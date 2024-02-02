На лівому березі Дніпра кількість ворожого угруповання становить понад 70 тисяч осіб, - ОК "Південь"

На лівому березі Дніпра кількість російської армії оцінюється у понад 70 тисяч особового складу і сотні одиниць ворожого озброєння та техніки.

Про це в ефірі телемарафону сказала керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

"Вороже угруповання, що намагається відкинути Сили оборони з лівого берега, постійно змінюється у кількісному та якісному складі. Тому що, потерпаючи від невдалих штурмових дій, вони втрачають у кожній штурмовій групі до 70% особового складу. І підрозділи змушені постійно маневрувати й перекидатися на різні напрямки. Загальне угруповання ворога на лівому березі оцінюється у понад 70 тисяч особового складу і сотні одиниць озброєння та техніки", - зазначила вона.

За словами Гуменюка, не всі окупанти зосереджені вздовж лінії фронту, вони перебувають і в тилу, звідки підтягуються як додатковий ресурс.

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Речниця також повідомила, що обстановка на лівому березі дуже складна, зокрема у тому, що динаміка ворожих штурмів виснажує.

"Якщо позаминулої доби це було лише три спроби штурмових дій, то минулої вони активізувалися до 13 таких спроб", - зауважила вона.

Гуменюк зазначила, що незмінною залишається традиція невикористання ворогом бронетехніки.

"Росіяни усвідомлюють, що той період часу, який ми утримуємо ці плацдарми та працюємо над їх розширенням, очевидно спрямований на їх подальше укріплення і наше просування. Вони намагаються нам перешкоджати в цьому, а ми робимо свою роботу", - додала речниця ОК "Південь".

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