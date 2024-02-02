Падіння Іл-76: Україна просила повернути тіла. Росія на це не йде, - ГУР
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Україна зверталася до Росії щодо повернення тіл українських військовополонених, які нібито загинули внаслідок падіння в Бєлгородській області літака Іл-76. Росія поки не реагує на ці запити.
Про це в ефірі телемарафону повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Він розповів що обмін військовополоненими 31 січня став "майже завершенням" зірваної операції у день інциденту з Іл-76. За його словами, у межах обміну додому повернулись українці, яких мали обміняти 24 січня.
За винятком 65 людей зі списку, який оприлюднили підконтрольні Кремлю пропагандисти РФ.
Юсов наголосив, що в Україні статус цих 65 воїнів, яких росіяни оголосили загиблими, не змінювався - вони досі вважаються військовополоненими.
"Щодо інформації про загибель - так, Україна зверталась і продовжує звертатись щодо передачі тіл. Поки що російська сторона на це не йде.
Тому залишається актуальною вимога нашої держави про проведення неупередженого міжнародного розслідування щодо не лише обставин падіння літака Іл-76, а щодо з'ясування, що ж насправді перебувало всередині - чи були там люди, чи боєкомплект, хто там був, окрім екіпажу. Наразі Росія не підтвердила процес, що стосується міжнародного відкритого розслідування", - сказав Юсов.
Падіння Іл-76 у Бєлгородській області РФ
24 січня у Бєлгородській області РФ розбився літак Іл-76, який використовують для перевезення техніки й десанту.
Російські ЗМІ повідомили, що на борту літака перебували головним чином українські військовополонені, всі загинули.
ГУР Міноборони підтвердив інформацію, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Пізніше представник ГУР Андрій Юсов уточнив, що цей обмін мав бути найбільшим за весь час з моменту повномасштабного російського вторгнення.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні ситуації з літаком та обміном полонених.
СБУ відкрила провадження за фактом падіння Іл-76 в Бєлгородській області.
Ані ООН, ані США не можуть встановити, чи були на борту літака українські військовополонені.
Будь ласка, зачекайте...
Певно вже зв'язуються з рідними тих, чиї прізвища опубліковані, та розповідають, що це Україна не хоче забирати тіла. Пропонують отримати їх за посередництва "трєтьіх стран", на кшталт Угорщини або БРСР.
На них і буде направлена операція "ваші ЗСУ убілі своіх, а тєпєрь нє хотят, чтоби всплилі доказатєльства".
Проблема в тому, що факт - в руках русні.
Як його можна підтвердити або спростувати без участі русні?
Немає доказів, що полонені там були. Але немає і доказів, що їх там не було.
Їх там могло бути не 60+, а набагато менше. У якості "живого щита" для БК.
Як використати цю ситуацію на користь України?
Бо товаріщєй напевно вчили і ще такому: коли факти не на твою користь, сій сумніви, створюй невизначеність, а потім розкривай цю невизначеність на свою користь. З МН17 так діяли.
Русня цим користується на повну.
Між іншим, як зараз озвучують росЗмі по світу версію падіння ІЛ? Як пояснюють відсутність тіл? Згоріли вщент?
Не здивуюсь, якщо ФСБ зараз "обрабатує" родичів полонених до стану "дааалой Залужного!". :/
Звісно, вони з родичами працюють. Сбілі ваші, а тєпєрь нє хотят отдавать тєла. Трєбуйтє справєдлівості!
Кримінальну справу проти судді тандира,який п'яний збив на смерть нацгвардійця на блок-посту,призупинено.Там і в строки не вклалися,і ще якісь терміни юридичні,я й не вимовлю,але суть зрозуміла.
Теплий кабінет, дебелий оклад, відпустка, тандир видав матеріальну допомогу - всі б так жили....
П.С.
Це стосується не кримінальної справи, а відсторонення від судійства!
ми збили літак з нашими полоненими, чи ні?
розвідники, 100 %, знають!
то, навіщо ці ігри?
навіщо, нам брехати?
Але чи були на борту полонені, достеменно знає тільки русня.
"По словам спикера Вячеслава Володина, за дискредитацию и распространение фейков о российской армии виновные должны понести заслуженные наказания и возместить России нанесенный ущерб за счет своего имущества."
В такому випадку ,наші б розвідники та офіційні представники в перші б години ,повинні були б сказати,Так або НІ.... а не мурижити,і вичікувати... А якраз зробили навпаки,щоб люди самі здогадувались.
як така версія?
Спочатку через корупцію "проє**лі контракти з" Байрактар, тепер по F-18 Hornet... ВВС України відмовилися від австралійських F-18 Hornet, назвавши їх «сміттям, що літає». Про це пише газета Australian Financial Review. За інформацією видання, це фактично поклало край угоді щодо винищувачів. За словами оборонного підрядника, який брав участь у переговорах між обома країнами, через ці проблеми відносини стали напруженими. Прізвище ідіотів в студію!
Кураторам це не сподобалось, і вони далі команду.
Наш пілот дорожче за того борта.
Може можна було взяти на розборку, щоб переставити деякі натівські модулі на наші літаки? Наприклад, пілони для Таурусів, може і Щольц тоді заворушиться? Для тренування пілотів? Але ніт.
Навіть якщо їх неможливо використати, можна було відмовити дипломатично, а не як гопнік з кварталу.
Кластерні ********** с відмовою 3% нам тоже не потрібні, я так розумію? То давайте пішлемо цигана Байдена в дупу.
На таку дипломатичну пропозицію була такаж дипломатична відповідь.
не манипулюйте питаннями. до чого тут кластерні ********** та Байден?
Байден до того, що там відмова 3%, а дякувати треба, як за 0%. Кляти цигани.
Can an F-18 pilot fly an F-16?
Yes, almost certainly they could jump from one to the other and fly it. Most of the training involved for pilots on new aircraft is about weapons employment and emergency procedures.
Все інше до того не має відношення.
що на тому літаку були українські полонені, а вже потім писки відкривайте,
бо якщо українців на тому літаку не було, а доказів ніхто ніде не бачив,
а ви будете наполягати?
то кацапня по тому списку всіх повбиває, познущяеться над тілами вбитих
і віддасть куски тіл...
бо в тому списку пару хлопців обміняних.
дуже негарний список - розстрільний,
бо по любому сценарію вони вже не живі...
дай Боже, щє не закатованих кацапнею хлопців...
зелена нетерплячка ротом і повна відсутність мозоку - це девіз влади.