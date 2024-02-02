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На лівому березі Дніпра кількість ворожого угруповання становить понад 70 тисяч осіб, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ворог,кацап,русня,орк

На лівому березі Дніпра кількість російської армії оцінюється у понад 70 тисяч особового складу і сотні одиниць ворожого озброєння та техніки.

Про це в ефірі телемарафону сказала керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

"Вороже угруповання, що намагається відкинути Сили оборони з лівого берега, постійно змінюється у кількісному та якісному складі. Тому що, потерпаючи від невдалих штурмових дій, вони втрачають у кожній штурмовій групі до 70% особового складу. І підрозділи змушені постійно маневрувати й перекидатися на різні напрямки. Загальне угруповання ворога на лівому березі оцінюється у понад 70 тисяч особового складу і сотні одиниць озброєння та техніки", - зазначила вона.

За словами Гуменюка, не всі окупанти зосереджені вздовж лінії фронту, вони перебувають і в тилу, звідки підтягуються як додатковий ресурс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ не припиняє енергетичного терору, об’єкти критичної інфраструктури України залишаються для ворога пріоритетом, - ОК "Південь"

Речниця також повідомила, що обстановка на лівому березі дуже складна, зокрема у тому, що динаміка ворожих штурмів виснажує.

"Якщо позаминулої доби це було лише три спроби штурмових дій, то минулої вони активізувалися до 13 таких спроб", - зауважила вона.

Гуменюк зазначила, що незмінною залишається традиція невикористання ворогом бронетехніки.

"Росіяни усвідомлюють, що той період часу, який ми утримуємо ці плацдарми та працюємо над їх розширенням, очевидно спрямований на їх подальше укріплення і наше просування. Вони намагаються нам перешкоджати в цьому, а ми робимо свою роботу", - додала речниця ОК "Південь".

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Про які технологічні засоби тут може йти мова?Ну хіба розвідати де сидять і крити по них всім чим є.
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02.02.2024 09:31 Відповісти
Скоріш за все вони не "сидять".
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02.02.2024 09:45 Відповісти
Частково таки сидять,повиривали нори і час від часу лізуть.
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02.02.2024 09:46 Відповісти
випилювати дронами це біосміття , і настане час коли посиплеться цей колос на глиняних ніжках
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02.02.2024 09:32 Відповісти
а де інші 430 тис?
казали ж, їх тут 500 тис.
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02.02.2024 09:35 Відповісти
100500 тисяч тобі далі скажуть
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02.02.2024 09:37 Відповісти
Йому можна казати що завгодно, він усе одне не здатний зрозуміти, що йому сказали. Десь 430 тис загубив, клоун...
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02.02.2024 09:47 Відповісти
Гриша, де "тут"? Може ти просто дупля не відбиваєш, про яку ділянку мова?
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02.02.2024 09:43 Відповісти
про яку?
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02.02.2024 09:59 Відповісти
За словами Гуменюка, ......

Якщо це жінка, то має бути - за словами Гуменюк.
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02.02.2024 09:42 Відповісти
А як рахується (лівий берег Дніпра)? Лівий берег тягнеться від Херсона до кінця Київського водосховища.
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02.02.2024 10:10 Відповісти
 
 