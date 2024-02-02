США привітали новий пакет допомоги Україні від ЄС, - Держдепартамент США
США вітають пакет допомоги Україні від ЄС та сподіваються ухвалити власний.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту Метью Міллер.
"Ми вітаємо постійну підтримку наших європейських союзників і партнерів, яку вони надають Україні, коли вона захищається від агресії Росії", - заявив посадовець.
Міллер наголосив, що таке рішення європейських країн вчергове підкреслює, що Україні допомагає ціла коаліція союзників та партнерів у всьому світі. Він підкреслив, що ЄС надав навіть більшу невійськову фінансову підтримку Україні, ніж США - 110 мільярдів проти 75.
Речник також сподівається, що американський Конгрес невдовзі ухвалить додаткове фінансування для України, яке запросив президент Байден.
"Важливо, щоб Конгрес США діяв якнайшвидше для просування інтересів нашої національної безпеки та допоміг Україні захистити себе та забезпечити своє майбутнє", - заявив речник Держдепу.
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На фоні блокування виділення грошей США подальша затримка з виділенням грошей ЄС могла призвести до серйозних проблем в Україні - відсутності зарплат, пенсій та інших критичних витрат.
Нове опитування CNN, проведене SSRS, показує, що Трамп випереджає президента Джо Байдена. Загалом 49% зареєстрованих виборців кажуть, що підтримали б Трампа, якби вибори між ними відбулися сьогодні, тоді як 45% підтримують Байдена, а 5% кажуть, що проголосували б за когось іншого. Серед республіканців і прихильників республіканців рейтинг прихильності Хейлі значно відстає від рейтингу Трампа: 31% позитивно ставляться до Хейлі, порівняно з 71%, які позитивно ставляться до Трампа.
Опитування трохи лагає в часі, зараз ситуація ще погіршилась через те, що Байден проковтнув вбивство трьох американських військових Іраном. Ну сереться дід ескалацій з ядерними державами, що тут поробиш, може скоро Бернса зашле підписати якийсь сепаратний папірець.
За Хейлі готови проголосувати навіть деякі з тих, хто звичайно голодує за демів, але вона ніколи не виграє праймеріз у (живого) Трампа. Щоб реднеки проголосували за "бабу"? Та не дочекаєтесь.
2023 рік - 42.4млрд, з яких більше половини десь 26млрд це кредити, котрі потрібно віддавати
вчорашне рішення на 50млрд - 33млрд кредит, 17млрд за рахунок процентів заморожених російських коштів.
тобто ЄС це нічого не коштує, заплатить Україна та росія, а ЄС отримає ще 4 роки життя,
фактично до наступних виборів, а потім хай нові політики вирішують долю України
якщо б вони, давали не кредити, а будували наприклад заводи, та володіли ними - тоді це було б вкладення.
І шо? Ви не забули, хто у нас при владі? Хочете, щоб одного дня до Вас завітало СБУ та запросило на 15 років за екстремізм, тому що колись Ви лайкнули пост "геть наркомана!"?
І взагалі у Вас німецьке VPN та англійськи букви, ну дуже підозріло. Шпіон, мабуть?
З привітними усмішками, з бредом-салтом на американському рушникові...