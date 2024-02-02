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військовополонені (627) літак (2015) Бєлгород (355) ГУР (86)

Падіння Іл-76: Україна просила повернути тіла. Росія на це не йде, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бєлгород

Україна зверталася до Росії щодо повернення тіл українських військовополонених, які нібито загинули внаслідок падіння в Бєлгородській області літака Іл-76. Росія поки не реагує на ці запити.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Він розповів що обмін військовополоненими 31 січня став "майже завершенням" зірваної операції у день інциденту з Іл-76. За його словами, у межах обміну додому повернулись українці, яких мали обміняти 24 січня.

За винятком 65 людей зі списку, який оприлюднили підконтрольні Кремлю пропагандисти РФ.

Дивіться: Місце падіння російського Іл-76 у Бєлгородській області РФ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Юсов наголосив, що в Україні статус цих 65 воїнів, яких росіяни оголосили загиблими, не змінювався - вони досі вважаються військовополоненими.

"Щодо інформації про загибель - так, Україна зверталась і продовжує звертатись щодо передачі тіл. Поки що російська сторона на це не йде.

Тому залишається актуальною вимога нашої держави про проведення неупередженого міжнародного розслідування щодо не лише обставин падіння літака Іл-76, а щодо з'ясування, що ж насправді перебувало всередині - чи були там люди, чи боєкомплект, хто там був, окрім екіпажу. Наразі Росія не підтвердила процес, що стосується міжнародного відкритого розслідування", - сказав Юсов.

Також читайте: Лубінець про падіння Іл-76 в РФ: Червоний Хрест не вимагає нічого від росіян

Падіння Іл-76 у Бєлгородській області РФ

24 січня у Бєлгородській області РФ розбився літак Іл-76, який використовують для перевезення техніки й десанту.

Російські ЗМІ повідомили, що на борту літака перебували головним чином українські військовополонені, всі загинули.

ГУР Міноборони підтвердив інформацію, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Пізніше представник ГУР Андрій Юсов уточнив, що цей обмін мав бути найбільшим за весь час з моменту повномасштабного російського вторгнення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні ситуації з літаком та обміном полонених.

СБУ відкрила провадження за фактом падіння Іл-76 в Бєлгородській області.

