ответить
Проти України більші санкції накладені ,бо у нас нікуя не придбали!
Снаряди нам непотрібні,нехай цим дурні кацапи займаються..
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01.02.2024 23:15 Ответить
Якщо США про це знали і нічого неробили щоб вплинути на стратегічного партнера значить схвалюють таку політику, а якщо незнали тоді...а накуя взагалі таке партнерство)
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01.02.2024 23:24 Ответить
Якось на минулому тижні мені тут один айтішник доводив,що санкції працюють,мовляв треба контролювати краще(навіть Тайвань наводив в приклад((ось вам і демократичний острів(За них американці готові,так кажуть,вступитися,а вони москалям аналками віддячують((
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01.02.2024 23:28 Ответить
Ага санкції працюють на скільки, що Gigabyte (Тайвань) допомогла побудувати в Рязані один з найбільших заводів по виробництву серверів в Європі.
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01.02.2024 23:51 Ответить
Видання Forbes https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2024/02/01/how-one-blast-shut-down-production-of-russias-deadliest-drone/?sh=6a29241f7355 пише :
Починаючи з вересня минулого року використання рашистськими військами БПЛА "Ланцет" проти ЗСУ різко скоротилося. Це сталось після вибуху на Загорському оптико-механічному заводі в Сєргієвом Посадє в московській області 9 серпня 2023 року.
Вибух на заводі був наслідком атаки українських БПЛА.
Так, у березні та квітні 2023 року кількість ударів "Ланцетами" зросла до 50 на місяць, а в липні досягла піку - 135 ударів. У серпні було зафіксовано приблизно таку ж кількість - 126 ударів, проте потім вона почала різко знижуватися. У перші два місяці осені було 50 ударів на місяць, у листопаді відбулося зростання до 89, але вже у грудні знову зафіксовано зниження до 59.
Таким чином, ZALA - виробник даних ворожих баражуючих снарядів Lancet, суттєво скоротив своє виробництво через зрив поставок комплектуючих - оптики й відеокамер, які вироблялись на заводі.



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01.02.2024 23:39 Ответить
не потрібно нічого відслідковувати - потрібно просто накласти ембарго на російську нафта. . нема грошей - кінець війни...
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02.02.2024 00:03 Ответить
Потрібно знищити родовища, як вони знищили Каховську дамбу.
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02.02.2024 02:20 Ответить
Да сколько можно скулить - те продали компоненты, эти продали станки - да в рот их клепать,
те станки. Людям нужны деньги, и они будут продавать россии всё, потому что платят а 5-7 раз дороже.
Надо брать США за шиворот и тыкать лицом в такие кейсы:
"Видите, что происходит, когда у Украины нет мощных дальнобойных ракет
для уничтожения российских военных заводов ?"
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02.02.2024 02:10 Ответить
А не хочете давати нам ракет - то розхерачте самі російські військові заводи.
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02.02.2024 02:13 Ответить
Тайвань продає московитам обладнання .Україна качає московитський газ -все логічно
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02.02.2024 02:49 Ответить
Україна не продовжує контракти на прокачку.
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02.02.2024 03:26 Ответить
США - мальчики для битья. Тайвань будет как Израиль - дружить с кацапом, а потом от союзника кацапа получит войну.
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02.02.2024 03:30 Ответить
 
 