На Кіровоградщині росіяни атакували дронами об’єкт інфраструктури, спалахнула пожежа

Російські загарбники атакували "шахедами" південні та центральні регіони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Зазначається, що вночі росіяни атакували "шахедами" південні та центральні регіони України. Бойова робота підрозділів ППО тривала близько 6 годин.

"5 БпЛА влучно знищено в нашій зоні відповідальності: З на Кіровоградщині та 2 на Херсонщині", - йдеться в повідомленні.

Попри роботу ППО, ворогу вдалось поцілити в інфраструктурний об'єкт Кіровоградської області.

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В ефірі телемарафону речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що внаслідок влучання люди не постраждали.

Вона наголосила, що ворог б'є по тих регіонах, які можуть підтримувати прифронтові території.

"Характерною ознакою сьогоднішньої атаки було те, що росіяни спрямували "Шахеди" на прифронтові території. Зокрема, у Херсонській області було збито два дрони", - наголосила Гуменюк.

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