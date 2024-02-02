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Іспанія навчає військових ЗСУ технічного обслуговування систем Patriot, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Іспанія навчає українських військовослужбовців технічного обслуговування ракетних комплексів протиповітряної оборони Patriot.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на El Mundo.
Як зазначає видання з посиланням на Генштаб оборони країни, Іспанія навчає українських військових технічного обслуговування "надскладної" платформи ракетного комплексу Patriot.
"Навчання проводять військовослужбовці із командних підрозділів зенітної артилерії (RAAA - ред.) зі штабу морської піхоти, еталонного підрозділу для цього виду озброєння", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+6 Василь Воробець
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+2 Luk Viktor
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+2 чудини xelbyb
показати весь коментар02.02.2024 16:00
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