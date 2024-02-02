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США приветствуют новый пакет помощи Украине от ЕС, - Госдепартамент США

міллер

США приветствуют пакет помощи Украине от ЕС и надеются принять свой собственный.

Как информириует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента Метью Миллер.

"Мы приветствуем постоянную поддержку наших европейских союзников и партнеров, которую они оказывают Украине, когда она защищается от агрессии России", – заявил чиновник.

Миллер подчеркнул, что такое решение европейских стран в очередной раз подчеркивает, что Украине помогает целая коалиция союзников и партнеров по всему миру. Он подчеркнул, что ЕС предоставил даже большую невоенную финансовую поддержку Украине, чем США – 110 миллиардов против 75.

Спикер также надеется, что американский Конгресс вскоре примет дополнительное финансирование для Украины, которое пригласил президент Байден.

Также читайте: Если Россия хочет демилитаризации Украины, то она для начала должна вывести своих военных, - Госдеп о заявлении Путина о демилитаризированной зоне

"Важно, чтобы Конгресс США действовал как можно быстрее для продвижения интересов нашей национальной безопасности и помог Украине защитить себя и обеспечить свое будущее", - заявил представитель Госдепа.

Автор: 

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Hовий пакет для України не вдається через політичні суперечки між демократами та республіканцями в Конгресі.

На фоні блокування виділення грошей США подальша затримка з виділенням грошей ЄС могла призвести до серйозних проблем в Україні - відсутності зарплат, пенсій та інших критичних витрат.

Нове опитування CNN, проведене SSRS, показує, що Трамп випереджає президента Джо Байдена. Загалом 49% зареєстрованих виборців кажуть, що підтримали б Трампа, якби вибори між ними відбулися сьогодні, тоді як 45% підтримують Байдена, а 5% кажуть, що проголосували б за когось іншого. Серед республіканців і прихильників республіканців рейтинг прихильності Хейлі значно відстає від рейтингу Трампа: 31% позитивно ставляться до Хейлі, порівняно з 71%, які позитивно ставляться до Трампа.
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02.02.2024 06:45 Ответить
І ніколи не примуть, забудьте.
Опитування трохи лагає в часі, зараз ситуація ще погіршилась через те, що Байден проковтнув вбивство трьох американських військових Іраном. Ну сереться дід ескалацій з ядерними державами, що тут поробиш, може скоро Бернса зашле підписати якийсь сепаратний папірець.
За Хейлі готови проголосувати навіть деякі з тих, хто звичайно голодує за демів, але вона ніколи не виграє праймеріз у (живого) Трампа. Щоб реднеки проголосували за "бабу"? Та не дочекаєтесь.
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02.02.2024 07:53 Ответить
Так колись казали, що в Україну не будуть вкладати гроші - а вклали вже 80 млрлд, казали, що США ніколи не надасть летальну зброю, що Європа не погодиться закупляти снаряди для України - а надали вже сотні тисяч. Розганяй далі зраду із японського серверу
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02.02.2024 09:33 Ответить
https://www.mof.gov.ua/uk/news/ukraines_state_budget_financing_since_the_beginning_of_the_full-scale_war-3435 Фінансування бюджету за 2022-2023
2023 рік - 42.4млрд, з яких більше половини десь 26млрд це кредити, котрі потрібно віддавати

вчорашне рішення на 50млрд - 33млрд кредит, 17млрд за рахунок процентів заморожених російських коштів.
тобто ЄС це нічого не коштує, заплатить Україна та росія, а ЄС отримає ще 4 роки життя,
фактично до наступних виборів, а потім хай нові політики вирішують долю України

якщо б вони, давали не кредити, а будували наприклад заводи, та володіли ними - тоді це було б вкладення.
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02.02.2024 11:16 Ответить
у тєбя ус атклєілса: китайський ієрогліф з японського vpn ?
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02.02.2024 11:15 Ответить
Вітаю, Ви перший.
І шо? Ви не забули, хто у нас при владі? Хочете, щоб одного дня до Вас завітало СБУ та запросило на 15 років за екстремізм, тому що колись Ви лайкнули пост "геть наркомана!"?
І взагалі у Вас німецьке VPN та англійськи букви, ну дуже підозріло. Шпіон, мабуть?
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02.02.2024 11:28 Ответить
Поки що не вдається, але боротьба у США триває.
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02.02.2024 09:30 Ответить
США привітали новий пакет допомоги Україні

З привітними усмішками, з бредом-салтом на американському рушникові...
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02.02.2024 07:56 Ответить
 
 