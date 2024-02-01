Место падения российского Ил-76 в Белгородской области РФ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

СМИ обнародовали первые спутниковые фото с места падения российского Ил-76 в Белгородской области РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие фотографии обнародовали "Схеми".

"На спутниковых снимках Planet Labs за 31 января видно место падения российского военно-транспортного самолета Ил-76. След, оставленный самолетом при падении, простирается примерно на 500 метров. Борт упал 24 января этого года около села Яблоново в Белгородской области РФ", – пишут журналисты.





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Падение Ил-76 в Белгородской области РФ

24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, используемый для перевозки техники и десанта.

Российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились главным образом украинские военнопленные, все погибли.

ГУР Минобороны подтвердило информацию, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Позже представитель ГУР Андрей Юсов уточнил, что этот обмен должен быть самым большим за все время с момента полномасштабного российского вторжения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации с самолетом и обменом пленных.

СБУ открыла производство по факту падения Ил-76 в Белгородской области.

Ни ООН, ни США не могут установить, были ли на борту самолета украинские военнопленные.

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