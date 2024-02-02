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Удар по Кривому Рогу: на поверхню підняли всіх 113 шахтарів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Кривому Розі підняли на поверхню всіх 113 шахтарів, які через удар РФ опинились під землею.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Всі 113 шахтарів на поверхні. Дякую гірничорятувальникам, ДСНС, керівництву та трудовим колективам КЖРК та Арселор", - йдетсья в повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок нічної атаки в Кривому Розі подекуди вимкнулися електрика та водопровід. В НЕК "Укренерго" повідомили про пошкодження однієї з підстанцій.
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Будь ласка, зачекайте...
Тобто,до удара кацапів ,шахтарі були на поверхні?
Ох вже ці репорДери!