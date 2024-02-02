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Польські фермери будуть знову блокувати кордони з 9 лютого, бо їм "урвався терпець"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Блокування польсько-українського кордону

Польські фермери анонсували новий загальнонаціональний страйк. Він розпочнеться 9 лютого і триватиме до 10 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила незалежна профспілка фермерів "Солідарність", яка є ініціатором блокади.

"Наше терпіння скінчилося. Позиція Брюсселя в останній день січня 2024 року неприйнятна для всієї нашої аграрної спільноти", – йдеться у заяві.

У профспілці зазначили що пасивність польської влади, декларації про співпрацю з Європейською комісією, заяви про дотримання всіх рішень ЄК щодо імпорту сільськогосподарської продукції та харчових продуктів з України "не залишають нам іншого вибору, окрім як оголосити загальний страйк".

Акція протесту передбачає блокування всіх прикордонних переходів між Польщею та Україною, а також доріг та автомагістралей у всій країні. Страйк розпочнеться о 10:00 9 лютого.

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Блокування кордонів

Польські перевізники з обіду 6 листопада розпочали блокування руху вантажного транспорту в напрямку трьох пунктів пропуску – "Ягодин – Дорогуськ", "Краківець – Корчова" та "Рава-Руська – Гребенне". А вже наступного дня протестувальники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

Фермери вимагали повернути дозволи для українських перевізників, які були скасовані в рамках підписаної з ЄС угоди про лібералізацію автомобільних перевезень. А також  скасувати реєстрацію в еЧерзі для порожніх польських вантажівок.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери.

11 грудня польські перевізники припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки. Того ж дня перед пунктом пропуску польська вантажівка знову заблокувала рух. Після попередження від польських правоохоронців фуру прибрали.

