США приветствуют новый пакет помощи Украине от ЕС, - Госдепартамент США

США приветствуют пакет помощи Украине от ЕС и надеются принять свой собственный.

Как информириует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента Метью Миллер.

"Мы приветствуем постоянную поддержку наших европейских союзников и партнеров, которую они оказывают Украине, когда она защищается от агрессии России", – заявил чиновник.

Миллер подчеркнул, что такое решение европейских стран в очередной раз подчеркивает, что Украине помогает целая коалиция союзников и партнеров по всему миру. Он подчеркнул, что ЕС предоставил даже большую невоенную финансовую поддержку Украине, чем США – 110 миллиардов против 75.

Спикер также надеется, что американский Конгресс вскоре примет дополнительное финансирование для Украины, которое пригласил президент Байден.

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"Важно, чтобы Конгресс США действовал как можно быстрее для продвижения интересов нашей национальной безопасности и помог Украине защитить себя и обеспечить свое будущее", - заявил представитель Госдепа.