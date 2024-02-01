Лубінець про падіння Іл-76 в РФ: Червоний Хрест не вимагає нічого від росіян

Немає підстав вважати, що на борту російського літака Іл-76, який впав під Бєлгородом 24 січня, були українські військовополонені, Росія не допускає до розслідування міжнародних експертів.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів у інтерв'ю для видання Голос Америки, передає Цензор.НЕТ.

"У мене немає підстав вважати, що на борту перебували українські військовополонені, як і немає аргументів заперечувати це. Ми вимагаємо міжнародного розслідування.

Щодо тіл військовополонених: якщо б вони реально були на борту – вони б точно були поряд з уламками, і Росія б це використовувала. Цього не сталося – отже не було що показувати, напевно.

Я відчуваю дежавю – один в один співпадіння з трагедією в Оленівці. Знову спроба запустити інформаційну кампанію проти нашої держави з використанням військовополонених.

Це не перша і не остання інформаційна кампанія, яку запускають росіяни. Я роблю припущення, що ця катастрофа мала на меті дискредитувати військову допомогу, яку отримує Україна", - розповів він.

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Омбудсмен наголосив, що після інформації про авіакатастрофу Іл-76 написав офіційний лист до МКЧХ, сподіваючись отримати відповідь стосовно українських полонених, але її немає.

Лубінець розповів, що за правилами, коли росіяни беруть когось у полон, то повинні інформувати про це представників МКЧХ, а ті своєю чергою мають провести опитування, зафіксувати медичний стан, якщо є поранення — якого ступеню важкості.

Після цього МКЧХ сповіщає спеціальний центр у Женеві, а той повідомляє в Україні родичам та в Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Водночас, за його словами, російська сторона, коли вирішує когось підтвердити, просто надає списки.

За інформацією омбудсмена, російська сторона не надає можливості фізичного доступу, а МКЧХ цей доступ не вимагає.

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"Для отримання інформації нам треба бажання російської сторони її надавати або бажання міжнародних партнерів тиснути на російську сторону і вимагати від них пояснень та допуску до наших громадян, які знаходяться в полоні.

На жаль, я постійно фіксую факти, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не виконує свій мандат, не вимагає нічого від росіян.

Я дуже сподіваюсь, що перебуваючи тут у США, в країні, яка є найбільшим донором МКЧХ, нам вдасться спонукати представників Сполучених Штатів до спілкування з представниками Червоного Хреста.

Якщо в світі діє тільки одна організація з унікальним мандатом захисту прав військовополонених, то ми очікуємо саме від цієї організації максимально швидкої ефективної реакції.

Від мене реакція була миттєва – я написав офіційний лист, я сподівався, що буде така ж швидка відповідь з боку міжнародної організації. На жаль, її немає", - розповів Лубінець.

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Лубінець наголосив на абсурдності ситуації: Росія є постійним членом Ради Безпеки ООН, але "свідомо відкрито порушує всі норми статуту ООН і Женевських конвенцій".

Омбудсмен згадав ситуацію з Оленівкою, де були вбиті українські військовополонені: він 5 місяців намагався зустрітися з моніторинговою місією ООН, щоб надати докази України, але з ним так і не зустрілися, а потім "без жодних пояснень асистент генерального секретаря вийшов на прес-конференцію і заявив, що вони закривають місію". На пряме запитання журналіста, чи це через те, що росіяни не допустили представників ООН до Оленівки, відповідь була "без коментарів".

"Чи буде така ж реакція на випадок з Іл-76? Напевно. Але ми будемо продовжувати вимагати, щоб саме міжнародна спільнота брала участь в розслідуванні. Це показує нашу відкритість – ми не боїмось проводити розслідування, ми вимагаємо його провести.

Що будуть робити росіяни? На мій погляд, нікого не допустять, все сховають, скажуть, що в усьому винна Україна і продовжуватимуть мантру про відповідальність України за вбивства громадян України без жодних доказів", - зазначив Лубінець.

Падіння Іл-76 у Бєлгородській області РФ

24 січня у Бєлгородській області РФ розбився літак Іл-76, який використовують для перевезення техніки й десанту.

Російські ЗМІ повідомили, що на борту літака перебували головним чином українські військовополонені, всі загинули.

ГУР Міноборони підтвердив інформацію, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Пізніше представник ГУР Андрій Юсов уточнив, що цей обмін мав бути найбільшим за весь час з моменту повномасштабного російського вторгнення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні ситуації з літаком та обміном полонених.

СБУ відкрила провадження за фактом падіння Іл-76 в Бєлгородській області.

Ані ООН, ані США не можуть встановити, чи були на борту літака українські військовополонені.