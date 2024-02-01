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Новини Фото Війна
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Місце падіння російського Іл-76 у Бєлгородській області РФ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

ЗМІ оприлюднили перші супутникові фото з місця падіння російського Іл-76 у Бєлгородській області РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні світлини оприлюднили "Схеми".

"На супутникових знімках Planet Labs за 31 січня видно місце падіння російського військово-транспортного літака Іл-76. Слід, який залишив літак при падінні, простягається приблизно на 500 метрів. Борт впав 24 січня цього року біля села Яблоново у Бєлгородській області РФ", - пишуть журналісти.

Супутникові фото з місця падіння Іл-76
Супутникові фото з місця падіння Іл-76

Також читайте: Якщо в катастрофі літака Іл-76 справді загинули українські полонені, РФ має повернути їхні тіла Україні, - МКЧХ

Падіння Іл-76 у Бєлгородській області РФ

24 січня у Бєлгородській області РФ розбився літак Іл-76, який використовують для перевезення техніки й десанту.

Російські ЗМІ повідомили, що на борту літака перебували головним чином українські військовополонені, всі загинули.

ГУР Міноборони підтвердив інформацію, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Пізніше представник ГУР Андрій Юсов уточнив, що цей обмін мав бути найбільшим за весь час з моменту повномасштабного російського вторгнення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні ситуації з літаком та обміном полонених.

СБУ відкрила провадження за фактом падіння Іл-76 в Бєлгородській області.

Ані ООН, ані США не можуть встановити, чи були на борту літака українські військовополонені.

Читайте: Жодна з сторін не може достеменно відповісти що сталося, - Буданов про падіння Іл-76 в Росії

Автор: 

росія (65191) літак (2903)


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Топ коментарі
+27
Пишут что фото с Бельбека, вчера.
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01.02.2024 12:25
+16
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01.02.2024 13:12
+15
Кацапчики ниють, що летіло 4 пакети по 6 штук у кожному. Прилетіли не всі, але один Су-30 (чи -27) знищено прямим влучанням.

Навіть якщо один літак дезінтегрувався, а не три -- все одно добре!👍
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01.02.2024 12:41
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Пишут что фото с Бельбека, вчера.
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01.02.2024 12:25 Відповісти
Кацапчики ниють, що летіло 4 пакети по 6 штук у кожному. Прилетіли не всі, але один Су-30 (чи -27) знищено прямим влучанням.

Навіть якщо один літак дезінтегрувався, а не три -- все одно добре!👍
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01.02.2024 12:41 Відповісти
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01.02.2024 13:12 Відповісти
👍👍👍👍👍
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01.02.2024 14:27 Відповісти
Кабина с 5 свинособаками отлетела раньше. Здесь за следом от кормы ещё несколько трупов. Понятно, что это не "65 пленных + 3 сопровождающих". Тогда сколько их и чьи?
И где Герасимов со своей мумой?
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01.02.2024 13:15 Відповісти
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01.02.2024 13:16 Відповісти
У Ген. Герасимова и есть по прозвище "Му Му".
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01.02.2024 21:16 Відповісти
шото его не видно.... болеет?
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01.02.2024 14:27 Відповісти
Мабуть діарея...
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01.02.2024 14:44 Відповісти
Добре видно, шо декілька темнх плям на снігу, це пошуковці і рятувальники, які ходять по полю. Так що немає там ніяких 65+3 тіл загиблих. Тіла членів екіпажу видно чітко.
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01.02.2024 23:33 Відповісти
Свинособаки из экипажа катапультировались ранее вместе с кабиной и лежали в 800 м от остальных обломков, которые изображены на этом фото.
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02.02.2024 08:03 Відповісти
Дивлячись з напрямку падіння - він напевно летів з Бєлгороду, а не туди!!
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01.02.2024 13:22 Відповісти
Остатки ракеты которой сбили ИЛ-76:

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01.02.2024 14:59 Відповісти
Ага, віремо...
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01.02.2024 15:23 Відповісти
Это они так утверждают.. )
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01.02.2024 15:54 Відповісти
Чтоб вы понимали, максимальная дальность зенитной ракеты комплекса Стрела10 (как известно самое лучшее в мире оружие - савецкае ), который приблизительно по калибру похож на то, что на фото, составляет 5 км. А то, что летит подальше, например тот же Бук - 25км. Но вот калибр ракеты уже 400мм!!!!
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01.02.2024 15:42 Відповісти
А это "они" выложили и утверждают что этим грохнули ИЛ-76..
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01.02.2024 15:53 Відповісти
РФ утверждает, что сбили ракетой MIM-104A Patriot. У нее калибр 410мм, а то что на фото, судя по доскам паллеты 120-150мм
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01.02.2024 17:55 Відповісти
Да всё может быть, это просто они утверждали что собрали эти куски на поле куда упал самолет.. )
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01.02.2024 19:23 Відповісти
Это и есть бред сивой кобылы , вы все видели корпус этого ИЛ-76 , весь в дырках, как и ИЛ,а подбитого над Азовском море . Со стороны Украины далеко для "с-300" и для "бука "тоже . А Патриот одиночная болванка - снаряд , так кто наделал столько дыр ? Если сбили Патриотом ,ктото взорвалось внутри (снаряды с-300 или для Бука ) и правильно ... сопровождали 3 бойцы и экипаж самалета ИЛ-76 . И людей больше небыло . В местныий морг привезли 5- трупов ! ! ! ,а 3 сопровождающихся испарилис с грузом.
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01.02.2024 21:34 Відповісти
 
 