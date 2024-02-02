Знищений російський катер "Ивановец" мав на озброєнні 4 ракетні системи та міг вражати цілі в радіусі до 130 кілометрів, - ВМС

Військово-морські сили України підтверджують знищення ракетного катера Росії "Ивановец". Він був досить серйозною бойовою одиницею для російських окупантів, мав на озброєнні 4 ракетні системи та міг вражати цілі в радіусі до 130 кілометрів.

Про це в інтерв'ю Українському радіо повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ.

"Ми підтверджуємо знищення катера проєкту 1241. Попередньо це "Ивановец". Цей ракетний катер був досить серйозною бойовою одиницею, враховуючи, що це протикорабельний фактично ракетний катер, який мав на озброєнні відповідні ракетні системи, 4 одиниці. Це "Москіти", які мають радіус дії до 130 кілометрів. І це досить суттєвий показник, враховуючи розмір Чорного моря. Також важливо зазначити, що це досить великий катер, екіпаж складає 4 десятки моряків. Щодо їхньої долі інформації наразі достовірної ще нема. Пошукову операцію російські загарбники розпочали одразу після цієї події. Загалом таких катерів у складі Чорноморського флоту налічувалося всього 3 одиниці", - зазначив речник.

За його словами, у РФ залишилось 2 таких ракетних катери у Чорному морі.

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Плетенчук зауважив, що особливість цієї операції, складність її планування і здійснення, якраз полягала в тому, що корабель перебував глибоко в бухті.

"Тобто, там мали бути різноманітні системи захисту, ті самі бонові загородження, спостережні пункти. Але в результаті ми бачимо вогневе ураження бойової одиниці. Хоча вони застосовують всі наявні системи захисту. Це і системи ППО, спостереження надводне і підводне, навіть з бойовими дельфінами. Як би це не звучало смішно, але фактично застосовується навіть біологічна зброя", - розповів речник ВМС.

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Знищення "Ивановец" в окупованому Криму

Вночі 1 лютого воїни спецпідрозділу "Group 13" Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер "Ивановец" Чорноморського флоту РФ.

Пізніше у ВМС України повідомили, що на борту ракетного катера "Ивановец" могло перебувати до 40 російських моряків.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував матеріал: "Знищення ракетного катера РФ "Ивановец": Тактика атаки заслуговує на вивчення як зразок".

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