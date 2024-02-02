США привітали новий пакет допомоги Україні від ЄС, - Держдепартамент США

США вітають пакет допомоги Україні від ЄС та сподіваються ухвалити власний.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту Метью Міллер.

"Ми вітаємо постійну підтримку наших європейських союзників і партнерів, яку вони надають Україні, коли вона захищається від агресії Росії", - заявив посадовець.

Міллер наголосив, що таке рішення європейських країн вчергове підкреслює, що Україні допомагає ціла коаліція союзників та партнерів у всьому світі. Він підкреслив, що ЄС надав навіть більшу невійськову фінансову підтримку Україні, ніж США - 110 мільярдів проти 75.

Речник також сподівається, що американський Конгрес невдовзі ухвалить додаткове фінансування для України, яке запросив президент Байден.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо Росія хоче демілітаризації України, то вона для початку має вивести своїх військових, - Держдеп про заяву Путіна щодо демілітаризованої зони

"Важливо, щоб Конгрес США діяв якнайшвидше для просування інтересів нашої національної безпеки та допоміг Україні захистити себе та забезпечити своє майбутнє", - заявив речник Держдепу.