З 15:00 години 18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

16 січня 2024 року  Мінінфраструктури Польщі підписало угоду з блокувальниками пунктів пропуску на кордоні з Україною, протест призупиняється до 1 березня.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+45
Мабуть хочуть щоб кацапи танками розблокували
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02.02.2024 13:40
+38
з такими дотаціями від ЕС, як вони отримують та ще й не змогти виробити конкурентну продукцію? Хлопці, займіться тоді чимось іншим.
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02.02.2024 13:55
+32
ЄС має заблокувати кордон із Польщею у відповідь!
і хай страйкують
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02.02.2024 13:37
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Виборці Зеленського вони такі, думають шлунком...Не принципові...
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02.02.2024 14:06 Відповісти
Доходи у людей низькі. Ціни підіймають на все, що можна. А доходи ростуть тільки у окремої частини населення.
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02.02.2024 16:33 Відповісти
Хто заважає нашому керівництву ввести тимчасову заборону на доставку польської продукції до України? Скажімо через підозру на бобонну чуму та марсіанський сказ. І все це з посмішкою та вибаченнями. Але надовго і нанудно. Пам'ятаю колись давно росія щось перекрила Литві. Литва у відповідь наступного дня оголосила про ремонт транзитної до Калінінграду ЖД колії на невизначенний термін. Ще через день інцидент був припинений. Не сумніваюсь, що там також були якісь договори та відповідальність за невиконання. Але Литва не побоялась використати аргумент не зважаючи на можливість судових тяганин.
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02.02.2024 14:10 Відповісти
а хто для тебе "наше керівництво"? Той переляканий сруль, котрого вигулює дЄрмак, схожий хоча б чимось на лідера чи керівника?
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02.02.2024 22:43 Відповісти
ну польская молочка ЗНАЧИТЕЛЬНО качественней нашей
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02.02.2024 16:59 Відповісти
Угу. Да щаз, так само, як й угорська тушонка. Склад почитайте.
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02.02.2024 18:03 Відповісти
млековита - го*но редкое
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03.02.2024 01:16 Відповісти
так вы гавно не покупайте
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03.02.2024 09:09 Відповісти
Можете не купувати, везти перестануть. А взагалі я кожен день бачу бізнесменів на бусиках які під завязку вантажиться в лідлах і бєдронках - і сильно сумніваюсь що вони щось в бюджет платять, тільки в паспорт митникам.
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02.02.2024 14:41 Відповісти
А я не з точки зору ухиляння наших бізнесовиків на перепродажу польских товарів від митних зборів кажу. Я про втрати польського бізнесу.
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02.02.2024 14:49 Відповісти
Ну, клин клином вибивають. Можна бойкотувати товари, можна заблокувати кордон, інше питання як це відібється на купівельній спроможності населення в Україні. Як умовно польське молоко виходить дешевше від Українського ? Я наприклад ніколи Українського молока не пив, бо бачив як його приймають і переробляють, це саме стосується мясних виробів - покупка дохлої корови чи свині це норм, тільки б ще тепла була. З продуктів майонез Український смачніший, але може це субєктивно і справа смаку.
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02.02.2024 15:00 Відповісти
Не можна дозволяти сідати собі на голову. Зараз це роблять всі наші сусіди. Вони користуючись українськими проблемами вирішують свої і,знову ж таки, за український рахунок. Це неприпустимо. Ми не худоба. Не було польської промисловості і Україна з голоду не вмирала. Не вмре і зараз.
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02.02.2024 15:07 Відповісти
Ви праві, і я не сперечаюсь. Правда така що фермери це не все суспільство. Вони вирішують свої прагматичні проблеми і в такис посіб який подіє. Якби блокування кордону не діяло то його б ніхто не блокував. А так вони свідомі що це подіє, це я про рівень підтримки тієюж Польщею України.
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02.02.2024 15:26 Відповісти
пшепрошем,уродзоний пане,пану відомо,що 16,7% пшекоВВП формується дотаціями ЄС? а це біля 70 млрд.євро/рік,більша частина дотацій йде уродзоним пшекофермерам і пшекохарчовій промисловості...
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02.02.2024 18:29 Відповісти
Пан напевно з дефектом речі, або іншими проблемами, раз такі нісенітниці виписує коверкаючи українську мову, чи це якась локальний діалект ? А що перешкоджало шановним українським панам будувати нормальну державу, вступити в ЄС і діставати дотації ? Ви самі наплодили корупцію, злодіїв і ідіотів, винні в цьому самовпевненість і пиха а також дурість і недалекоглядність. А тепер вимагаєте подачок від усіх на світі попутно хамлячи їм.
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02.02.2024 20:47 Відповісти
