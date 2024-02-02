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Іспанія навчає військових ЗСУ технічного обслуговування систем Patriot, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

patriot

Іспанія навчає українських військовослужбовців технічного обслуговування ракетних комплексів протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на El Mundo.

Як зазначає видання з посиланням на Генштаб оборони країни, Іспанія навчає українських військових технічного обслуговування "надскладної" платформи ракетного комплексу Patriot.

"Навчання проводять військовослужбовці із командних підрозділів зенітної артилерії (RAAA - ред.) зі штабу морської піхоти, еталонного підрозділу для цього виду озброєння", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+6
Це гарний знак,значить буде ще один комплекс!
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02.02.2024 15:47
+2
не менше.....)))
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02.02.2024 15:54
+2
Прохання до іспанців - як будуть учбові стрельби - прив'яжіть до ракети за ногу Шарія!
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02.02.2024 16:00
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Це гарний знак,значить буде ще один комплекс!
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02.02.2024 15:47 Відповісти
не менше.....)))
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02.02.2024 15:54 Відповісти
беремо!
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02.02.2024 19:42 Відповісти
а краще 2-а!)))
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02.02.2024 19:44 Відповісти
Давайте будемо реалістами і зупинимось на пʼяти! Бо мільйон чи мільярд буде вже надто по-зеленому! Дай Бог, щоб дали, що зможуть!
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02.02.2024 19:48 Відповісти
я згоден на 4))))
Ні Вам ні Нам....))))
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02.02.2024 19:51 Відповісти
Добре, віддамо ЗСУ!
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02.02.2024 19:53 Відповісти
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02.02.2024 19:54 Відповісти
як кажуть в Одесі.....))))
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02.02.2024 19:53 Відповісти
Ispanija takze peredast Patriot sistemi.?Oni Evrope iz nemnogix stran kotoryje imejet Patriot no poka ecio nedali ix.
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02.02.2024 15:49 Відповісти
Прохання до іспанців - як будуть учбові стрельби - прив'яжіть до ракети за ногу Шарія!
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02.02.2024 16:00 Відповісти
Ото тореадор!
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02.02.2024 16:39 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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02.02.2024 16:05 Відповісти
 
 