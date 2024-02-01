Місце падіння російського Іл-76 у Бєлгородській області РФ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

ЗМІ оприлюднили перші супутникові фото з місця падіння російського Іл-76 у Бєлгородській області РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні світлини оприлюднили "Схеми".

"На супутникових знімках Planet Labs за 31 січня видно місце падіння російського військово-транспортного літака Іл-76. Слід, який залишив літак при падінні, простягається приблизно на 500 метрів. Борт впав 24 січня цього року біля села Яблоново у Бєлгородській області РФ", - пишуть журналісти.





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Падіння Іл-76 у Бєлгородській області РФ

24 січня у Бєлгородській області РФ розбився літак Іл-76, який використовують для перевезення техніки й десанту.

Російські ЗМІ повідомили, що на борту літака перебували головним чином українські військовополонені, всі загинули.

ГУР Міноборони підтвердив інформацію, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Пізніше представник ГУР Андрій Юсов уточнив, що цей обмін мав бути найбільшим за весь час з моменту повномасштабного російського вторгнення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні ситуації з літаком та обміном полонених.

СБУ відкрила провадження за фактом падіння Іл-76 в Бєлгородській області.

Ані ООН, ані США не можуть встановити, чи були на борту літака українські військовополонені.

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