Ані ООН, ані США не можуть встановити, чи були на борту літака українські військовополонені.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+11
Так що "обмінювать" - якщо обмінювать нема чого? Вони притягли увагу до факту авіакатастрофи і "прив"язали" до неї загибель військовополонених Тепер треба передавать тіла Але у жертв авіакатастроф є специфічні ознаки смерті - і їх "змухлювать" доволі важко А на Заході "на низькому старті" завмерла купа судмедекспертів - спеціалістів з авіакатастроф Як тільки тіла потраплять в їх руки - вони їх "розберуть на молекули" І правда спливе на поверхню а кацапи в черговий раз виявляться "в жопі" тому й "упираються рогом"
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02.02.2024 09:14
+10
питання в іншому.
ми збили літак з нашими полоненими, чи ні?
розвідники, 100 %, знають!
то, навіщо ці ігри?
навіщо, нам брехати?
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02.02.2024 08:55
+10
не було там полонених, тому і нічого обговорювать.
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02.02.2024 08:59
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Вони "триматимуть інтригу", це їм вигідно.
Певно вже зв'язуються з рідними тих, чиї прізвища опубліковані, та розповідають, що це Україна не хоче забирати тіла. Пропонують отримати їх за посередництва "трєтьіх стран", на кшталт Угорщини або БРСР.
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02.02.2024 08:51 Відповісти
Так що "обмінювать" - якщо обмінювать нема чого? Вони притягли увагу до факту авіакатастрофи і "прив"язали" до неї загибель військовополонених Тепер треба передавать тіла Але у жертв авіакатастроф є специфічні ознаки смерті - і їх "змухлювать" доволі важко А на Заході "на низькому старті" завмерла купа судмедекспертів - спеціалістів з авіакатастроф Як тільки тіла потраплять в їх руки - вони їх "розберуть на молекули" І правда спливе на поверхню а кацапи в черговий раз виявляться "в жопі" тому й "упираються рогом"
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02.02.2024 09:14 Відповісти
Це так. Але спробуйте пояснити родичам.
На них і буде направлена операція "ваші ЗСУ убілі своіх, а тєпєрь нє хотят, чтоби всплилі доказатєльства".
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02.02.2024 09:21 Відповісти
Знаєш - мене вчили діять так: якщо ти стоїш перед фактом на який ти не можеш вплинуть чи змінить - постарайся використать його у своїх інтересах
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02.02.2024 09:45 Відповісти
І руснявих спеців вчили точно так само.
Проблема в тому, що факт - в руках русні.
Як його можна підтвердити або спростувати без участі русні?
Немає доказів, що полонені там були. Але немає і доказів, що їх там не було.
Їх там могло бути не 60+, а набагато менше. У якості "живого щита" для БК.
Як використати цю ситуацію на користь України?
Бо товаріщєй напевно вчили і ще такому: коли факти не на твою користь, сій сумніви, створюй невизначеність, а потім розкривай цю невизначеність на свою користь. З МН17 так діяли.
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02.02.2024 09:56 Відповісти
Боюсь, що люди прізвища яких оприлюднили полулюди кацапорилі могли бути закотовані та вбиті ще до того, як наше ППО збило літак. А таким чином північний монгольський улус хоче офіційно смерть цих людей списати на Україну.
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02.02.2024 09:15 Відповісти
Ну, тушку герасімова вони точно не повернуть. А було щось ще? Може краще не підігрувати москалям та Zє в іпсе проти Залужного?
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02.02.2024 08:51 Відповісти
В тому-то і біда, що ми точно не знаємо, і знати не можемо.
Русня цим користується на повну.
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02.02.2024 09:02 Відповісти
Як би було щось, кацапня вже трясла би фото зі "вбитими фошисським Київським режимом" полоненими в радбезі ООН. Просто трупи заздалегідь не підготували, а завоз такої кількості буде помітно навіть з невійськових супутників.
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02.02.2024 09:17 Відповісти
Ця операція спрямована на родичів полонених, ну і за кордон. Будуть казати "Украіна нє хочєт, чтоби всплилі доказатєльства, что оні самі сбілі самольот с плєннимі, потому всячєскі пєтляют".
Між іншим, як зараз озвучують росЗмі по світу версію падіння ІЛ? Як пояснюють відсутність тіл? Згоріли вщент?
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02.02.2024 09:23 Відповісти
Да вони і з літаком Качинського досі пєтляют. І це працює...
Не здивуюсь, якщо ФСБ зараз "обрабатує" родичів полонених до стану "дааалой Залужного!". :/
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02.02.2024 09:30 Відповісти
Навіть МН17 не визнали, хоча рішення суду вже є. Просувають свою версію "Україна збила".
Звісно, вони з родичами працюють. Сбілі ваші, а тєпєрь нє хотят отдавать тєла. Трєбуйтє справєдлівості!
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02.02.2024 09:32 Відповісти
Нету тела - нету дела.
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02.02.2024 08:54 Відповісти
Ще одна «радісна»звістка.
Кримінальну справу проти судді тандира,який п'яний збив на смерть нацгвардійця на блок-посту,призупинено.Там і в строки не вклалися,і ще якісь терміни юридичні,я й не вимовлю,але суть зрозуміла.
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02.02.2024 08:55 Відповісти
Там є "поважна" причина - члєн ВРП, який мав готувати документи для розгляду вирішив дриснути у відпустку і заявив, що не встигає....
Теплий кабінет, дебелий оклад, відпустка, тандир видав матеріальну допомогу - всі б так жили....
П.С.
Це стосується не кримінальної справи, а відсторонення від судійства!
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02.02.2024 09:42 Відповісти
Де ж наш крутий супутник,за допомогою якого можна отримати детальні знімки місця падіння літака?
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02.02.2024 08:55 Відповісти
питання в іншому.
ми збили літак з нашими полоненими, чи ні?
розвідники, 100 %, знають!
то, навіщо ці ігри?
навіщо, нам брехати?
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02.02.2024 08:55 Відповісти
Розвідники можуть знати, збили ЗСУ той літак чи впав він не з нашої вини.
Але чи були на борту полонені, достеменно знає тільки русня.
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02.02.2024 08:58 Відповісти
Ми збили воєнно - транспортний літак країни агресора в зоні бойових дій, це все, що треба тобі знати!
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02.02.2024 09:08 Відповісти
ну і добре. я все зрозумів. все, як у кацапів. а хто, буде сувати свій ніс, відберуть житло.
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02.02.2024 09:37 Відповісти
У кацапів кажуть , любопытной Варваре нос оторвали, якщо що, житло не відбирають.
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02.02.2024 09:48 Відповісти
оу. да ти, я бачу, дуже обізнаний на лаптях.

