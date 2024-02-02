США приветствуют новый пакет помощи Украине от ЕС, - Госдепартамент США
США приветствуют пакет помощи Украине от ЕС и надеются принять свой собственный.
Как информириует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента Метью Миллер.
"Мы приветствуем постоянную поддержку наших европейских союзников и партнеров, которую они оказывают Украине, когда она защищается от агрессии России", – заявил чиновник.
Миллер подчеркнул, что такое решение европейских стран в очередной раз подчеркивает, что Украине помогает целая коалиция союзников и партнеров по всему миру. Он подчеркнул, что ЕС предоставил даже большую невоенную финансовую поддержку Украине, чем США – 110 миллиардов против 75.
Спикер также надеется, что американский Конгресс вскоре примет дополнительное финансирование для Украины, которое пригласил президент Байден.
"Важно, чтобы Конгресс США действовал как можно быстрее для продвижения интересов нашей национальной безопасности и помог Украине защитить себя и обеспечить свое будущее", - заявил представитель Госдепа.
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На фоні блокування виділення грошей США подальша затримка з виділенням грошей ЄС могла призвести до серйозних проблем в Україні - відсутності зарплат, пенсій та інших критичних витрат.
Нове опитування CNN, проведене SSRS, показує, що Трамп випереджає президента Джо Байдена. Загалом 49% зареєстрованих виборців кажуть, що підтримали б Трампа, якби вибори між ними відбулися сьогодні, тоді як 45% підтримують Байдена, а 5% кажуть, що проголосували б за когось іншого. Серед республіканців і прихильників республіканців рейтинг прихильності Хейлі значно відстає від рейтингу Трампа: 31% позитивно ставляться до Хейлі, порівняно з 71%, які позитивно ставляться до Трампа.
Опитування трохи лагає в часі, зараз ситуація ще погіршилась через те, що Байден проковтнув вбивство трьох американських військових Іраном. Ну сереться дід ескалацій з ядерними державами, що тут поробиш, може скоро Бернса зашле підписати якийсь сепаратний папірець.
За Хейлі готови проголосувати навіть деякі з тих, хто звичайно голодує за демів, але вона ніколи не виграє праймеріз у (живого) Трампа. Щоб реднеки проголосували за "бабу"? Та не дочекаєтесь.
2023 рік - 42.4млрд, з яких більше половини десь 26млрд це кредити, котрі потрібно віддавати
вчорашне рішення на 50млрд - 33млрд кредит, 17млрд за рахунок процентів заморожених російських коштів.
тобто ЄС це нічого не коштує, заплатить Україна та росія, а ЄС отримає ще 4 роки життя,
фактично до наступних виборів, а потім хай нові політики вирішують долю України
якщо б вони, давали не кредити, а будували наприклад заводи, та володіли ними - тоді це було б вкладення.
І шо? Ви не забули, хто у нас при владі? Хочете, щоб одного дня до Вас завітало СБУ та запросило на 15 років за екстремізм, тому що колись Ви лайкнули пост "геть наркомана!"?
І взагалі у Вас німецьке VPN та англійськи букви, ну дуже підозріло. Шпіон, мабуть?
З привітними усмішками, з бредом-салтом на американському рушникові...