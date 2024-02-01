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Новости Фото Война
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Место падения российского Ил-76 в Белгородской области РФ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

СМИ обнародовали первые спутниковые фото с места падения российского Ил-76 в Белгородской области РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие фотографии обнародовали "Схеми".

"На спутниковых снимках Planet Labs за 31 января видно место падения российского военно-транспортного самолета Ил-76. След, оставленный самолетом при падении, простирается примерно на 500 метров. Борт упал 24 января этого года около села Яблоново в Белгородской области РФ", – пишут журналисты.

Супутникові фото з місця падіння Іл-76
Супутникові фото з місця падіння Іл-76

Читайте также: Если в крушении самолета Ил-76 действительно погибли украинские пленные, РФ должна вернуть их тела Украине, - МККК

Падение Ил-76 в Белгородской области РФ

24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, используемый для перевозки техники и десанта.

Российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились главным образом украинские военнопленные, все погибли.

ГУР Минобороны подтвердило информацию, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Позже представитель ГУР Андрей Юсов уточнил, что этот обмен должен быть самым большим за все время с момента полномасштабного российского вторжения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации с самолетом и обменом пленных.

СБУ открыла производство по факту падения Ил-76 в Белгородской области.

Ни ООН, ни США не могут установить, были ли на борту самолета украинские военнопленные.

Также читайте: Ни одна из сторон не может точно ответить, что произошло, - Буданов о падении Ил-76 в России

Автор: 

россия (95515) самолет (3591)


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Топ комментарии
+27
Пишут что фото с Бельбека, вчера.
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01.02.2024 12:25
+16
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01.02.2024 13:12
+15
Кацапчики ниють, що летіло 4 пакети по 6 штук у кожному. Прилетіли не всі, але один Су-30 (чи -27) знищено прямим влучанням.

Навіть якщо один літак дезінтегрувався, а не три -- все одно добре!👍
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01.02.2024 12:41
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Пишут что фото с Бельбека, вчера.
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01.02.2024 12:25 Ответить
Кацапчики ниють, що летіло 4 пакети по 6 штук у кожному. Прилетіли не всі, але один Су-30 (чи -27) знищено прямим влучанням.

Навіть якщо один літак дезінтегрувався, а не три -- все одно добре!👍
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01.02.2024 12:41 Ответить
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01.02.2024 13:12 Ответить
👍👍👍👍👍
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01.02.2024 14:27 Ответить
Кабина с 5 свинособаками отлетела раньше. Здесь за следом от кормы ещё несколько трупов. Понятно, что это не "65 пленных + 3 сопровождающих". Тогда сколько их и чьи?
И где Герасимов со своей мумой?
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01.02.2024 13:15 Ответить
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01.02.2024 13:16 Ответить
У Ген. Герасимова и есть по прозвище "Му Му".
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01.02.2024 21:16 Ответить
шото его не видно.... болеет?
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01.02.2024 14:27 Ответить
Мабуть діарея...
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01.02.2024 14:44 Ответить
Добре видно, шо декілька темнх плям на снігу, це пошуковці і рятувальники, які ходять по полю. Так що немає там ніяких 65+3 тіл загиблих. Тіла членів екіпажу видно чітко.
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01.02.2024 23:33 Ответить
Свинособаки из экипажа катапультировались ранее вместе с кабиной и лежали в 800 м от остальных обломков, которые изображены на этом фото.
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02.02.2024 08:03 Ответить
Дивлячись з напрямку падіння - він напевно летів з Бєлгороду, а не туди!!
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01.02.2024 13:22 Ответить
Остатки ракеты которой сбили ИЛ-76:

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01.02.2024 14:59 Ответить
Ага, віремо...
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01.02.2024 15:23 Ответить
Это они так утверждают.. )
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01.02.2024 15:54 Ответить
Чтоб вы понимали, максимальная дальность зенитной ракеты комплекса Стрела10 (как известно самое лучшее в мире оружие - савецкае ), который приблизительно по калибру похож на то, что на фото, составляет 5 км. А то, что летит подальше, например тот же Бук - 25км. Но вот калибр ракеты уже 400мм!!!!
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01.02.2024 15:42 Ответить
А это "они" выложили и утверждают что этим грохнули ИЛ-76..
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01.02.2024 15:53 Ответить
РФ утверждает, что сбили ракетой MIM-104A Patriot. У нее калибр 410мм, а то что на фото, судя по доскам паллеты 120-150мм
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01.02.2024 17:55 Ответить
Да всё может быть, это просто они утверждали что собрали эти куски на поле куда упал самолет.. )
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01.02.2024 19:23 Ответить
Это и есть бред сивой кобылы , вы все видели корпус этого ИЛ-76 , весь в дырках, как и ИЛ,а подбитого над Азовском море . Со стороны Украины далеко для "с-300" и для "бука "тоже . А Патриот одиночная болванка - снаряд , так кто наделал столько дыр ? Если сбили Патриотом ,ктото взорвалось внутри (снаряды с-300 или для Бука ) и правильно ... сопровождали 3 бойцы и экипаж самалета ИЛ-76 . И людей больше небыло . В местныий морг привезли 5- трупов ! ! ! ,а 3 сопровождающихся испарилис с грузом.
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01.02.2024 21:34 Ответить
 
 