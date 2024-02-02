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США привітали новий пакет допомоги Україні від ЄС, - Держдепартамент США

міллер

США вітають пакет допомоги Україні від ЄС та сподіваються ухвалити власний.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту Метью Міллер.

"Ми вітаємо постійну підтримку наших європейських союзників і партнерів, яку вони надають Україні, коли вона захищається від агресії Росії", - заявив посадовець.

Міллер наголосив, що таке рішення європейських країн вчергове підкреслює, що Україні допомагає ціла коаліція союзників та партнерів у всьому світі. Він підкреслив, що ЄС надав навіть більшу невійськову фінансову підтримку Україні, ніж США - 110 мільярдів проти 75.

Речник також сподівається, що американський Конгрес невдовзі ухвалить додаткове фінансування для України, яке запросив президент Байден.

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"Важливо, щоб Конгрес США діяв якнайшвидше для просування інтересів нашої національної безпеки та допоміг Україні захистити себе та забезпечити своє майбутнє", - заявив речник Держдепу.

Автор: 

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Hовий пакет для України не вдається через політичні суперечки між демократами та республіканцями в Конгресі.

На фоні блокування виділення грошей США подальша затримка з виділенням грошей ЄС могла призвести до серйозних проблем в Україні - відсутності зарплат, пенсій та інших критичних витрат.

Нове опитування CNN, проведене SSRS, показує, що Трамп випереджає президента Джо Байдена. Загалом 49% зареєстрованих виборців кажуть, що підтримали б Трампа, якби вибори між ними відбулися сьогодні, тоді як 45% підтримують Байдена, а 5% кажуть, що проголосували б за когось іншого. Серед республіканців і прихильників республіканців рейтинг прихильності Хейлі значно відстає від рейтингу Трампа: 31% позитивно ставляться до Хейлі, порівняно з 71%, які позитивно ставляться до Трампа.
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02.02.2024 06:45 Відповісти
І ніколи не примуть, забудьте.
Опитування трохи лагає в часі, зараз ситуація ще погіршилась через те, що Байден проковтнув вбивство трьох американських військових Іраном. Ну сереться дід ескалацій з ядерними державами, що тут поробиш, може скоро Бернса зашле підписати якийсь сепаратний папірець.
За Хейлі готови проголосувати навіть деякі з тих, хто звичайно голодує за демів, але вона ніколи не виграє праймеріз у (живого) Трампа. Щоб реднеки проголосували за "бабу"? Та не дочекаєтесь.
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02.02.2024 07:53 Відповісти
Так колись казали, що в Україну не будуть вкладати гроші - а вклали вже 80 млрлд, казали, що США ніколи не надасть летальну зброю, що Європа не погодиться закупляти снаряди для України - а надали вже сотні тисяч. Розганяй далі зраду із японського серверу
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02.02.2024 09:33 Відповісти
https://www.mof.gov.ua/uk/news/ukraines_state_budget_financing_since_the_beginning_of_the_full-scale_war-3435 Фінансування бюджету за 2022-2023
2023 рік - 42.4млрд, з яких більше половини десь 26млрд це кредити, котрі потрібно віддавати

вчорашне рішення на 50млрд - 33млрд кредит, 17млрд за рахунок процентів заморожених російських коштів.
тобто ЄС це нічого не коштує, заплатить Україна та росія, а ЄС отримає ще 4 роки життя,
фактично до наступних виборів, а потім хай нові політики вирішують долю України

якщо б вони, давали не кредити, а будували наприклад заводи, та володіли ними - тоді це було б вкладення.
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02.02.2024 11:16 Відповісти
у тєбя ус атклєілса: китайський ієрогліф з японського vpn ?
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02.02.2024 11:15 Відповісти
Вітаю, Ви перший.
І шо? Ви не забули, хто у нас при владі? Хочете, щоб одного дня до Вас завітало СБУ та запросило на 15 років за екстремізм, тому що колись Ви лайкнули пост "геть наркомана!"?
І взагалі у Вас німецьке VPN та англійськи букви, ну дуже підозріло. Шпіон, мабуть?
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02.02.2024 11:28 Відповісти
Поки що не вдається, але боротьба у США триває.
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02.02.2024 09:30 Відповісти
США привітали новий пакет допомоги Україні

З привітними усмішками, з бредом-салтом на американському рушникові...
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02.02.2024 07:56 Відповісти
 
 