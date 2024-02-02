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Испания обучает военных ВСУ техническому обслуживанию систем Patriot, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

patriot

Испания обучает украинских военнослужащих по техническому обслуживанию ракетных комплексов противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообшает Цензор.НЕТ со ссылкой на El Mundo.

Как отмечает издание со ссылкой на Генштаб обороны страны, Испания учит украинских военных техническому обслуживанию "сверхсложной" платформы ракетного комплекса Patriot.

"Обучение проводят военнослужащие из командных подразделений зенитной артиллерии (RAAA – ред.) из штаба морской пехоты, эталонного подразделения для этого вида вооружения", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+6
Це гарний знак,значить буде ще один комплекс!
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02.02.2024 15:47
+2
не менше.....)))
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02.02.2024 15:54
+2
Прохання до іспанців - як будуть учбові стрельби - прив'яжіть до ракети за ногу Шарія!
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02.02.2024 16:00
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Це гарний знак,значить буде ще один комплекс!
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02.02.2024 15:47 Ответить
не менше.....)))
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02.02.2024 15:54 Ответить
беремо!
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02.02.2024 19:42 Ответить
а краще 2-а!)))
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02.02.2024 19:44 Ответить
Давайте будемо реалістами і зупинимось на пʼяти! Бо мільйон чи мільярд буде вже надто по-зеленому! Дай Бог, щоб дали, що зможуть!
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02.02.2024 19:48 Ответить
я згоден на 4))))
Ні Вам ні Нам....))))
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02.02.2024 19:51 Ответить
Добре, віддамо ЗСУ!
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02.02.2024 19:53 Ответить
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02.02.2024 19:54 Ответить
як кажуть в Одесі.....))))
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02.02.2024 19:53 Ответить
Ispanija takze peredast Patriot sistemi.?Oni Evrope iz nemnogix stran kotoryje imejet Patriot no poka ecio nedali ix.
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02.02.2024 15:49 Ответить
Прохання до іспанців - як будуть учбові стрельби - прив'яжіть до ракети за ногу Шарія!
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02.02.2024 16:00 Ответить
Ото тореадор!
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02.02.2024 16:39 Ответить
Дякуємо, друзі.
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02.02.2024 16:05 Ответить
 
 