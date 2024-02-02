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Испания обучает военных ВСУ техническому обслуживанию систем Patriot, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Испания обучает украинских военнослужащих по техническому обслуживанию ракетных комплексов противовоздушной обороны Patriot.
Об этом сообшает Цензор.НЕТ со ссылкой на El Mundo.
Как отмечает издание со ссылкой на Генштаб обороны страны, Испания учит украинских военных техническому обслуживанию "сверхсложной" платформы ракетного комплекса Patriot.
"Обучение проводят военнослужащие из командных подразделений зенитной артиллерии (RAAA – ред.) из штаба морской пехоты, эталонного подразделения для этого вида вооружения", – говорится в сообщении.
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