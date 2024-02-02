УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5012 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
3 199 16
Німеччина (4563) мобілізація (1500) фейк (648) Макєєв (27)

У Німеччині поширюють російський фейк про те, що Україна нібито збирає дані чоловіків для мобілізації

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

німеччина

Посол України у Німеччині Олексій Макєєв показав вигадане звернення від нібито посольства щодо збору Києвом даних про українських чоловіків мобілізаційного віку у ФРН, які беруть участь у проукраїнських мітингах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Макєєва у Facebook.

Так, у вигаданому листі, оформленому як звернення до МЗС Німеччини, нібито просять німецьку міграційну службу надати дані про повнолітніх чоловіків, які беруть участь у проукраїнських акціях у Німеччині, "для відправки до ТЦК та соціальної підтримки за місцем реєстрації громадян України".

Макєєв вказав на низку ознак, які видають, що документ не може бути справжнім – починаючи з того, що звернення до німецької установи написане українською.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українцям на електронні скриньки надходять повідомлення про "передачу частини територій України" Росії нібито від ОП, - ЦПД

"Хотів би я бути послом, який українською мовою з грифом "Термінове звернення!" розкидає по німецьких міністерствах доручення! Писав би, щоправда, без помилок та не перейменовував би німецькі відомства на власний розсуд. Ба більше, взяв би правильний бланк і замість рандомної послідовності цифр скористався би реєстраційним номером. Російське фейководство деталями, однак, не переймається. А їхня фабрика брехні – змістом", - заначив посол.

Макєєв також зауважив, що з тексту звернення виходить, нібито посольство просить дані взагалі всіх чоловіків, які йдуть на акції, а не лише громадян України. Крім того, додав посол, дивно було б вважати, що у демократичній Німеччині можуть вести облік громадян, які виходять на акції на підтримку України.

"Ну й про всяк випадок: ніякі такі відомості ми не збираємо та збирати не плануємо. Маємо важливіші завдання. А те, що росіяни бачать послідовне збільшення Німеччиною військової підтримки України й перелякано й неоковирно називають його "почастішанням акцій на підтримку армії України", все ж приємно", - додав Макєєв.

Читайте також: Росіяни збрехали про "знищення" ЗРК SAMP/T. Франція спростувала

Фейк у Німеччині
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+11
Нажаль, це вже стає закономірністю, що вчора було фейком - сьогодні реальність
показати весь коментар
02.02.2024 16:21
+5
Я не я и машина не моя...
показати весь коментар
02.02.2024 16:15
+5
Вона то може і дійсно збирає. Ходять вже декілька місяців українці найняті німцями під видом волонтерів по гуртожитках з біженцями. І списки в них вже є. А з них копію зробити просто. Тому ці байки про фейки тільки на наївних людей розраховані. Самі придумали байку самі посміялися.
показати весь коментар
02.02.2024 16:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я не я и машина не моя...
показати весь коментар
02.02.2024 16:15 Відповісти
Нажаль, це вже стає закономірністю, що вчора було фейком - сьогодні реальність
показати весь коментар
02.02.2024 16:21 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2024 16:26 Відповісти
А чому б і справді не потурбувати ухилянтів у Німеччині? І не тільки там, а й у інших країнах.
показати весь коментар
02.02.2024 16:28 Відповісти
тобто ти хочеш як паРаша покоманувати в Німеччині?
показати весь коментар
02.02.2024 19:10 Відповісти
Вона то може і дійсно збирає. Ходять вже декілька місяців українці найняті німцями під видом волонтерів по гуртожитках з біженцями. І списки в них вже є. А з них копію зробити просто. Тому ці байки про фейки тільки на наївних людей розраховані. Самі придумали байку самі посміялися.
показати весь коментар
02.02.2024 16:29 Відповісти
І що це за акції на підтримку армії України і які хм.. наївні люди будуть на них ходити я теж не розумію. Про такі акції жодне ЗМІ не пише. Максимум пишуть про акції проти нацистів з АФД і їх братів менших з руху ідентифікації і всіляких фермерів і водіїв громадського транспорту і електричок.
показати весь коментар
02.02.2024 16:34 Відповісти
є збирають мітинги. є навіть нахтвахе - постійні збори кожен тиждень. хто як собі організує. головне бажання.
показати весь коментар
02.02.2024 19:12 Відповісти
А сам по собі факт що вони дійсно вважають, що учасники усіх зібрань реєструються "органами" - то є вже "потужна" ознака наддержавницького мислення!
показати весь коментар
02.02.2024 17:01 Відповісти
Так пишуть, наче акції на підтримку України - це щось погане ))) Чому їх зацікавили саме ці чоловіки?
показати весь коментар
02.02.2024 17:09 Відповісти
таким фейком можна таку ціль досягти: кому українцями цими зборами в горлі застрягли - збиратися не будуть.
показати весь коментар
02.02.2024 19:13 Відповісти
https://youtu.be/fy_ws2WjL3Q?si=38HcxRsxbPetN14-...

Український Гурт АНТИТІЛА...🥇🕊️Файний Хіт ❤️🖤✊💪👍💯
показати весь коментар
02.02.2024 17:49 Відповісти
Вы почитайте новый антиконстуционный закон о мобилизации который скоро будут голосовать в Зраде и тогда поймете
показати весь коментар
02.02.2024 17:52 Відповісти
https://youtu.be/cZjmwV45Dqs?si=aYFDJt6fRxPW-jPI...

Україна перевернула увесь Світ озброєння...🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦✊❤️🖤✊ Слава ЗСУ та Генералу Залужному Потужному Гетьману України 💯💯💯🔱🔱🔱
показати весь коментар
02.02.2024 18:02 Відповісти
https://youtu.be/DUUaRisg5_g?si=gXJMN5OzmrAokOjR...

Генерал Залужний переделает Армию за 5 месяцев❤️🖤🥇🥇🥇💪🔱💯✊
показати весь коментар
02.02.2024 18:13 Відповісти
Так а кто и где поширюе? Что за дешевая интрига в стиле 95?
показати весь коментар
02.02.2024 20:15 Відповісти
 
 