пшепрошем пане,невже й уродзоні Україні давали подачки? стару совєцьку військову рухлядь типу танка Тврдий та іншого? а отримали замість них від США та ФРН нові Леопарди,Абрамси тощо ? і тепер уродзоні задоволені собою,що завдяки"подачкам" свого іржавого барахла бидлу всходнєму, капітально на шару озброїлися?
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02.02.2024 21:27 Відповісти
Нісенітниця . Може ви це бачили років 20 тому . Зараз в Україні агрохолдинги набудували ферм не гірших ніж в Польщі , туди хрін зайдеш без білого халата . Молоко від корови навіть не контактує з повітрям , відкачується в герметичні ємності і т.д.
Те саме про дохлі корови і свині - маячня повна .
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02.02.2024 18:31 Відповісти
Я вас розчарую. По селах в людей молоко скупляють зборщики на хурах якими ще вчора гній возили на город. Люди сиплять соду в прокисше молоко бо не мають де зберігати аби тільки молоковоз прийняв, а там до заводу вже сир приїде, всім плювати. В одному містечку на Житомирщині половина населення промишляє забоєм, скуп дохлятини звична справа, аби ще тепле і не смерділо. Відрізните м'ясо забитої худоби і здохлої своєю смертю. Ви видимо живете в паралельній реальності.
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02.02.2024 20:42 Відповісти
Нема такого. То було колись давно.
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02.02.2024 20:06 Відповісти
Я вас розчарую. По селах в людей молоко скупляють зборщики на хурах якими ще вчора гній возили на город. Люди сиплять соду в прокисше молоко бо не мають де зберігати аби тільки молоковоз прийняв, а там до заводу вже сир приїде, всім плювати. В одному містечку на Житомирщині половина населення промишляє забоєм, скуп дохлятини звична справа, аби ще тепле і не смерділо. Відрізните м'ясо забитої худоби і здохлої своєю смертю. Ви видимо живете в паралельній реальності.
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02.02.2024 20:41 Відповісти
Молоко приймають по 7 гривень, то люди або корови не тримають, або везуть самі до міста і продають по 30 гр за літру. Приїжджають прямо на вулицю в житловому масиві, на певну годину, двічі на тиждень. Продають постійним клієнтам.
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02.02.2024 21:03 Відповісти
Як умовно польське молоко виходить дешевше від Українського ?
потому что на субсидиях сидят. Очень просто
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03.02.2024 01:17 Відповісти
чим вони там вантажаться? не смішіть людей, для цього є спец.оптові бази а не роздріб, в лідлах ціни ще вищі ніж в Україні.
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02.02.2024 16:32 Відповісти
Всі магазини на відстані 50 км від кордону вичищені під ноль. Якщо товар акційний то через 10 хвилин після відкриття його немає - вивозять палетами. В 5.50 ранку черга під дверима, в 6.00 як дикарі вбігають в магазин і змітають все що акційне. Потім все це гнилими спринтерами перевозиться контрабандою в Україну. Які бази, самі придумали ? Літра молока в лідлі 2%, вже тижня як три коштує 1.79 злотих - це менше 18 гривень. Скільки коштує молоко в Україні ? Таке враження що ви в якійсь паралельній реальності живете.
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02.02.2024 20:57 Відповісти
..не кожен рік вибори ***** на президента і то - не єнг собачий - впевнені типу польські агробізнесмени.. - нехай шанс втрачають патріоти Польщі - вважають продумано-гонорові заробітчани московії, а вони є скрізь
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02.02.2024 13:48 Відповісти
Та ті самі мад'яри, тільки перефарбовані в червоно-білий
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02.02.2024 13:48 Відповісти
Знову ляхам транш від масквабада прийшов.
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02.02.2024 13:50 Відповісти
Не подобається позиція Брюселя, а блокувати будуть українців. ******** цо..
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02.02.2024 13:53 Відповісти
Як вже заграли ці збідовані податками та несправедливістю фермери(Нічого,прилетить раз по фермі від москалів,тоді запротестуєте.
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02.02.2024 13:53 Відповісти
Відрізати цих пихатих падлюк від субсидій по лінії ЄС, відразу стануть слухняними.
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02.02.2024 13:55 Відповісти
А знаєте, що саме огидно. Коли Україна буде відчутно перемагати, а я в це ще вірю, то поляки миттєво увіллються в колону відданих друзів та співучасників перемоги. Без каплі сумніву. Щиро. Поляки завжди були друзями. Про яких кажуть закляті. Але інших не маємо. На жаль.
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02.02.2024 13:57 Відповісти
Ауу мудаки, у вас посівна скоро, готуйте добрива і зернові,чи ви такі фермери як я балерина?🤦🤦
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02.02.2024 14:08 Відповісти
Саме смішне у цій історії: від того що фермери блокують ввезення укр агропродукції страждає пересічний поляк. бо по-перше, українська продукція значно дешевше за польську тобто він переплачує, по-друге, саме з кишень пересічного поляка, польські фермери отримують дотації. Тобто пересічного поляка поімєлі дважди фермери.
