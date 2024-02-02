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Знищений російський катер "Ивановец" мав на озброєнні 4 ракетні системи та міг вражати цілі в радіусі до 130 кілометрів, - ВМС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

флот,росія

Військово-морські сили України підтверджують знищення ракетного катера Росії "Ивановец". Він був досить серйозною бойовою одиницею для російських окупантів, мав на озброєнні 4 ракетні системи та міг вражати цілі в радіусі до 130 кілометрів.

Про це в інтерв'ю Українському радіо повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ.

"Ми підтверджуємо знищення катера проєкту 1241. Попередньо це "Ивановец". Цей ракетний катер був досить серйозною бойовою одиницею, враховуючи, що це протикорабельний фактично ракетний катер, який мав на озброєнні відповідні ракетні системи, 4 одиниці. Це "Москіти", які мають радіус дії до 130 кілометрів. І це досить суттєвий показник, враховуючи розмір Чорного моря. Також важливо зазначити, що це досить великий катер, екіпаж складає 4 десятки моряків. Щодо їхньої долі інформації наразі достовірної ще нема. Пошукову операцію російські загарбники розпочали одразу після цієї події. Загалом таких катерів у складі Чорноморського флоту налічувалося всього 3 одиниці", - зазначив речник.

За його словами, у РФ залишилось 2 таких ракетних катери у Чорному морі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На борту знищеного ракетного катера РФ "Ивановец" могло перебувати до 40 окупантів, - ВМС

Плетенчук зауважив, що особливість цієї операції, складність її планування і здійснення, якраз полягала в тому, що корабель перебував глибоко в бухті.

"Тобто, там мали бути різноманітні системи захисту, ті самі бонові загородження, спостережні пункти. Але в результаті ми бачимо вогневе ураження бойової одиниці. Хоча вони застосовують всі наявні системи захисту. Це і системи ППО, спостереження надводне і підводне, навіть з бойовими дельфінами. Як би це не звучало смішно, але фактично застосовується навіть біологічна зброя", - розповів речник ВМС.

Читайте також: Під час удару по аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму ліквідовано російського генерал-лейтенанта Татаренка, - росЗМІ. ФОТО

Знищення "Ивановец" в окупованому Криму

Вночі 1 лютого воїни спецпідрозділу "Group 13" Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер "Ивановец" Чорноморського флоту РФ.

Пізніше у ВМС України повідомили, що на борту ракетного катера "Ивановец" могло перебувати до 40 російських моряків.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував матеріал: "Знищення ракетного катера РФ "Ивановец": Тактика атаки заслуговує на вивчення як зразок".

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Топ коментарі
+8
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02.02.2024 12:43
+7
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02.02.2024 12:16
+7
Там місце таке для кацапів, намолене.
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02.02.2024 12:24
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02.02.2024 12:16 Відповісти
Тю! фсивота 800 метров до ближнева берега?
Маасквечи магли бы лехко доплысть.
Но... как фспаминал классик: не каждый маасквич доплывьот до середины Донузлава.
Я помню в децтве слышал как их певун ротом, пастушок-оленевод Валерик, хвастался шо доплвьот и до Индии.
Так и орал:

Берег далёкий и желанный нас встречает,
Лучше увидеть, чем услышать много раз.
Древний и мудрый чай мне шлунок согревает.
Здравствуй, моя мечта, близкая сейчас!
Доплыву!, доплыву!,доплыву!, до Индии...
К тем берегам, берегам мечты!
Расскажу, расскажу вагнерам об Индии,
Что за чудо Индия, полная солнца и красоты.

т.е. Индию хотели хапнуть раньшэе Крыма, но шота пошло нетак.
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02.02.2024 12:34 Відповісти
ну індія давно була і залишається вождєлєнною мрією московитів, наряду із проливами. можливо не сама індія, але вихід до індійського океану. саме для цього і потрібна була афера із афганом, а також флотилія екранопланів на каспії. іще трохи і була б іранська радянська соціалістична республіка. тупі рушникоголові мулли не розуміють, що їх чекало і чекає у випадку появи сересере 2.0.
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02.02.2024 13:06 Відповісти
Дак ото ж !
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02.02.2024 12:17 Відповісти
Kacapi mogli uze postavit filmy pro gerojiceskix *********,kak etot i drugyje sto byli u nix unictozeni.Skazem kak etot patrulni, podbyl do etogo 10 NATO korablej,2 podvodnyje lodki i 100 tankov leopardov Ruskim debilnoj audiotoriji takoj film prosiol bi na 100%
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02.02.2024 12:18 Відповісти
Було у івана 40 овєц, а тепер - ні овєц (к-дьір-овцьі в пєчалі), ні івана.
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02.02.2024 12:21 Відповісти
Кацапи збираються його підняти.
Тут головне не прогавити і влупить по тим коритам....
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02.02.2024 12:21 Відповісти
хай піднімають, там з одного боку біля рубки здетонували 2 дрони і протикорабельні ракети Москіт, а в машинне відділення біля гвинтів влетів дрон. Там купа брухту на дні
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02.02.2024 12:39 Відповісти
Там місце таке для кацапів, намолене.
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02.02.2024 12:24 Відповісти
настоюю, шо це був "вонюшковець"!
a шо він там вже мав насобі?
тепер тільки краби знають...
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02.02.2024 12:25 Відповісти
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02.02.2024 12:30 Відповісти
Мальчік в трусіках?
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02.02.2024 12:33 Відповісти
Беззащитный кораблик в трусиках пробили дронами ниже ватер линии
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02.02.2024 12:43 Відповісти
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02.02.2024 12:48 Відповісти
А шо ж таке? Навіть хвалені шестиствольні АК-630 не допомогли? Лікар сказав у морг на дно, значить у морг на дно.
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02.02.2024 12:31 Відповісти
Сподіваюся що розрахували глибини в акваторії озера щоби перекрити форватер та закрити мишоловку.
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02.02.2024 12:42 Відповісти
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02.02.2024 12:43 Відповісти
Спасибі хлопцям з ГРУ.
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02.02.2024 13:00 Відповісти
міг вражати цілі в радіусі до 130 кілометрівДжерело: https://censor.net/ua/n3471211


І які ж тепер враження у нього й екіпажу? Мабуть, незабутні!
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02.02.2024 13:25 Відповісти
 
 