"По словам спикера Вячеслава Володина, за дискредитацию и распространение фейков о российской армии виновные должны понести заслуженные наказания и возместить России нанесенный ущерб за счет своего имущества."
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02.02.2024 09:56 Відповісти
скоро будуть. там уже готують новий закон "за діскрідітацию армії"..
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02.02.2024 16:18 Відповісти
Ви знаєте, я дуже поважаю роботу наших розвідників, але немає відповіда, чому Аристович виїхав за кордон, прикриваючись листом нашої розвідки? Чому ксіву розвідки має малорос Червоненко і ше один "слуга-малорос" Шевченко? А скільки виїхало за кордон тих, хто мав захищати Україну, прикриваючись документами розвідки? А пам'ятаєте, коли СБУ застрелили одного з переговірників з кацапами і він, як пізніше виявилося був співробітником нашої розвідки&
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02.02.2024 10:37 Відповісти
мутна ця вся історія. Кацапи брешуть...наші щось чітко, не домовляють. Немає чіткої позиції..
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02.02.2024 08:59 Відповісти
не було там полонених, тому і нічого обговорювать.
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02.02.2024 08:59 Відповісти
"не було там полонених...."
В такому випадку ,наші б розвідники та офіційні представники в перші б години ,повинні були б сказати,Так або НІ.... а не мурижити,і вичікувати... А якраз зробили навпаки,щоб люди самі здогадувались.
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02.02.2024 09:06 Відповісти
а якщо зелені хочуть використати момент і з*їсти Залужного тому і мурижать і вичікують
як така версія?
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02.02.2024 09:09 Відповісти
навіщо коментувати кацапську очевиднгу брехню.
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02.02.2024 09:12 Відповісти
їх просто ще не встигли "підготувати"....
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02.02.2024 09:02 Відповісти
схоже на те
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02.02.2024 09:03 Відповісти
HolodnoЯrskiy

Спочатку через корупцію "проє**лі контракти з" Байрактар, тепер по F-18 Hornet... ВВС України відмовилися від австралійських F-18 Hornet, назвавши їх «сміттям, що літає». Про це пише газета Australian Financial Review. За інформацією видання, це фактично поклало край угоді щодо винищувачів. За словами оборонного підрядника, який брав участь у переговорах між обома країнами, через ці проблеми відносини стали напруженими. Прізвище ідіотів в студію!

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02.02.2024 09:02 Відповісти
"Flying trash" роздовбав русні аеродром.
Кураторам це не сподобалось, і вони далі команду.
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02.02.2024 09:05 Відповісти
там вкрай старі борти з БРЛС, які не набагато далі бачать, ніж наші Су-27. Після десятиріч модернізацій там нема ні одного схожого борта - всі різні, ******** обслуговувати.
Наш пілот дорожче за того борта.
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02.02.2024 09:17 Відповісти
Все одно, розмовляти по-криворожськи с потенційними донорами не можна. Але зелені ж по іншому не вміють.
Може можна було взяти на розборку, щоб переставити деякі натівські модулі на наші літаки? Наприклад, пілони для Таурусів, може і Щольц тоді заворушиться? Для тренування пілотів? Але ніт.
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02.02.2024 09:24 Відповісти
нічого там переставити не можно, не пишіть дурниць. А розмовляли, як з циганом, який впарює надутого мерина, а за те вимагає великої подяки. Тим бортам більше років, ніж нашому радянському хламу.
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02.02.2024 09:35 Відповісти
Криворожський бізнес-стиль перемовин? А що, не можна було просто взяти що дають, чемненько подякувати і якось підлаштувати до використання, а не пафосно розісратися з черговими потенційними союзниками? Суки зелені, як ви *******!
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02.02.2024 09:44 Відповісти
Ви точно знаєте, що не можна? Є досвід обслуговування F-18 або хоча б радянського хламу?
Навіть якщо їх неможливо використати, можна було відмовити дипломатично, а не як гопнік з кварталу.
Кластерні ********** с відмовою 3% нам тоже не потрібні, я так розумію? То давайте пішлемо цигана Байдена в дупу.
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02.02.2024 09:44 Відповісти
Точно не можно.