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02.02.2024 14:09 Відповісти
Любителі імміграції в Польщу дуже ******* розказувати, яка там дешева сметанка і молочко. Колись і про дешеву ковбаску розказували
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02.02.2024 21:51 Відповісти
Рішення приймалося у Брюсселі (в тому числі й урядом Польщі) А "палиці в колеса" втикають Україні - яка навіть не член ЄС!
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02.02.2024 14:15 Відповісти
Є у нашій країні спец по всіх заплутаних питаннях, Єрмаком його називають.Може його попросити, щоб ,,парєшал".
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02.02.2024 14:20 Відповісти
Зарплатня з ******* прийшла, тому знову почнуть добивати тих, хто й так вже канає по всіх фронтах.
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02.02.2024 14:41 Відповісти
..не виключено і якісь "підкилимні" відмашки від ЄС. Це теж зграя добрих авантюристів
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02.02.2024 15:14 Відповісти
Ну, попередня влада популістів у Польщі зовсім не була проти ціх безглуздих блокувань кордону, а може сама їх і фінансувала.
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02.02.2024 15:29 Відповісти
щось подібне ,що немає особливого значення "попередня" ,а чи "нинішня".Є польська влада, за котрої відбувається блокування кордону і яке одинакове що тоді.що зараз і на майбутнє теж і переслідує одну і ту ж мету. Шкода Україні
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02.02.2024 15:58 Відповісти
НДС на сільгосппродукцію у Польщі 5% + великі дотації.
Україна - 20% ПДВ, скажені відсодки за кредити, війна.
Питання: польскі фермерери - ви не ох@ли?
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02.02.2024 15:37 Відповісти
Тобто - продукція польских фермерів поставляється в Україну без якихось обмеженнь, а ці покидьки, які сидять на дотаціях, хочуть, щоб була повна заборона поставок української проукції до ЄС???
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02.02.2024 17:05 Відповісти
вірно,дотаційні пшекофермери,чомусь,вперто мовчать а ЯКА САМЕ украгропродукція довела їх до ручки і увірвала терпець...і що цікаво-про це мовчить пшекоуряд і пшекомитниця,а також зе-уряд,чомусь.....
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02.02.2024 18:16 Відповісти
А зараз французські фермери блокують всі дороги у себе, зупиняють фури на польських номерах, викидають на дорогу вантажі сільгоспродукції з Польщі або палять просто з фурою, або трактором перевертають. Є таке що б'ють водіїв.
А претензії у них до Брюселю, бо фермерів задрали екологічні дебіли.
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02.02.2024 18:05 Відповісти
У мене 2 пояснення; 1. це робиться на замовлення людей з ЄС,які хочуть торпедувати вступ України. 2. пшековлада перелякалася,що Україну приймуть в ЄС і всі пшекодотації Брюсселя підуть в Україну,а пшекомученики будуть жити за власний рахунок до речі,аналогічно з мадяронами і словацькими мучениками...
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02.02.2024 18:32 Відповісти
Не полишає відчуття, що у всіх цих страйках та блокуваннях російські вуха стирчать! Невже польська влада не може з цим розібратись? Туск же не новичок у європейській політиці.
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02.02.2024 18:43 Відповісти
звідки ти чаморне вилупилось?судячі як намагаешся стравити наші країни ти курва московська але не впізнаю вас за макіяжом.під яким ніком ви раніше тут виступали?
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02.02.2024 22:01 Відповісти
Іуди!
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02.02.2024 18:47 Відповісти
в цю гру можливо грати вдвох. а схоже панство про це забуло.
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02.02.2024 21:58 Відповісти
Мразота ляшська
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02.02.2024 22:15 Відповісти
Будьте ви прокляті разом з нашою владою,
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02.02.2024 22:27 Відповісти
Пропоную польським фермерам також заблокувати усі кордони з країнами ЄС, нехай Гейропа відчує, як їй стане погано без поляків.
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03.02.2024 00:05 Відповісти
Курви. Самі навіть фрукти без наших працівників не зберуть.
Драні ляхи.
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03.02.2024 04:12 Відповісти
НЕ КУПУЙТЕ ПОЛЬСЬКЕ, ПРОСТО НЕ КУПУЙТЕ. ХТО НЕ МОЖЕ ІНШИМ ЧИНОМ ПРОТИСТОЯТИ ЦЬОМУ -ПРОСТО НЕ КУПУЙТЕ ПОЛЬСЬКЕ.
І ТОМУ ЩО ЛЯХ ДБАЄ ТІЛЬКИ ПРО СЕБЕ НАВІТЬ КОЛИ В СУСІДА ВІЙНА І ТОМУ, ЩО ПОЛЬСЬКА ПРОДУКЦІЯ ПОВНА ФІГНФ В ПОРІВНЯННІ З НАШОЮ.
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03.02.2024 07:25 Відповісти
хтось знає? а фури з польською сільгосппродукцією до України протестувальники теж не пропускатимуть?
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03.02.2024 08:41 Відповісти
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