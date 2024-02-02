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Удар по Кривому Рогу: на поверхню підняли всіх 113 шахтарів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шахтарі

У Кривому Розі підняли на поверхню всіх 113 шахтарів, які через удар РФ опинились під землею.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Всі 113 шахтарів на поверхні. Дякую гірничорятувальникам, ДСНС, керівництву та трудовим колективам КЖРК та Арселор", - йдетсья в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки в Кривому Розі подекуди вимкнулися електрика та водопровід.  В НЕК "Укренерго" повідомили про пошкодження однієї з підстанцій.

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Автор: Марина Макєєва
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"У Кривому Розі підняли на поверхню всіх 113 шахтарів,які через удар РФ опинились під землею."
Тобто,до удара кацапів ,шахтарі були на поверхні?
Ох вже ці репорДери!
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02.02.2024 12:55 Відповісти
Шахтарі під землю спускаються кожного дня , навіть ще тоді , коли війни не було . А через удар рефе вони не могли піднятись на поверхню .
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02.02.2024 14:01 Відповісти
 
 