На таку дипломатичну пропозицію була такаж дипломатична відповідь.

не манипулюйте питаннями. до чого тут кластерні ********** та Байден?
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02.02.2024 10:00 Відповісти
"We don't want your flying trash" - це дипломатично? Де, в мгім(н)о? o_O
Байден до того, що там відмова 3%, а дякувати треба, як за 0%. Кляти цигани.
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02.02.2024 10:06 Відповісти
І що до тренування? Теж не можна?

Can an F-18 pilot fly an F-16?

Yes, almost certainly they could jump from one to the other and fly it. Most of the training involved for pilots on new aircraft is about weapons employment and emergency procedures.
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02.02.2024 10:09 Відповісти
ще раз: яка пропозиція - така і відмова.

Все інше до того не має відношення.
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02.02.2024 10:11 Відповісти
Тобто, пропозиція була: "Hey, dudes, you take our flying trash. And better thank us for it on your knees, or else. Got it, m*therfuckers?" Цікаві у Вас еее... джерела.
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02.02.2024 10:25 Відповісти
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02.02.2024 10:45 Відповісти
спочятку доведіть стовідсотково,
що на тому літаку були українські полонені, а вже потім писки відкривайте,
бо якщо українців на тому літаку не було, а доказів ніхто ніде не бачив,
а ви будете наполягати?
то кацапня по тому списку всіх повбиває, познущяеться над тілами вбитих
і віддасть куски тіл...
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02.02.2024 09:11 Відповісти
Цілком імовірно, що полонені зі списку вже давно закатовані кацапнею, а тепер вони намагаються скористатися ситуацією, щоб зробити винною Україну. От тільки тіл/фрагментів на місці падіння немає на жодному з фото/відео.
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02.02.2024 09:20 Відповісти
і таке теж не виключно, хочя надія трохи гріє душу,
бо в тому списку пару хлопців обміняних.
дуже негарний список - розстрільний,
бо по любому сценарію вони вже не живі...
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02.02.2024 09:28 Відповісти
Якби на борту були наші військовополонені, то кадри з їхніми обгорілими тілами русня вже прокрутила б на усіх світових змі під байку про те, що літак збили ЗСУ. А так...немає тіл.
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02.02.2024 09:24 Відповісти
саме про те і написав - не треба поспішати вимагати тіла,
дай Боже, щє не закатованих кацапнею хлопців...
зелена нетерплячка ротом і повна відсутність мозоку - це девіз влади.
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02.02.2024 09:33 Відповісти
Немає там ніяких тіл крім тіл кацапських пілотів і знищених рает до комплексів С-300.
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02.02.2024 09:34 Відповісти
Мені здається ,що аби тіла були, рашка підняла б такий несамовитий вереск, що в усіх би вуха позакладало. Це був би інфопривід запустити хейп, а це те ,що пропагандони вміють і *******. Так що на питання : ---"а бил лі мальчік?",відповідаємо : --мальчіка не було , або був такий, якого не слід було б бачити нікому. З високорангових іранців чи хамасиків ніхто не зникав ,доречі??
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02.02.2024 09:46 Відповісти
Ну естественно там не было пленных. Возможно сейчас они заняты убииством пленных. И наберут 65 тел и могут сказать это есть тела после катастрофы. Для убедительности предварительно "обработав" трупов как следует. На это у них найдутся и технологии и специалисты. Все можно ожидать.
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02.02.2024 11:05 Відповісти
Якщо ГУР знало,що що на борту цього літака були українські війсковополонені, тоді чому про це не відав Залужний???
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02.02.2024 11:11 Відповісти
Збитий літак з полоненими, був підставою для звільнення Залужного. Досить глянути на масове обслинювання цієї теми у ЗМІ і розмита позиція влади і ГУР. Чорновіл задвинув версію.
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02.02.2024 14:02 Відповісти
 
 