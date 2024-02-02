Росія не надала доказів на підтвердження своїх заяв щодо аварії Іл-76, - США в ОБСЄ

Росія не надала жодних доказів на підтвердження своїх заяв щодо авіакатастрофи Іл-76 24 січня в Бєлгородській області.

Про це політичний радник місії США при ОБСЄ Ерін Вебстер-Мейн заявила начерговому засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Варто зазначити, що Росія несе повну відповідальність за кожну смерть у цій війні. РФ вторглася на територію мирного сусіда і несе відповідальність за продовження щоденних атак на Україну. Ми б не обговорювали цю авіакатастрофу, якби Росія не вторглася в Україну, і всупереч заявам, зробленим щойно Російською Федерацією, відповідальність за припинення цього конфлікту лежить на РФ", - прокоментувала американська дипломатка падіння Іл-76 в Бєлгородській області.

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Вона наголосила на тому, що російська влада не допускає вільну пресу на місце падіння літака і її непідтверджені заяви важко перевірити.

"Проблема, з якою ми всі стикаємося, полягає в тому, що катастрофа сталася на території Росії, що ускладнює незалежну перевірку того, що сталося. Як відомо, Росія не дозволяє вільну пресу і незалежні репортажі, і тому її заяви важко, якщо взагалі можливо, підтвердити. Росія також не надала жодних доказів на підтвердження своїх заяв", - заявила Вебстер-Мейн.

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Вона нагадала, що "кожного дня, включно з сьогоднішнім днем, російські офіційні особи намагаються поширювати дезінформацію про свою війну проти України". "Ми всі повинні пам'ятати про це, розглядаючи заяви Російської Федерації", - додала представниця місії США в ОБСЄ.

Падіння Іл-76 у Бєлгородській області РФ

24 січня у Бєлгородській області РФ розбився літак Іл-76, який використовують для перевезення техніки й десанту.

Російські ЗМІ повідомили, що на борту літака перебували головним чином українські військовополонені, всі загинули.

ГУР Міноборони підтвердив інформацію, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Пізніше представник ГУР Андрій Юсов уточнив, що цей обмін мав бути найбільшим за весь час з моменту повномасштабного російського вторгнення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні ситуації з літаком та обміном полонених.

СБУ відкрила провадження за фактом падіння Іл-76 в Бєлгородській області.

Ані ООН, ані США не можуть встановити, чи були на борту літака українські військовополонені.