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Росія не надала доказів на підтвердження своїх заяв щодо аварії Іл-76, - США в ОБСЄ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

іл-76

Росія не надала жодних доказів на підтвердження своїх заяв щодо авіакатастрофи Іл-76 24 січня в Бєлгородській області.

Про це політичний радник місії США при ОБСЄ Ерін Вебстер-Мейн заявила начерговому засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Варто зазначити, що Росія несе повну відповідальність за кожну смерть у цій війні. РФ вторглася на територію мирного сусіда і несе відповідальність за продовження щоденних атак на Україну. Ми б не обговорювали цю авіакатастрофу, якби Росія не вторглася в Україну, і всупереч заявам, зробленим щойно Російською Федерацією, відповідальність за припинення цього конфлікту лежить на РФ", - прокоментувала американська дипломатка падіння Іл-76 в Бєлгородській області.

Читайте: Падіння Іл-76: Україна просила повернути тіла. Росія на це не йде, - ГУР

Вона наголосила на тому, що російська влада не допускає вільну пресу на місце падіння літака і її непідтверджені заяви важко перевірити.

"Проблема, з якою ми всі стикаємося, полягає в тому, що катастрофа сталася на території Росії, що ускладнює незалежну перевірку того, що сталося. Як відомо, Росія не дозволяє вільну пресу і незалежні репортажі, і тому її заяви важко, якщо взагалі можливо, підтвердити. Росія також не надала жодних доказів на підтвердження своїх заяв", - заявила Вебстер-Мейн.

Також читайте: Лубінець про падіння Іл-76 в РФ: Червоний Хрест не вимагає нічого від росіян

Вона нагадала, що "кожного дня, включно з сьогоднішнім днем, російські офіційні особи намагаються поширювати дезінформацію про свою війну проти України". "Ми всі повинні пам'ятати про це, розглядаючи заяви Російської Федерації", - додала представниця місії США в ОБСЄ.

Падіння Іл-76 у Бєлгородській області РФ

24 січня у Бєлгородській області РФ розбився літак Іл-76, який використовують для перевезення техніки й десанту.

Російські ЗМІ повідомили, що на борту літака перебували головним чином українські військовополонені, всі загинули.

ГУР Міноборони підтвердив інформацію, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Пізніше представник ГУР Андрій Юсов уточнив, що цей обмін мав бути найбільшим за весь час з моменту повномасштабного російського вторгнення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні ситуації з літаком та обміном полонених.

СБУ відкрила провадження за фактом падіння Іл-76 в Бєлгородській області.

Ані ООН, ані США не можуть встановити, чи були на борту літака українські військовополонені.

Автор: Ольга Лузан
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сосія нічого не буде надавати, надати таке фсб соже і сфабрикує але це не дегко і буде позор знову на все оон , вони просто кинули кістку а ви біситесь
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02.02.2024 10:55 Відповісти
Але багато хто буде вірити RT і анонімним ТГ-каналам, що розповідають про полонених в літаку.
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02.02.2024 10:56 Відповісти
Особливо, коли вони все ж зроблять мультик з відредагованими знімками з супутника. Фейки, що вони роблять хоч і не бездоганні, але все ж стають краще, ніж навіть рік тому (не кажу вже про 8-10 років тому). До того ж вони будуть завалювати кількістю. І вакуум, що виникає через мовчання української влади, буде заповнюваться отим рашистським лайном.
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02.02.2024 11:19 Відповісти
Якось наші не дуже коректно себе поводять.
Мабуть, немає впевненості, чи живі ще ті, з переліку симоньянші.
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02.02.2024 11:27 Відповісти
А які ще докази? Літак гримнувся, знайшли кілька тіл екіпажу.
Все! Все інше ''кацапська водичка''!
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02.02.2024 11:20 Відповісти
ясне діло , якщо підари скажуть що їм завалили літак повний зброї то навіть такі амеби як кацапи завиють вовком
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02.02.2024 11:23 Відповісти
Треба офіційну заяву про видачу тіл для поховання (краще від Зєлі). Це багато що прояснить. Пєсков каже, що не знають про таку заяву України (про неї Юсов щось казав).
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02.02.2024 11:50 Відповісти
...коммент:все,что сказано мокшанскими,ЛОЖЬ.Фактов нету,списки с потолка....смотрите в тырнете фотки со спутника...
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02.02.2024 13:11 Відповісти
 
 